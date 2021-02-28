Ручка раздельная K.XL62.TOR (TOR XL) SSC-16 сатинированный хром

Описание

Дверная ручка на квадратном раздельном основании TOR XL разработана специально на металлических дверей. Тело массивной ручки изготовлено из алюминия, основание и кольца из сплава ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди). Разработана в составе комплекта TOR XL, в который входят также поворотник, накладки на сувальду, цилиндр и броненакладки в едином дизайне. Продаётся как в составе комплекта, так и отдельно.Стяжные винты (втулка 60 мм, винт М4 -10 мм, винт М4 - 40 мм)саморезы 2,9х19 мм - 6 шт.шестигранный ключ 3 мм, шестигранный ключ 2,5 ммудлиненный соединительный квадрат 8x140 мм.