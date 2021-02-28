Каталог
  Главная
  Фурнитура
  Для входных дверей
  Ручки
  Ручка раздельная K.XL62.TOR (TOR XL) SSC-16 сатинированный хром
Ручка раздельная K.XL62.TOR (TOR XL) SSC-16 сатинированный хром
5,0
1 347

Ручка раздельная K.XL62.TOR (TOR XL) SSC-16 сатинированный хром

5,0
Этот товар смотрят 16 человек
tumb
Ручка раздельная K.XL62.TOR (TOR XL) SSC-16 сатинированный хром
Арт. 82382
Этот товар смотрят 20 человек

Фотографии покупателей

5,0
3 отзыва

1 347
Хочу скидку
Ручка раздельная K.XL62.TOR (TOR XL) SSC-16 сатинированный хром
Цвет: Сатинированный хром
Ручка раздельная K.XL62.TOR (TOR XL) BL-24 черный
Ручка раздельная K.XL62.TOR (TOR XL) SSC-16 сатинированный хром

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

Характеристики

  • Артикул:
    40853
  • Цвет:
    Сатинированный хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Алюминий
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    1
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы или стяжные винты
  • Серия:
    XL
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    24
Дополнительно:

  • В наличии:
    14767 товаров
  • Образец:
    в 1 магазинах

Описание

Дверная ручка на квадратном раздельном основании TOR XL разработана специально на металлических дверей. Тело массивной ручки изготовлено из алюминия, основание и кольца из сплава ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди). Разработана в составе комплекта TOR XL, в который входят также поворотник, накладки на сувальду, цилиндр и броненакладки в едином дизайне. Продаётся как в составе комплекта, так и отдельно.Стяжные винты (втулка 60 мм, винт М4 -10 мм, винт М4 - 40 мм)саморезы 2,9х19 мм - 6 шт.шестигранный ключ 3 мм, шестигранный ключ 2,5 ммудлиненный соединительный квадрат 8x140 мм.

Характеристики

  • Артикул:
    40853
  • Цвет:
    Сатинированный хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Алюминий
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    1
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы или стяжные винты
  • Серия:
    XL
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    24

Отзывы и вопросы о товаре

5.0 / 5 На основе 3 оценок
В
В Виктор
28 февраля 2021
5
Комментарий
Новой дверной ручкой доволен. Механизм работает без перебоев, за длительный срок эксплуатации еще ни разу не заедала. внешний вид радует тоже.
А
А Александра
23 декабря 2019
5
Комментарий
У данной ручки несложная конструкция, была легка в установке, внешние показатели на высоте, в целом, очень даже довольна.
В
В Виктор
16 ноября 2019
5
Комментарий
Ручка неплохая, но выглядит довольно хлипковато, но и цена соответствует качеству. Отлично подойдет для временного варианта.
5.0 / 5 (На основе 4 оценок)
5 звезд
4
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0