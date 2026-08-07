Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Для входных дверей
  4. Ручки
  5. Ручка раздельная K.RL52.ABRASIVE BL-24 черный квадрат 140 мм
Ручка раздельная K.RL52.ABRASIVE BL-24 черный квадрат 140 мм
Ручка раздельная K.RL52.ABRASIVE BL-24 черный квадрат 140 мм
4,9
878

Ручка раздельная K.RL52.ABRASIVE BL-24 черный квадрат 140 мм

4,9
Этот товар смотрят 20 человек
Ручка раздельная K.RL52.ABRASIVE BL-24 черный квадрат 140 мм
Ручка раздельная K.RL52.ABRASIVE BL-24 черный квадрат 140 мм
Ручка раздельная K.RL52.ABRASIVE BL-24 черный квадрат 140 мм
Код товара: 963395
Этот товар смотрят 11 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
878
Хочу скидку
Ручка раздельная K.RL52.ABRASIVE BL-24 черный квадрат 140 мм
Цвет: Черный
Ручка раздельная K.RL52.ABRASIVE BL-24 черный квадрат 140 мм
Ручка раздельная K.RL52.ABRASIVE SSG-39 сатинированное золото квадрат 140 мм

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Черный
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Zamak, Алюминий
  • Стиль:
    Модерн

Характеристики

  • Артикул:
    50091
  • Цвет:
    Черный
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Zamak, Алюминий
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.66
  • Способ установки:
    Для фрезерной/ручной установки
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Размер упаковки, мм:
    174x126x63
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Интеллектуальная собственность:
    Нет
  • Серия:
    RL
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Для двери весом:
    Не имеет значение
  • Толщина двери:
    Для любой толщины двери
  • Количество шт. в упаковке:
    1
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    503 товара

Описание

Дверная ручка на квадратном раздельном основании ABRASIVE RL разработана специально для металлических дверей.
Тело ручки изготовлено из алюминия, основание и кольца из сплава ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди). Разработана в составе комплекта RED LINE RL, в который входят также поворотник, накладки на сувальду, цилиндр, шток и броненакладки в едином дизайне. Продаётся как в составе комплекта, так и отдельно. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов. Ресурс работы дверных ручек 250 000 циклов открывания/закрывания. Стяжные винты в комплекте обеспечивают более прочное крепление на полотне двери, подходят для установки на двери толщиной 50-115 мм. Цвет: чёрный матовый.
В состав комплекта входят: стяжной винт М4*40 (2 шт), стяжная втулка М4*60 (2 шт), стяжной винт М4*10 (2 шт), квадрат 8*140, саморезы 3*16 (8 шт), ключ шестигранный 3 мм, ключ шестигранный 2 мм, винт под внутр. шестигранник М4*5 (2 шт), винт под внутр. шест

Характеристики

  • Артикул:
    50091
  • Цвет:
    Черный
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Zamak, Алюминий
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.66
  • Способ установки:
    Для фрезерной/ручной установки
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Размер упаковки, мм:
    174x126x63
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Интеллектуальная собственность:
    Нет
  • Серия:
    RL
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Для двери весом:
    Не имеет значение
  • Толщина двери:
    Для любой толщины двери
  • Количество шт. в упаковке:
    1

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре
Написать
MAX
Позвонить
Заказать звонок
Режим работы:
пн - вс 9:00 - 21:00
500₽