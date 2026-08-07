Ручка раздельная K.RL52.ABRASIVE BL-24 черный квадрат 140 мм

Описание

Дверная ручка на квадратном раздельном основании ABRASIVE RL разработана специально для металлических дверей.

Тело ручки изготовлено из алюминия, основание и кольца из сплава ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди). Разработана в составе комплекта RED LINE RL, в который входят также поворотник, накладки на сувальду, цилиндр, шток и броненакладки в едином дизайне. Продаётся как в составе комплекта, так и отдельно. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов. Ресурс работы дверных ручек 250 000 циклов открывания/закрывания. Стяжные винты в комплекте обеспечивают более прочное крепление на полотне двери, подходят для установки на двери толщиной 50-115 мм. Цвет: чёрный матовый.

В состав комплекта входят: стяжной винт М4*40 (2 шт), стяжная втулка М4*60 (2 шт), стяжной винт М4*10 (2 шт), квадрат 8*140, саморезы 3*16 (8 шт), ключ шестигранный 3 мм, ключ шестигранный 2 мм, винт под внутр. шестигранник М4*5 (2 шт), винт под внутр. шест