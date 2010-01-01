Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa ASIX PRO OE307-81.12 (65 мм/30+10+25), НИКЕЛЬ
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa ASIX PRO OE307-81.12 (65 мм/30+10+25), НИКЕЛЬ
Код товара: 83306
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa ASIX PRO OE307-81.12 (65 мм/30+10+25), НИКЕЛЬ
О товаре
Размер:65 мм (30+10+25)
Цвет:Никель
Страна происхождения:Италия
Бренд:Cisa
Характеристики
Артикул:35195
Размер:65 мм (30+10+25)
Цвет:Никель
Страна происхождения:Италия
Бренд:Cisa
Материал:Латунь
Вес, кг:0.36
Тип упаковки:Kоробка
Класс безопасности:2 класс
Материал ключа:ZAMAK
Материал цилиндра:Латунь
Количество комбинаций:30000
Количество пинов:6
Комплектация вертушкой:Нет
Серия:ASIX
Ключ с пластиковой головкой:Нет
Изготовление дубликатов только по карте владельца:Нет
Тип:Для входных дверей
Количество шт. в упаковке:18
Описание
Цилиндровый механизм под вертушку с длинным штоком Cisa ASIX PRO OE307 - цилиндр начального уровня безопасности, удобный реверсивный ключ, 6 кодовых штифтов, 1-й штифт из закаленной стали для обеспечения защиты от сверления.
