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Браво-1.55 Brown Dreamline
0,0
7 672

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Brown Dreamline остекление зеркало в цвете "графит"

Этот товар смотрят 34 человека
ДП ЭКО Браво-1.55 Brown Dreamline Mirox Grey 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 237307
Этот товар смотрят 31 человек

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Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 672
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 672 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 662
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 279 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 84 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1053 Коробка "Т" ЭКО Brown Dreamline МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-1053 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1054 Наличник "Т" ЭКО Brown Dreamline МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-1054 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Brown Dreamline остекление зеркало в цвете "графит"
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80
Как сделать замеры
Цвет: Brown Dreamline
ДП ЭКО Браво-1.55 Brown Dreamline Mirox Grey 200*80
ДП ЭКО Браво-1.55 White Dreamline Mirox Grey 200*80 ДП ЭКО Браво-1.55 Slate Art Mirox Grey 200*80

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея).
Материал
MDF, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

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