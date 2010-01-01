Цилиндровые механизмы с вертушкой для входных дверей

Цилиндровый механизм в виде ключа-вертушки вместе с ригельным приводом входит в состав цилиндрового замка. Ключ-вертушка съемный, при необходимости его легко можно заменить на другой, оставляя сам замок в дверном проеме. Этому способствует одинаковый стандарт всех механизмов и корпуса замка. Данная особенность позволяет производить замену секретного цилиндра, независимо от производителя замка.

Плюсы механизма

Если сравнивать замок с цилиндром и сувальный, то предпочтение отдается первому варианту. Это и:

небольшой размер ключа;

простота замены цилиндра;

возможность модернизации;

невысокие цены по сравнению с электромагнитными замками.

Дверной замок изнутри дома можно закрывать и открывать не при помощи ключа, а вертушкой, что создает дополнительные удобства при необходимости быстрого открытия дверей. Уровню секретности способствует закаленная сталь цилиндра, которая мешает взломать внутренние штифты.

Замки с цилиндрами для полотен, выполненных из металла, часто составляют единое целое с конфигурацией дверей. Они весят меньше сувальных замков, поэтому могут использоваться в деревянных дверях.

Минусы механизма

К недостаткам фурнитуры относят простоту конструкции, позволяющую взламывать замки за считанные минуты, неустойчивость их к механическим повреждениям. При выборе модели в первую очередь стоит обратить внимание на механизмы, в изготовлении которых, применялась закаленная сталь. Внутренние штифты, выполненные из закаленой стали тяжелее поддаются взлому.

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