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Цилиндровые механизмы с вертушкой для входных дверей

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Цилиндровый механизм «D-PRO502/70 mm» (30+10+30) CP Хром 5 кл.
Цилиндровый механизм D-PRO502
1 575
Цилиндровый механизм с вертушкой «100 ZM 80 mm» (30+10+40) CP Хром 5 кл.
Доставим завтра
Цилиндровый механизм с вертушкой 100 ZM
744
Цилиндровый механизм с вертушкой «164 BM/75» (30+10+35) mm Никель 5 кл.
Доставим завтра
Цилиндровый механизм с вертушкой 164 BM/75
1 886
Цилиндровый механизм с вертушкой «164 OBS SCE/80» (35+10+35) mm Никель 5 кл.
Доставим завтра
Цилиндровый механизм с вертушкой 164 OBS SCE/80
2 691
Цилиндровый механизм с вертушкой 164 BM/80 (35+10+35) mm никель 5 кл.
Доставим завтра
Цилиндровый механизм с вертушкой 164 BM/80
1 976
Цилиндровый механизм с вертушкой «R602/90 mm» (35+10+45) CP Хром 5 кл.
Доставим завтра
Цилиндровый механизм с вертушкой R602/90
1 023
Цилиндровый механизм с вертушкой «100 ZM 60 mm» (25+10+25) CP Хром 5 кл.
Доставим завтра
Цилиндровый механизм с вертушкой 100 ZM
724
Цилиндровый механизм с вертушкой «200 ZM 100 mm» (60+10+30) CP Хром 5 кл.
Доставим завтра
Цилиндровый механизм с вертушкой 200 ZM
885
Цилиндровый механизм «D-PRO502/80 mm» (35+10+35) CP Хром 5 кл.
Доставим завтра
Цилиндровый механизм D-PRO502
1 575
Цилиндровый механизм с вертушкой «100 ZM 60 mm» (25+10+25) BP Латунь 5 кл.
Доставим завтра
Цилиндровый механизм с вертушкой 100 ZM
724
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASIX OE307-90.00» (80 мм/45+10+25) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASIX OE307-90
3 696
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASIX OE307-81.00» (65 мм/30+10+25) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASIX OE307-81
4 559
Цилиндровый механизм «D-PRO502/100 mm» (45+10+45) PB Латунь 5 кл.
Цилиндровый механизм D-PRO502
1 484
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASIX PRO OE307-87.12» (90 мм/55+10+25) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASIX PRO OE307-87
4 425
Цилиндровый механизм с вертушкой 164 BM/80 (30+10+40) mm никель 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой 164 BM/80
1 976
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa ASTRAL ОА312-07.12» (60 мм/25+10+25) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASTRAL ОА312-07
4 528
Цилиндровый механизм с вертушкой «R602/90 mm» (45+10+35) PB Латунь 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой R602/90 mm (45+10+35)
2 031
Цилиндровый механизм с вертушкой «R602/70 mm-BL» (30+10+30) PB Латунь 5 кл. Блистер
Цилиндровый механизм с вертушкой R602/70 mm-BL (30+10+30)
2 029
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa ASTRAL ОА312-82.12» (70 мм/25+10+35) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASTRAL ОА312-82.12
5 321
Цилиндровый механизм с вертушкой «164 BM/68» (26+10+32) mm Никель 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой 164 BM/68
1 776
Цилиндровый механизм со звуковой сигнализацией c вертушкой «164 AS/85» (35+10+40) mm Латунь 5 кл.
Цилиндровый механизм со звуковой сигнализацией c вертушкой 164 AS
3 720
Цилиндровый механизм с вертушкой «164 SH/80» (35+10+35) mm Латунь 5 кл., винт 70 мм
Цилиндровый механизм с вертушкой 164 SH/80
2 533
Цилиндровый механизм с вертушкой «164 SH/90» (45+10+35) mm Никель 5 кл., винт 70 мм
Цилиндровый механизм с вертушкой 164 SH/90
1 806
Цилиндровый механизм с вертушкой «164 OBS SCE/70» (30+10+30) mm Никель 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой 164 OBS SCE/70
2 511
Цилиндровый механизм с вертушкой «164 OBS SCE/72» (30+10+32) mm Латунь 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой 164 OBS SCE/72
2 254
Цилиндровый механизм с вертушкой «R602/90 mm» (35+10+45) PB Латунь 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой R602/90
1 163
Цилиндровый механизм с вертушкой «R602/80 mm-BL» (35+10+35) PB Латунь 5 кл. Блистер
Цилиндровый механизм с вертушкой R602/80 БЛИСТЕР
2 264
Цилиндровый механизм с вертушкой «R602/70 mm» (30+10+30) CP Хром 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой R602/70
1 622
Цилиндровый механизм с вертушкой «100 CM 80 mm» (30+10+40) CP Хром
Цилиндровый механизм с вертушкой 100 CM
789
Цилиндровый механизм с вертушкой «100 CM 80 mm» (35+10+35) 3 ключа CP Хром
Цилиндровый механизм с вертушкой 100 CM
1 345
Цилиндровый механизм с вертушкой «R602/80 mm» (35+10+35) CP Хром 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой R602/80
1 724
Цилиндровый механизм с вертушкой «R602/90 mm» (40+10+40) CP Хром 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой R602/90
1 827
Цилиндровый механизм с вертушкой «R602/60 mm» (25+10+25) CP Хром 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой R602/60
1 521
Цилиндровый механизм с вертушкой «R602/80 mm-BL» (35+10+35) CP Хром 5 кл. Блистер
Цилиндровый механизм с вертушкой R602/80 БЛИСТЕР
2 264
Цилиндровый механизм с вертушкой «R602/70 mm» (30+10+30) PB Латунь 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой R602/70
1 622
Цилиндровый механизм с вертушкой «R602/60 mm» (25+10+25) PB Латунь 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой R602/60
1 832
Цилиндровый механизм с вертушкой «R602/80 mm» (30+10+40) CP Хром 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой R602/80
2 204
Цилиндровый механизм с вертушкой «R602/80 mm» (35+10+35) PB Латунь 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой R602/80
1 146
Цилиндровый механизм с вертушкой «R602/68 mm» (26+10+32) CP Хром 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой R602/68
1 622
Цилиндровый механизм с вертушкой «R602/70 mm-BL» (30+10+30) CP Хром 5 кл. Блистер
Цилиндровый механизм с вертушкой R602/70 БЛИСТЕР
2 130
Цилиндровый механизм с вертушкой «DPC1F3646 S3» (82 мм/31+10+40) Сатинированный никель, 5+1 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой DPC1F
5 876
Цилиндровый механизм с вертушкой «DPC1F3141 S3» (72 мм/26+10+36) Сатинированный никель, 5+1 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой DPC1F
5 754
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «DPC1P5131 S3» (82 мм/46+10+26) Сатинированный никель, 5+1 кл.
Цилиндровый механизм под вертушку DPC1P
4 200
Цилиндровый механизм с вертушкой «DPC1F4646 S3» (92 мм/41+10+41) Сатинированный никель, 5+1 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой DPC1F
4 704
Цилиндровый механизм с вертушкой «DPC1F3636 S3» (72 мм/31+10+31) Сатинированный никель, 5+1 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой DPC1F
4 200
Цилиндровый механизм с вертушкой «CP4F363601R» (72 мм/31+10+31) МатНикель
Цилиндровый механизм с вертушкой CP4F
11 088
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «DPC1P5631 S3» (87 мм/51+10+26) Сатинированный никель, 5+1 кл.
Цилиндровый механизм под вертушку DPC1P
4 200
Цилиндровый механизм с вертушкой «DPC1F3131 S3» (62 мм/26+10+26) Сатинированный никель, 5+1 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой DPC1F
5 443
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Цилиндровый механизм в виде ключа-вертушки вместе с ригельным приводом входит в состав цилиндрового замка. Ключ-вертушка съемный, при необходимости его легко можно заменить на другой, оставляя сам замок в дверном проеме. Этому способствует одинаковый стандарт всех механизмов и корпуса замка. Данная особенность позволяет производить замену секретного цилиндра, независимо от производителя замка.

Плюсы механизма

Если сравнивать замок с цилиндром и сувальный, то предпочтение отдается первому варианту. Это и:

  • небольшой размер ключа;
  • простота замены цилиндра;
  • возможность модернизации;
  • невысокие цены по сравнению с электромагнитными замками.

Дверной замок изнутри дома можно закрывать и открывать не при помощи ключа, а вертушкой, что создает дополнительные удобства при необходимости быстрого открытия дверей. Уровню секретности способствует закаленная сталь цилиндра, которая мешает взломать внутренние штифты.

Замки с цилиндрами для полотен, выполненных из металла, часто составляют единое целое с конфигурацией дверей. Они весят меньше сувальных замков, поэтому могут использоваться в деревянных дверях.

Минусы механизма

К недостаткам фурнитуры относят простоту конструкции, позволяющую взламывать замки за считанные минуты, неустойчивость их к механическим повреждениям. При выборе модели в первую очередь стоит обратить внимание на механизмы, в изготовлении которых, применялась закаленная сталь. Внутренние штифты, выполненные из закаленой стали тяжелее поддаются взлому.

При покупке обратите внимание на модели с защитой ключа-вертушки от ударов, применяемых при бампинге с использованием бамп-ключа. У нас можно купить разные модели ключей-вертушек от самых дешевых до дорогих, не поддающихся взлому.

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