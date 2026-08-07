Цилиндровый механизм с вертушкой C39F464601RLC5 (92 мм/41+10+41), ЛАТУНЬ (PVD) (верт. 99.506)

Описание

Цилиндровый механизм с вертушкой C39F464601RLC5 серии CHAMPIONS 39 имеет запатентованный магнитный пин. Штифты, пины и заглушки выполнены из твердых материалов, благодаря чему корпус и ротор имеют защиту от высверливания. Штифты имеют специальную форму, обеспечивающую защиту от отмычек. Боковые и верхние пины блокируют цилиндр в случае попытки вскрытия методом бампинга или отмычками. Ключи с цилиндрами CHAMPIONS 39 поставляются с зарегистрированной карточкой владельца. Изготовление дубликатов ключей возможно только при предъявлении карты владельца. Размер цилиндра: 82 мм (31+10+41). Цвет: латунь.