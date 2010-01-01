Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Для входных дверей
  4. Цилиндры
  5. Ключ-вертушка
  6. Цилиндровый механизм (R602/70) R6002Knob70(30+10+30) CP хром 5Key с вертушкой
Цилиндровый механизм (R602/70) R6002Knob70(30+10+30) CP хром 5Key с вертушкой
Цилиндровый механизм (R602/70) R6002Knob70(30+10+30) CP хром 5Key с вертушкой
4,8
1 554

Цилиндровый механизм (R602/70) R6002Knob70(30+10+30) CP хром 5Key с вертушкой

4,8
Этот товар смотрят 32 человека
Цилиндровый механизм (R602/70) R6002Knob70(30+10+30) CP хром 5Key с вертушкой
Цилиндровый механизм (R602/70) R6002Knob70(30+10+30) CP хром 5Key с вертушкой
Цилиндровый механизм (R602/70) R6002Knob70(30+10+30) CP хром 5Key с вертушкой
Цилиндровый механизм (R602/70) R6002Knob70(30+10+30) CP хром 5Key с вертушкой
Код товара: 82477
Этот товар смотрят 16 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
1 554
Хочу скидку
Цилиндровый механизм (R602/70) R6002Knob70(30+10+30) CP хром 5Key с вертушкой
Цвет: Хром
Цилиндровый механизм (R602/70) R6002Knob70(30+10+30) PB латунь 5Key с вертушкой Цилиндровый механизм (R602/70) R6002Knob70(30+10+30) AB бронза 5Key с вертушкой
Цилиндровый механизм (R602/70) R6002Knob70(30+10+30) CP хром 5Key с вертушкой

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер:
    70 мм (30+10+30)
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro

Характеристики

  • Артикул:
    26135
  • Размер:
    70 мм (30+10+30)
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Латунь
  • Вес, кг:
    0.364
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    2 класс
  • Материал ключа:
    Латунь
  • Материал цилиндра:
    Латунь
  • Материал вертушки:
    ZAMAK
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Количество пинов:
    6
  • Комплектация вертушкой:
    Да
  • Серия:
    R600
  • Ключ с пластиковой головкой:
    Нет
  • Изготовление дубликатов только по карте владельца:
    Нет
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    72
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    2328 товаров

Описание

Цилиндровый механизм Fuaro R602 предназначен для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей.Комплектация: 5 латунных ключей, крепежный винт 70 мм.

Характеристики

  • Артикул:
    26135
  • Размер:
    70 мм (30+10+30)
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Латунь
  • Вес, кг:
    0.364
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    2 класс
  • Материал ключа:
    Латунь
  • Материал цилиндра:
    Латунь
  • Материал вертушки:
    ZAMAK
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Количество пинов:
    6
  • Комплектация вертушкой:
    Да
  • Серия:
    R600
  • Ключ с пластиковой головкой:
    Нет
  • Изготовление дубликатов только по карте владельца:
    Нет
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    72

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре