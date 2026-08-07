Цилиндровый механизм под вертушку C55F414101C5 (82 мм/36+10+36), МАТ.НИКЕЛЬ

Изготовление дубликатов только по карте владельца:
Да
Тип:
Для входных дверей
Количество шт. в упаковке:
1
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В наличии:
23 товара
Описание
Цилиндровый механизм под вертушку C55F414101C5 серии CHAMPIONS C55 имеет две системы кодировки: традиционная система вертикальных пинов и система из трех поворотных пинов с двойной десмодромной дорожкой, математическим пином, и новым интерактивным элементом, который увеличивает уровень безопасности и обеспечивает обновление патента еще на 20 лет. Особая система управления свободно вращающимися пинами, ложные пазы на пинах, большое количество комбинаций делают практически невозможным вскрытие цилиндра. Корпус и ротор защищены от сверления (штифты, пины, заглушки повышенной твердости). Пины и контрпины из закаленной стали имеют специальную форму защиты от отмычек. Боковые пины контроля профиля блокируют цилиндр в случае вскрытия отмычками или бампингом. Ключи с цилиндрами поставляются с зарегистрированной карточкой владельца. Изготовление дубликатов ключей возможно только при предъявлении карты владельца. Размер цилиндра: 82 мм (36+10+36). Цвет: матовый никель.
Характеристики
Артикул:
44801
Цвет:
МатНикель
Страна происхождения:
Италия
Бренд:
Mottura
Материал:
Латунь
Вес, кг:
0.39
Гарантия (лет):
2
Тип упаковки:
Коробка
Класс безопасности:
4 класс
Материал ключа:
Альпака
Материал цилиндра:
Латунь
Материал вертушки:
Латунь
Количество ключей, шт:
5
Комплектация вертушкой:
Да
Серия:
CHAMPIONS C55
Ключ с пластиковой головкой:
Да
Изготовление дубликатов только по карте владельца:
Да
Тип:
Для входных дверей
Количество шт. в упаковке:
1
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Отзывы и вопросы о товаре0