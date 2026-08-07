Цилиндровый механизм под вертушку C55F414101C5 (82 мм/36+10+36), МАТ.НИКЕЛЬ

Описание

Цилиндровый механизм под вертушку C55F414101C5 серии CHAMPIONS C55 имеет две системы кодировки: традиционная система вертикальных пинов и система из трех поворотных пинов с двойной десмодромной дорожкой, математическим пином, и новым интерактивным элементом, который увеличивает уровень безопасности и обеспечивает обновление патента еще на 20 лет. Особая система управления свободно вращающимися пинами, ложные пазы на пинах, большое количество комбинаций делают практически невозможным вскрытие цилиндра. Корпус и ротор защищены от сверления (штифты, пины, заглушки повышенной твердости). Пины и контрпины из закаленной стали имеют специальную форму защиты от отмычек. Боковые пины контроля профиля блокируют цилиндр в случае вскрытия отмычками или бампингом. Ключи с цилиндрами поставляются с зарегистрированной карточкой владельца. Изготовление дубликатов ключей возможно только при предъявлении карты владельца. Размер цилиндра: 82 мм (36+10+36). Цвет: матовый никель.