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  6. Цилиндровый механизм C39D464601C5 (92 мм/41+10+41), МАТ.НИКЕЛЬ
Цилиндровый механизм C39D464601C5 (92 мм/41+10+41), МАТ.НИКЕЛЬ
Цилиндровый механизм C39D464601C5 (92 мм/41+10+41), МАТ.НИКЕЛЬ
4,9
23 659

Цилиндровый механизм C39D464601C5 (92 мм/41+10+41), МАТ.НИКЕЛЬ

4,9
Этот товар смотрят 30 человек
Цилиндровый механизм C39D464601C5 (92 мм/41+10+41), МАТ.НИКЕЛЬ
Цилиндровый механизм C39D464601C5 (92 мм/41+10+41), МАТ.НИКЕЛЬ
Цилиндровый механизм C39D464601C5 (92 мм/41+10+41), МАТ.НИКЕЛЬ
Код товара: 745945
Этот товар смотрят 17 человек

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23 659
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Цилиндровый механизм C39D464601C5 (92 мм/41+10+41), МАТ.НИКЕЛЬ

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Доставка вовремя
от 690 ₽
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бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    МатНикель
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Mottura
  • Материал:
    Латунь

Характеристики

  • Артикул:
    44777
  • Цвет:
    МатНикель
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Mottura
  • Материал:
    Латунь
  • Вес, кг:
    0.3
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Коробка
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Материал ключа:
    Альпака
  • Материал цилиндра:
    Латунь
  • Материал вертушки:
    Латунь
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Количество пинов:
    14
  • Комплектация вертушкой:
    Да
  • Серия:
    CHAMPIONS C39
  • Ключ с пластиковой головкой:
    Да
  • Изготовление дубликатов только по карте владельца:
    Да
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    1
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Описание

Цилиндровый механизм C39D464601C5 серии CHAMPIONS 39 имеет запатентованный магнитный пин. Штифты, пины и заглушки выполнены из твердых материалов, благодаря чему корпус и ротор имеют защиту от высверливания. Штифты имеют специальную форму, обеспечивающую защиту от отмычек. Боковые и верхние пины блокируют цилиндр в случае попытки вскрытия методом бампинга или отмычками. Ключи с цилиндрами CHAMPIONS 39 поставляются с зарегистрированной карточкой владельца. Изготовление дубликатов ключей возможно только при предъявлении карты владельца. Размер цилиндра: 92 мм (41+10+41). Цвет: матовый никель.

Характеристики

  • Артикул:
    44777
  • Цвет:
    МатНикель
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Mottura
  • Материал:
    Латунь
  • Вес, кг:
    0.3
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Коробка
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Материал ключа:
    Альпака
  • Материал цилиндра:
    Латунь
  • Материал вертушки:
    Латунь
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Количество пинов:
    14
  • Комплектация вертушкой:
    Да
  • Серия:
    CHAMPIONS C39
  • Ключ с пластиковой головкой:
    Да
  • Изготовление дубликатов только по карте владельца:
    Да
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    1

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