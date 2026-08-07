Цилиндровый механизм с вертушкой C39F363601RLC5 (72 мм/31+10+31), ЛАТУНЬ (PVD) (верт. 99.506)

Изготовление дубликатов только по карте владельца:
Да
Тип:
Для входных дверей
Количество шт. в упаковке:
1
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Описание
Цилиндровый механизм с вертушкой C39F363601RLC5 серии CHAMPIONS 39 имеет запатентованный магнитный пин. Штифты, пины и заглушки выполнены из твердых материалов, благодаря чему корпус и ротор имеют защиту от высверливания. Штифты имеют специальную форму, обеспечивающую защиту от отмычек. Боковые и верхние пины блокируют цилиндр в случае попытки вскрытия методом бампинга или отмычками. Ключи с цилиндрами CHAMPIONS 39 поставляются с зарегистрированной карточкой владельца. Изготовление дубликатов ключей возможно только при предъявлении карты владельца. Размер цилиндра: 72 мм (31+10+31). Цвет: латунь.
Характеристики
Артикул:
44785
Цвет:
Латунь
Страна происхождения:
Италия
Бренд:
Mottura
Материал:
Латунь
Вес, кг:
0.45
Гарантия (лет):
2
Тип упаковки:
Коробка
Класс безопасности:
4 класс
Материал ключа:
Альпака
Материал цилиндра:
Латунь
Материал вертушки:
Латунь
Количество ключей, шт:
5
Количество пинов:
14
Комплектация вертушкой:
Да
Серия:
CHAMPIONS C39
Ключ с пластиковой головкой:
Да
Изготовление дубликатов только по карте владельца:
Да
Тип:
Для входных дверей
Количество шт. в упаковке:
1
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Отзывы и вопросы о товаре0