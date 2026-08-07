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  6. Цилиндровый механизм D-PRO5007 Tang 105 w/k (70+10+25) CP хром 5Key без верт.
Цилиндровый механизм D-PRO5007 Tang 105 w/k (70+10+25) CP хром 5Key без верт.
Цилиндровый механизм D-PRO5007 Tang 105 w/k (70+10+25) CP хром 5Key без верт.
4,8
1 459

Цилиндровый механизм D-PRO5007 Tang 105 w/k (70+10+25) CP хром 5Key без верт.

4,8
Этот товар смотрят 6 человек
Цилиндровый механизм D-PRO5007 Tang 105 w/k (70+10+25) CP хром 5Key без верт.
Цилиндровый механизм D-PRO5007 Tang 105 w/k (70+10+25) CP хром 5Key без верт.
Цилиндровый механизм D-PRO5007 Tang 105 w/k (70+10+25) CP хром 5Key без верт.
Код товара: 745940
Этот товар смотрят 8 человек

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1 459
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Цилиндровый механизм D-PRO5007 Tang 105 w/k (70+10+25) CP хром 5Key без верт.

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от 690 ₽
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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Zamak
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Цвет :
    Хром

Характеристики

  • Артикул:
    47825
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Zamak
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Цвет :
    Хром
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Дополнительно:

  • В наличии:
    1962 товара
  • Образец:
    в 1 магазинах
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Описание

Цилиндровый механизм со штоком Fuaro D-PRO5007 предназначен для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей.
Вариант исполнения: ключ-длинный шток без вертушки в комплекте.
Вертушку с установочным диаметром 8 мм можно выбрать нужного цвета и дизайна.
Материал изготовления цилиндра: латунь.
Работоспособность более 250 000 циклов.
Секретность более 78 000 комбинаций. Твердосплавные штифты от высверливания. Защита от отмычек. Количество пинов: 7.
Тип ключа: "перфорированный".
Комплектация: цилиндр со штоком, 5 латунных ключей с пластиковой головкой, крепежный винт 70 мм, шестигранник. Гарантия: 5 лет.

Характеристики

  • Артикул:
    47825
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Zamak
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Цвет :
    Хром

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