Цилиндровый механизм D-PRO5007 Tang 105 w/k (70+10+25) CP хром 5Key без верт.

Цилиндровый механизм со штоком Fuaro D-PRO5007 предназначен для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей.
Вариант исполнения: ключ-длинный шток без вертушки в комплекте.
Вертушку с установочным диаметром 8 мм можно выбрать нужного цвета и дизайна.
Материал изготовления цилиндра: латунь.
Работоспособность более 250 000 циклов.
Секретность более 78 000 комбинаций. Твердосплавные штифты от высверливания. Защита от отмычек. Количество пинов: 7.
Тип ключа: "перфорированный".
Комплектация: цилиндр со штоком, 5 латунных ключей с пластиковой головкой, крепежный винт 70 мм, шестигранник. Гарантия: 5 лет.
Характеристики
Артикул:
47825
Бренд:
Fuaro
Материал:
Zamak
Страна происхождения:
Китай
Цвет :
Хром
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Отзывы и вопросы о товаре0