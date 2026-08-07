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  6. Цилиндровый механизм D-PRO5007 Tang 80 w/k (45+10+25) CP хром 5Key без верт.
Цилиндровый механизм D-PRO5007 Tang 80 w/k (45+10+25) CP хром 5Key без верт.
Цилиндровый механизм D-PRO5007 Tang 80 w/k (45+10+25) CP хром 5Key без верт.
5,0
1 197

Цилиндровый механизм D-PRO5007 Tang 80 w/k (45+10+25) CP хром 5Key без верт.

5,0
Этот товар смотрят 5 человек
Цилиндровый механизм D-PRO5007 Tang 80 w/k (45+10+25) CP хром 5Key без верт.
Цилиндровый механизм D-PRO5007 Tang 80 w/k (45+10+25) CP хром 5Key без верт.
Цилиндровый механизм D-PRO5007 Tang 80 w/k (45+10+25) CP хром 5Key без верт.
Код товара: 745942
Этот товар смотрят 30 человек

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1 197
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Цилиндровый механизм D-PRO5007 Tang 80 w/k (45+10+25) CP хром 5Key без верт.

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от 690 ₽
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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Zamak

Характеристики

  • Артикул:
    47815
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Zamak
  • Вес, кг:
    0.338
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Коробка
  • Класс безопасности:
    2 класс
  • Материал ключа:
    Латунь
  • Материал цилиндра:
    Латунь
  • Материал вертушки:
    Zamak
  • Количество ключей, шт:
    6
  • Количество пинов:
    7
  • Комплектация вертушкой:
    Да
  • Серия:
    D-PRO500
  • Ключ с пластиковой головкой:
    Да
  • Изготовление дубликатов только по карте владельца:
    Нет
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    1
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  • В наличии:
    1368 товаров

Описание

Цилиндровый механизм со штоком Fuaro D-PRO5007 предназначен для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей.
Вариант исполнения: ключ-длинный шток без вертушки в комплекте.
Вертушку с установочным диаметром 8 мм можно выбрать нужного цвета и дизайна.
Материал изготовления цилиндра: латунь.
Работоспособность более 250 000 циклов.
Секретность более 78 000 комбинаций. Твердосплавные штифты от высверливания. Защита от отмычек. Количество пинов: 7.
Тип ключа: "перфорированный".
Комплектация: цилиндр со штоком, 5 латунных ключей с пластиковой головкой, крепежный винт 70 мм, шестигранник. Гарантия: 5 лет.

Характеристики

  • Артикул:
    47815
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Zamak
  • Вес, кг:
    0.338
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Коробка
  • Класс безопасности:
    2 класс
  • Материал ключа:
    Латунь
  • Материал цилиндра:
    Латунь
  • Материал вертушки:
    Zamak
  • Количество ключей, шт:
    6
  • Количество пинов:
    7
  • Комплектация вертушкой:
    Да
  • Серия:
    D-PRO500
  • Ключ с пластиковой головкой:
    Да
  • Изготовление дубликатов только по карте владельца:
    Нет
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    1

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