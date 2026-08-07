Цилиндровый механизм D-PRO5007 Tang 80 w/k (45+10+25) CP хром 5Key без верт.

Описание

Цилиндровый механизм со штоком Fuaro D-PRO5007 предназначен для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей.

Вариант исполнения: ключ-длинный шток без вертушки в комплекте.

Вертушку с установочным диаметром 8 мм можно выбрать нужного цвета и дизайна.

Материал изготовления цилиндра: латунь.

Работоспособность более 250 000 циклов.

Секретность более 78 000 комбинаций. Твердосплавные штифты от высверливания. Защита от отмычек. Количество пинов: 7.

Тип ключа: "перфорированный".

Комплектация: цилиндр со штоком, 5 латунных ключей с пластиковой головкой, крепежный винт 70 мм, шестигранник. Гарантия: 5 лет.