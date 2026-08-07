Цилиндровый механизм D-PRO5007 Tang 90 w/k (55+10+25) CP хром 5Key без верт.

Изготовление дубликатов только по карте владельца:
Нет
Тип:
Для входных дверей
Количество шт. в упаковке:
1
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Дополнительно:
В наличии:
948 товаров
Описание
Цилиндровый механизм со штоком Fuaro D-PRO5007 предназначен для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей.
Вариант исполнения: ключ-длинный шток без вертушки в комплекте.
Вертушку с установочным диаметром 8 мм можно выбрать нужного цвета и дизайна.
Материал изготовления цилиндра: латунь.
Работоспособность более 250 000 циклов.
Секретность более 78 000 комбинаций. Твердосплавные штифты от высверливания. Защита от отмычек. Количество пинов: 7.
Тип ключа: "перфорированный".
Комплектация: цилиндр со штоком, 5 латунных ключей с пластиковой головкой, крепежный винт 70 мм, шестигранник. Гарантия: 5 лет.
Характеристики
Артикул:
47819
Цвет:
Хром
Страна происхождения:
Китай
Бренд:
Fuaro
Материал:
Zamak
Вес, кг:
0.367
Гарантия (лет):
5
Тип упаковки:
Коробка
Класс безопасности:
2 класс
Материал ключа:
Латунь
Материал цилиндра:
Латунь
Материал вертушки:
Zamak
Количество ключей, шт:
6
Количество пинов:
7
Комплектация вертушкой:
Да
Серия:
D-PRO500
Ключ с пластиковой головкой:
Да
Изготовление дубликатов только по карте владельца:
Нет
Тип:
Для входных дверей
Количество шт. в упаковке:
1
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Отзывы и вопросы о товаре0