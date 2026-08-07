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  6. Цилиндровый механизм под вертушку C55F464601C5 (92 мм/41+10+41), МАТ.НИКЕЛЬ
Цилиндровый механизм под вертушку C55F464601C5 (92 мм/41+10+41), МАТ.НИКЕЛЬ
Цилиндровый механизм под вертушку C55F464601C5 (92 мм/41+10+41), МАТ.НИКЕЛЬ
4,8
32 122

Цилиндровый механизм под вертушку C55F464601C5 (92 мм/41+10+41), МАТ.НИКЕЛЬ

4,8
Этот товар смотрят 6 человек
Цилиндровый механизм под вертушку C55F464601C5 (92 мм/41+10+41), МАТ.НИКЕЛЬ
Цилиндровый механизм под вертушку C55F464601C5 (92 мм/41+10+41), МАТ.НИКЕЛЬ
Код товара: 745946
Этот товар смотрят 21 человек

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32 122
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Цилиндровый механизм под вертушку C55F464601C5 (92 мм/41+10+41), МАТ.НИКЕЛЬ

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    МатНикель
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Mottura
  • Материал:
    Латунь

Характеристики

  • Артикул:
    44799
  • Цвет:
    МатНикель
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Mottura
  • Материал:
    Латунь
  • Вес, кг:
    0.39
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Коробка
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Материал ключа:
    Альпака
  • Материал цилиндра:
    Латунь
  • Материал вертушки:
    Латунь
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Комплектация вертушкой:
    Да
  • Серия:
    CHAMPIONS C55
  • Ключ с пластиковой головкой:
    Да
  • Изготовление дубликатов только по карте владельца:
    Да
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    1
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  • В наличии:
    17 товаров

Описание

Цилиндровый механизм под вертушку C55F464601C5 серии CHAMPIONS C55 имеет две системы кодировки: традиционная система вертикальных пинов и система из трех поворотных пинов с двойной десмодромной дорожкой, математическим пином, и новым интерактивным элементом, который увеличивает уровень безопасности и обеспечивает обновление патента еще на 20 лет. Особая система управления свободно вращающимися пинами, ложные пазы на пинах, большое количество комбинаций делают практически невозможным вскрытие цилиндра. Корпус и ротор защищены от сверления (штифты, пины, заглушки повышенной твердости). Пины и контрпины из закаленной стали имеют специальную форму защиты от отмычек. Боковые пины контроля профиля блокируют цилиндр в случае вскрытия отмычками или бампингом. Ключи с цилиндрами поставляются с зарегистрированной карточкой владельца. Изготовление дубликатов ключей возможно только при предъявлении карты владельца. Размер цилиндра: 92 мм (41+10+41). Цвет: матовый никель.

Характеристики

  • Артикул:
    44799
  • Цвет:
    МатНикель
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Mottura
  • Материал:
    Латунь
  • Вес, кг:
    0.39
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Коробка
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Материал ключа:
    Альпака
  • Материал цилиндра:
    Латунь
  • Материал вертушки:
    Латунь
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Комплектация вертушкой:
    Да
  • Серия:
    CHAMPIONS C55
  • Ключ с пластиковой головкой:
    Да
  • Изготовление дубликатов только по карте владельца:
    Да
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    1

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