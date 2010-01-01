Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASTRAL S ОА3S7-12.00» (70 мм/35+10+25) Латунь

В избранное В избранном В сравнение В сравнении

Описание

Цилиндровый механизм под вертушку с длинным штоком Cisa ASTRAL S ОА3S7 идеальны для применения в тех случаях, где требуется безопасность среднего уровня: комплектация стальных дверей, установка в жилых помещениях, магазинах и небольших офисных помещениях.