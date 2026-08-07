Ручка раздельная K.TRD62.TOROID CP-8 хром

Описание

Дверная ручка на квадратном раздельном основании TOROID разработана специально на металлических дверей. Тело и основание ручки изготовлено из алюминия.

Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов. Ресурс работы дверных ручек 250 000 циклов открывания/закрывания. Стяжные винты в комплекте обеспечивают более прочное крепление на полотне двери, подходят для установки на двери толщиной 50-110 мм.

В комплект входит крепёж и удлиненный соединительный квадрат 8x140 мм.