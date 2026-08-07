Ручка раздельная K.TRD62.TOROID CP-8 хром

Дверная ручка на квадратном раздельном основании TOROID разработана специально на металлических дверей. Тело и основание ручки изготовлено из алюминия.
Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов. Ресурс работы дверных ручек 250 000 циклов открывания/закрывания. Стяжные винты в комплекте обеспечивают более прочное крепление на полотне двери, подходят для установки на двери толщиной 50-110 мм.
В комплект входит крепёж и удлиненный соединительный квадрат 8x140 мм.
Характеристики
Артикул:
49423
Длина, мм:
126
Высота, см:
65
Материал:
Алюминий
Бренд:
Fuaro
Вес, кг:
595
Гарантия (лет):
1
Количество в упаковке, шт.:
1
Отделка:
Гальваника
Серия:
XL
Стиль:
Модерн
Тип розетки:
Квадратная
Тип упаковки:
Kоробка
Цвет:
Хром
Отзывы и вопросы о товаре
0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре
На информационном ресурсе применяются куки и рекомендательные технологии
Отзывы и вопросы о товаре0