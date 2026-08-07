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  4. Ручки
  5. Ручка раздельная K.TRD62.TOROID CP-8 хром
Ручка раздельная K.TRD62.TOROID CP-8 хром
Ручка раздельная K.TRD62.TOROID CP-8 хром
5,0
767

Ручка раздельная K.TRD62.TOROID CP-8 хром

5,0
Этот товар смотрят 16 человек
Ручка раздельная K.TRD62.TOROID CP-8 хром
Ручка раздельная K.TRD62.TOROID CP-8 хром
Ручка раздельная K.TRD62.TOROID CP-8 хром
Код товара: 963398
Этот товар смотрят 17 человек

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767
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Ручка раздельная K.TRD62.TOROID CP-8 хром

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ШхВхГ), см:
    6,2 x 6,5
  • Длина, мм:
    126
  • Материал:
    Алюминий
  • Бренд:
    Fuaro
  • Вес, кг:
    595

Характеристики

  • Артикул:
    49423
  • Длина, мм:
    126
  • Высота, см:
    65
  • Материал:
    Алюминий
  • Бренд:
    Fuaro
  • Вес, кг:
    595
  • Гарантия (лет):
    1
  • Количество в упаковке, шт.:
    1
  • Отделка:
    Гальваника
  • Серия:
    XL
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Цвет:
    Хром
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  • В наличии:
    8387 товаров

Описание

Дверная ручка на квадратном раздельном основании TOROID разработана специально на металлических дверей. Тело и основание ручки изготовлено из алюминия.
Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов. Ресурс работы дверных ручек 250 000 циклов открывания/закрывания. Стяжные винты в комплекте обеспечивают более прочное крепление на полотне двери, подходят для установки на двери толщиной 50-110 мм.
В комплект входит крепёж и удлиненный соединительный квадрат 8x140 мм.

Характеристики

  • Артикул:
    49423
  • Длина, мм:
    126
  • Высота, см:
    65
  • Материал:
    Алюминий
  • Бренд:
    Fuaro
  • Вес, кг:
    595
  • Гарантия (лет):
    1
  • Количество в упаковке, шт.:
    1
  • Отделка:
    Гальваника
  • Серия:
    XL
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Цвет:
    Хром

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