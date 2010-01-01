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Ручка-штанга нажимная 1700С
0,0
9 306

Ручка-штанга нажимная «1700С» с тягами в комплекте для двухстворчатых дверей

Этот товар смотрят 13 человек
Ручка-штанга нажимная 1700С с тягами в комплекте для двухстворчатых дверей
Арт. 82414
Этот товар смотрят 23 человека

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Гарантийный срок 18 месяцев
9 306
1 551 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
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Ручка-штанга нажимная «1700С» с тягами в комплекте для двухстворчатых дверей

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Красный
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Алюминий, Пластик, Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    41411
  • Цвет:
    Красный
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Алюминий, Пластик, Сталь
  • Вес, кг:
    0.005
  • Тип установки:
    Накладная
  • Гарантия (лет):
    2
  • Серия:
    Ручка-штанга
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество в упаковке:
    6
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Описание

Ручка-штанга нажимная 1700C для двухстворчатых (на дополнительную створку) дверей предназначена для установки на эвакуационные двери. Это устройство легкого и быстрого открывания дверей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Функции данной системы заключаются в том, чтобы люди могли легко открыть дверь при эвакуации и покинуть помещение. Также данная система предотвращает риск возникновения давки перед дверью, так как с её помощью дверь открывается, как только человек надавил рукой или телом на штангу этой системы. При этом с внешней стороны дверь может открываться ключом.

Характеристики

  • Артикул:
    41411
  • Цвет:
    Красный
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Алюминий, Пластик, Сталь
  • Вес, кг:
    0.005
  • Тип установки:
    Накладная
  • Гарантия (лет):
    2
  • Серия:
    Ручка-штанга
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество в упаковке:
    6

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