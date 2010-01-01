Ручка-штанга нажимная «1700С» с тягами в комплекте для двухстворчатых дверей

Описание

Ручка-штанга нажимная 1700C для двухстворчатых (на дополнительную створку) дверей предназначена для установки на эвакуационные двери. Это устройство легкого и быстрого открывания дверей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Функции данной системы заключаются в том, чтобы люди могли легко открыть дверь при эвакуации и покинуть помещение. Также данная система предотвращает риск возникновения давки перед дверью, так как с её помощью дверь открывается, как только человек надавил рукой или телом на штангу этой системы. При этом с внешней стороны дверь может открываться ключом.