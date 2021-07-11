Ручка дверная для ЗВ9 902 НР 0501 (плоская) с пружиной медн.антик

Ручка дверная для «ЗВ9 902 НР0501» (плоская) с пружиной Медный антик

Описание

Ручка на планке НР 0501 для сувальдных замков с защёлкой и задвижкой. Изготовлена из алюминиевого сплава.