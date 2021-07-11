Каталог
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Для входных дверей
  4. Ручки
  5. На планке
  6. Ручка дверная для ЗВ9 902 НР 0501 (плоская) с пружиной медн.антик
Ручка дверная для ЗВ9 902 НР 0501 (плоская) с пружиной медн.антик
4,0
772

4,0
Этот товар смотрят 12 человек
Код товара: 83907
4,0
3 отзыва

772
Хочу скидку
Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

Характеристики

  • Артикул:
    23787
  • Материал:
    Алюминий
  • Бренд:
    Меттэм
  • Вес, кг:
    0.43
  • Количество в упаковке, шт.:
    10
  • Отделка:
    Порошковая краска
  • Серия:
    НР 0501
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Тип упаковки:
    Пакет
  • Цвет:
    Антик Медь
Дополнительно:

  • В наличии:
    304 товара
  • Образец:
    в 1 магазинах

Описание

Ручка на планке НР 0501 для сувальдных замков с защёлкой и задвижкой. Изготовлена из алюминиевого сплава.

Отзывы и вопросы о товаре

5
К
К Константин Злобин
11 июля 2021
4
Комментарий
Фурнитура универсальна в монтаже, может устанавливаться на лево- и правостороннюю дверь.
Вам помог этот отзыв?
З
З Захар
04 мая 2021
4
Достоинства
лёгкость сборки и качество
Комментарий
Всем доброго времени суток, покупал ручку в этом магазине, и хочу поделиться с вами своим мнением о ней.
Вам помог этот отзыв?
П
П Полина
30 октября 2020
4
Комментарий
Прекрасно выглядит, стоила недорого. Выбирала долго, так как очень большой выбор ручек
Вам помог этот отзыв?
4.0 / 5 (На основе 5 оценок)
5 звезд
0
4 звезды
5
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0