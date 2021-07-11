Ручка дверная для ЗВ9 902 НР 0501 (плоская) с пружиной медн.антик

Ручка дверная для «ЗВ9 902 НР0501» (плоская) с пружиной Медный антик
Ручка дверная для «ЗВ9 902 НР0501» (плоская) с пружиной Медный антик
Код товара: 83907
Ручка дверная для «ЗВ9 902 НР0501» (плоская) с пружиной Медный антик
-
Материал:Алюминий
-
Бренд:Меттэм
-
Вес, кг:0.43
-
Количество в упаковке, шт.:10
-
Артикул:23787
-
Материал:Алюминий
-
Бренд:Меттэм
-
Вес, кг:0.43
-
Количество в упаковке, шт.:10
-
Отделка:Порошковая краска
-
Серия:НР 0501
-
Страна происхождения:Россия
-
Тип упаковки:Пакет
-
Цвет:Антик Медь
-
В наличии:304 товара
-
Образец:в 1 магазинах
Описание
Ручка на планке НР 0501 для сувальдных замков с защёлкой и задвижкой. Изготовлена из алюминиевого сплава.
Отзывы и вопросы о товаре5