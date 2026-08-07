Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Для входных дверей
  4. Ручки
  5. Ручка раздельная K.SL52.ABRASIVE (ABRASIVE SL) BL-24 черный
Ручка раздельная K.SL52.ABRASIVE (ABRASIVE SL) BL-24 черный
Ручка раздельная K.SL52.ABRASIVE (ABRASIVE SL) BL-24 черный
4,9
1 461

Ручка раздельная K.SL52.ABRASIVE (ABRASIVE SL) BL-24 черный

4,9
Этот товар смотрят 17 человек
Ручка раздельная K.SL52.ABRASIVE (ABRASIVE SL) BL-24 черный
Ручка раздельная K.SL52.ABRASIVE (ABRASIVE SL) BL-24 черный
Ручка раздельная K.SL52.ABRASIVE (ABRASIVE SL) BL-24 черный
Код товара: 963397
Этот товар смотрят 10 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
1 461
Хочу скидку
Ручка раздельная K.SL52.ABRASIVE (ABRASIVE SL) BL-24 черный
Цвет: Черный
Ручка раздельная K.SL52.ABRASIVE (ABRASIVE SL) BL-24 черный
Ручка раздельная K.SL52.ABRASIVE (ABRASIVE SL) SSG-39 сатинированное золото

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Черный
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Zamak, Алюминий
  • Стиль:
    Модерн

Характеристики

  • Артикул:
    50097
  • Цвет:
    Черный
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Zamak, Алюминий
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.66
  • Способ установки:
    Для фрезерной/ручной установки
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Размер упаковки, мм:
    109x245x82
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Интеллектуальная собственность:
    Нет
  • Серия:
    SL
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Для двери весом:
    Не имеет значение
  • Толщина двери:
    35-70 мм
  • Количество шт. в упаковке:
    1
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    225 товаров

Описание

Ручки ABRASIVE коллекции SILVER LINE на тонком квадратном основании выполнена в актуальной итальянской технике гильоширования.
НАДЕЖНО, СТИЛЬНО, ТОНКО.
Минимализм, чёткие линии, лаконичный стиль в наиболее актуальных цветах - выбор самых взыскательных пользователей. Подходят для установки на интерьерные и входные двери.
Тело ручки изготовлено из алюминия, основание и кольца из сплава ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди).
Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов. Ресурс работы дверных ручек более 150 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует безотказную работу двери более чем на 10 лет.
Подходят для установки на двери 35 - 70 мм.
В состав комплекта входят: стяжной винт М3*30 (2 шт), стяжная втулка М3*35 (2 шт), стяжной винт М3*12 (2 шт), квадрат 8*105, саморезы 2.8*16 (8 шт), ключ шестигранный 3 мм, ключ шестигранный 2 мм, винт по

Характеристики

  • Артикул:
    50097
  • Цвет:
    Черный
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Zamak, Алюминий
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.66
  • Способ установки:
    Для фрезерной/ручной установки
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Размер упаковки, мм:
    109x245x82
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Интеллектуальная собственность:
    Нет
  • Серия:
    SL
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Для двери весом:
    Не имеет значение
  • Толщина двери:
    35-70 мм
  • Количество шт. в упаковке:
    1

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре
Написать
MAX
Позвонить
Заказать звонок
Режим работы:
пн - вс 9:00 - 21:00
500₽