Ручка раздельная K.SL52.ABRASIVE (ABRASIVE SL) BL-24 черный

Описание

Ручки ABRASIVE коллекции SILVER LINE на тонком квадратном основании выполнена в актуальной итальянской технике гильоширования.

НАДЕЖНО, СТИЛЬНО, ТОНКО.

Минимализм, чёткие линии, лаконичный стиль в наиболее актуальных цветах - выбор самых взыскательных пользователей. Подходят для установки на интерьерные и входные двери.

Тело ручки изготовлено из алюминия, основание и кольца из сплава ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди).

Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов. Ресурс работы дверных ручек более 150 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует безотказную работу двери более чем на 10 лет.

Подходят для установки на двери 35 - 70 мм.

В состав комплекта входят: стяжной винт М3*30 (2 шт), стяжная втулка М3*35 (2 шт), стяжной винт М3*12 (2 шт), квадрат 8*105, саморезы 2.8*16 (8 шт), ключ шестигранный 3 мм, ключ шестигранный 2 мм, винт по