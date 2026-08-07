Ручка раздельная K.SL52.ABRASIVE (ABRASIVE SL) SSG-39 сатинированное золото

Ручки ABRASIVE коллекции SILVER LINE на тонком квадратном основании выполнена в актуальной итальянской технике гильоширования.
НАДЕЖНО, СТИЛЬНО, ТОНКО.
Минимализм, чёткие линии, лаконичный стиль в наиболее актуальных цветах - выбор самых взыскательных пользователей. Подходят для установки на интерьерные и входные двери.
Тело ручки изготовлено из алюминия, основание и кольца из сплава ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди).
Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов. Ресурс работы дверных ручек более 150 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует безотказную работу двери более чем на 10 лет.
Подходят для установки на двери 35 - 70 мм.
В состав комплекта входят: стяжной винт М3*30 (2 шт), стяжная втулка М3*35 (2 шт), стяжной винт М3*12 (2 шт), квадрат 8*105, саморезы 2.8*16 (8 шт), ключ шестигранный 3 мм, ключ шестигранный 2 мм, винт по
Характеристики
Артикул:
50095
Цвет:
Сатинированное золото
Бренд:
Fuaro
Материал:
Zamak, Алюминий
Стиль:
Модерн
Вес, кг:
0.66
Способ установки:
Для фрезерной/ручной установки
Гарантия (лет):
1
Тип упаковки:
Kоробка
Размер упаковки, мм:
109x238x82
Отделка:
Гальваника
Тип розетки:
Квадратная
Интеллектуальная собственность:
Нет
Серия:
SL
Тип:
Для входных дверей
Для двери весом:
Не имеет значение
Толщина двери:
35-70 мм
Количество шт. в упаковке:
1
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