Ручка дверная для «ЗВ4 НР0901» (плоская) Медный антик
Ручка дверная для «ЗВ4 НР0901» (плоская) Медный антик
Код товара: 83906
Цвет:Антик Медь
Страна происхождения:Россия
Бренд:Меттэм
Материал:Алюминий
Артикул:6157
Цвет:Антик Медь
Страна происхождения:Россия
Бренд:Меттэм
Материал:Алюминий
Вес, кг:0.43
Гарантия (лет):2
Тип упаковки:Пакет
Отделка:Порошковая краска
Тип крепления ручки:Стяжные винты
Межосевое расстояние:55 мм
Серия:НР 0901
Тип:Для входных дверей
Тип планки:Под цилиндр
Количество шт. в упаковке:20
НР0901 - Ручка на планке для цилиндровых замков. Материал алюминиевый сплав. Подходят для установки на замки ЗВ4 4001, ЗВ4 402.
