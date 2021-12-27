Каталог
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Для входных дверей
  4. Ручки
  5. На планке
  6. Ручка дверная для ЗВ4 НР0901 (плоская) медный антик
Ручка дверная для ЗВ4 НР0901 (плоская) медный антик
Ручка дверная для «ЗВ4 НР0901» (плоская) Медный антик
4,4
627

Ручка дверная для «ЗВ4 НР0901» (плоская) Медный антик

4,4
Этот товар смотрят 19 человек
Ручка дверная для ЗВ4 НР0901 (плоская) медный антик
Ручка дверная для ЗВ4 НР0901 (плоская) медный антик
Ручка дверная для ЗВ4 НР0901 (плоская) медный антик
Код товара: 83906
Этот товар смотрят 19 человек

Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва

627
Хочу скидку
Ручка дверная для «ЗВ4 НР0901» (плоская) Медный антик

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Цвет:
    Антик Медь
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Материал:
    Алюминий

Характеристики

  • Артикул:
    6157
  • Цвет:
    Антик Медь
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Материал:
    Алюминий
  • Вес, кг:
    0.43
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Пакет
  • Отделка:
    Порошковая краска
  • Тип крепления ручки:
    Стяжные винты
  • Межосевое расстояние:
    55 мм
  • Серия:
    НР 0901
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Тип планки:
    Под цилиндр
  • Количество шт. в упаковке:
    20
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    269 товаров

Описание

НР0901 - Ручка на планке для цилиндровых замков. Материал алюминиевый сплав. Подходят для установки на замки ЗВ4 4001, ЗВ4 402.

Отзывы и вопросы о товаре

5
4.4 / 5 На основе 3 оценок
Ф
Ф Федор Поликкарпов
27 декабря 2021
5
Достоинства
они универсальные
Недостатки
Нет
Комментарий
Здравствуйте, покупал ручки для дверей во всем доме одинакового фасона, очень понравились, функционируют хорошо, внешний впечатляет, удобные в обращении.
Вам помог этот отзыв?
И
И Игорь
14 ноября 2021
4
Достоинства
Супер ручки, комфортные, недорогие
Комментарий
Здравствуйте, я давно хотел приобрести себе входную ручку на новую дверь, но купил её только здесь, так как очень зацепил дизайн и цена. Качество очень хорошее
Вам помог этот отзыв?
А
А Александра
20 октября 2021
4
Достоинства
Пользуемся с удовольствием
Комментарий
Приветствую вас, покупал несколько недель назад в этом магазине. Всё понравилось, спасибо большое. Ручка стоит своих денег сто процентов, будут заезжать сюда чаще
Вам помог этот отзыв?
