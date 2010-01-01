Ручка-штанга нажимная 1700А для антипаники врезной для замка FL-0433 ANTI-PANIC

Описание

Ручка-штанга нажимная 1700А для антипаники врезной для одностворчатой и двухстворчатой (на основную створку) двери предназначена для установки на эвакуационные двери. Устанавливается в паре с замком FL-0433 ANTI-PANIC. Ручка-штанга нажимная 1700А является устройством легкого и быстрого открывания двери в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которое позволяет открыть дверь изнутри нажатием на штангу. Система позволяет легко открыть дверь изнутри при эвакуации, в том числе в условиях темноты, задымления, с занятыми руками, и покинуть помещение. Также данная система предотвращает риск возникновения давки перед дверью, так как дверь будет открыта от нажатия рукой или любой частью тела на штангу системы. При этом с внешней стороны дверь может быть закрыта на ключ, но изнутри в любом случае откроется от нажатия.