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  5. Ручка-штанга нажимная 1300А для антипаники врезной к замку FL-0433 ANTI-PANIC
Ручка-штанга нажимная 1300А
0,0
5 169

Ручка-штанга нажимная «1300А» для антипаники врезной к замку FL-0433 ANTI-PANIC

Этот товар смотрят 25 человек
Ручка-штанга нажимная 1300А для антипаники врезной к замку FL-0433 ANTI-PANIC
Арт. 82411
Этот товар смотрят 11 человек

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5 169
862 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
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Ручка-штанга нажимная «1300А» для антипаники врезной к замку FL-0433 ANTI-PANIC

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Белый
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Алюминий, Пластик, Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    41405
  • Цвет:
    Белый
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Алюминий, Пластик, Сталь
  • Тип установки:
    Врезная
  • Гарантия (лет):
    2
  • Серия:
    Ручка-штанга
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество в упаковке:
    6
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Описание

Ручка-штанга нажимная 1300А для антипаники врезной для одностворчатой двери предназначена для установки на эвакуационные двери в паре с замком FL-0433 ANTI-PANIC. Ручка-штанга нажимная 1300А является устройством легкого и быстрого открывания двери в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которое позволяет открыть дверь изнутри нажатием на штангу. Система позволяет легко открыть дверь изнутри при эвакуации, в том числе в условиях темноты, задымления, с занятыми руками, и покинуть помещение. Также данная система предотвращает риск возникновения давки перед дверью, так как дверь будет открыта от нажатия рукой или любой частью тела на штангу системы. Закрывание цилиндра изнутри и снаружи, при этом с внешней стороны дверь может быть закрыта на ключ, но изнутри в любом случае откроется от нажатия. В дополнение к этой ручке приобретаются: Цилиндровый механизм «100 ZA 80 mm» и Замок для противопожарных дверей «FL-0433 ANTI-PANIC».

Характеристики

  • Артикул:
    41405
  • Цвет:
    Белый
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Алюминий, Пластик, Сталь
  • Тип установки:
    Врезная
  • Гарантия (лет):
    2
  • Серия:
    Ручка-штанга
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество в упаковке:
    6

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