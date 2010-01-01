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Ручка-штанга нажимная с защёлкой 1700В
0,0
7 237

Ручка-штанга нажимная с защёлкой «1700В» для антипаники накладной для одноствор. и двуствор. дверей

Этот товар смотрят 9 человек
Ручка-штанга нажимная с защёлкой 1700В для антипаники накладной для одноствор. и двуствор. дверей
Арт. 82413
Этот товар смотрят 32 человека

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Гарантийный срок 18 месяцев
7 237
1 207 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
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Ручка-штанга нажимная с защёлкой «1700В» для антипаники накладной для одноствор. и двуствор. дверей

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Красный
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Алюминий, Пластик, Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    41409
  • Цвет:
    Красный
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Алюминий, Пластик, Сталь
  • Вес, кг:
    3.156
  • Тип установки:
    Накладная
  • Гарантия (лет):
    2
  • Серия:
    Ручка-штанга
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество в упаковке:
    6
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Описание

Ручка-штанга нажимная 1700B с защёлкой для одностворчатых и двухстворчатых (на основную створку) дверей предназначена для установки на эвакуационные двери. Является накладной. Ручка-штанга нажимная 1700B является устройством легкого и быстрого открывания двери в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которое позволяет открыть дверь изнутри нажатием на штангу. Система позволяет легко открыть дверь изнутри при эвакуации, в том числе в условиях темноты, задымления, с занятыми руками, и покинуть помещение. Также данная система предотвращает риск возникновения давки перед дверью, так как дверь будет открыта от нажатия рукой или любой частью тела на штангу системы. При этом с внешней стороны дверь может быть закрыта на ключ, но изнутри в любом случае откроется от нажатия.

Характеристики

  • Артикул:
    41409
  • Цвет:
    Красный
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Алюминий, Пластик, Сталь
  • Вес, кг:
    3.156
  • Тип установки:
    Накладная
  • Гарантия (лет):
    2
  • Серия:
    Ручка-штанга
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество в упаковке:
    6

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