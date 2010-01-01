Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Шпонированные
  4. Комфорт
  5. ДП Ш Сити-5 RAL 9001 Крем Сатинато с рисунком 200*80
Сити-5 Крем
0,0
14 742

Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" RAL 9001 Крем стекло Сатинато с рисунком

Этот товар смотрят 33 человека
ДП Ш Сити-5 RAL 9001 Крем Сатинато с рисунком 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 624476
Этот товар смотрят 21 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
14 742
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 14 742 ₽
Коробка 1 375 ₽ x 3 шт.
Наличник 912 ₽ x 5 шт.
Изменить
23 427
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 457 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
VRDS019 Коробка Ш "Т" (RAL 9001 Крем) 2100*75*35 (у.п) М
VRDS019 ⋅ 1 375 ₽
 1 375
4 125
VRDS020 Наличник Ш "Т" (RAL 9001 Крем) МДФ Тип-0 2140*70*10
VRDS020 ⋅ 912 ₽
 912
4 560
Показать ещё
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" RAL 9001 Крем стекло Сатинато с рисунком
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Комфорт

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Матовая
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.056
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Натуральным шпоном ясеня с эмалью.
Материал
Каркас изготовлен из древесины хвойных пород, МДФ панели с фрезеровкой

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Матовая
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.056
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

Популярные подборки

Межкомнатные двери цвета Орех натуральный-2 Белые межкомнатные двери в стиле Неоклассика Межкомнатные двери цвета Cappuccino Veralinga Каркасно-щитовые межкомнатные двери Межкомнатные двери Лотос Белые межкомнатные двери в стиле Лофт Двери для ванной и туалета Глухие двери из шпона Межкомнатные двери в Медведково Межкомнатные двери цвета Окаша Сильвер

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Комфорт"

Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" RAL 9001 Крем глухая
Сити-5 Крем
12 484
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" Тон Орех-2 стекло Сатинато бронза с рисунком
Сити-5 Тон Орех-2
14 968
Дверь межкомнатная шпонированная "Арес" Орех натуральный-2 стекло фотопечать белое, рисунок золото
Арес Орех натуральный-2
16 439
Дверь межкомнатная шпонированная "Арес" Орех натуральный-2 глухая
Арес Орех натуральный-2
13 421
Дверь межкомнатная шпонированная "Муар" Орех натуральный-2 Стекло фотопечать, тонное
Муар Орех натуральный-2
16 439
Дверь межкомнатная шпонированная "Муар" Орех натуральный-2 глухая
Муар Орех натуральный-2
13 421
Дверь межкомнатная шпонированная "Прайм" Тон капучино глухая
Прайм Тон капучино
11 584
Дверь межкомнатная шпонированная "Тридорс" Тон ольха глухая
Тридорс Тон ольха
20 089
Дверь межкомнатная шпонированная "Квадра" тон Каштан стекло Сатинато бронза
Новинка
Квадра Тон каштан
27 636
Дверь межкомнатная шпонированная "Квадра" тон Каштан глухая
Новинка
Квадра Тон каштан
27 132
Дверь межкомнатная шпонированная "Муар" тон Орех-2 глухая
Новинка
Муар Тон Орех-2
18 522
Дверь межкомнатная шпонированная "Муар" тон Орех-2 стекло Фотопечать
Новинка
Муар Тон Орех-2
22 260

Межкомнатные двери слоновой кости цвета

Дверь межкомнатная "А3" Жемчужно-перламутровая стекло Лакобель черный
А3 Жемчужно-перламутровый
15 920
Дверь межкомнатная "А3" Жемчужно-перламутровая стекло Лакобель белый
А3 Жемчужно-перламутровый
15 920
Дверь межкомнатная "Elen" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Elen Жемчужно-перламутровый
12 433
Дверь межкомнатная "Diagonale" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Diagonale Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Eleganza" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Eleganza Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Rombo" Жемчужно-перламутровая глухая
Rombo Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Realta" Жемчужно-перламутровая глухая
Realta Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Quadratto" Жемчужно-перламутровая глухая
Quadratto Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Galera" Жемчужно-перламутровая глухая
Galera Жемчужно-перламутровый
14 635
Дверь межкомнатная "Chaos" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Chaos Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Contorno" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Contorno Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Groove" Жемчужно-перламутровая стекло Лакобель черный
Groove Жемчужно-перламутровый
15 803
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть