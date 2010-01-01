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  5. ДП Ш Сити-5 RAL 9001 Крем Сатинато с рисунком 190*55
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Крем, остекленная, сатинат белый художественный, каркасно-щитовая
0,0
18 492

Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Крем, остекленная, сатинат белый художественный, каркасно-щитовая 190x55

Этот товар смотрят 27 человек
tumb 1 - ДП Ш Сити-5 RAL 9001 Крем Сатинато с рисунком 190*55
ДП Ш Сити-5 RAL 9001 Крем Сатинато с рисунком 190*55
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 624479
Этот товар смотрят 32 человека

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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
18 492
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 18 492 ₽
Коробка 1 360 ₽ x 3 шт.
Наличник 1 020 ₽ x 5 шт.
Изменить
27 672
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
3 082 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
VRDS019 Коробка Ш "Т" (RAL 9001 Крем) 2100*75*35 (у.п) М
VRDS019 ⋅ 1 360 ₽
 1 360
4 080
VRDS020 Наличник Ш "Т" (RAL 9001 Крем) МДФ Тип-0 2140*70*10
VRDS020 ⋅ 1 020 ₽
 1 020
5 100
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Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Крем, остекленная, сатинат белый художественный, каркасно-щитовая 190x55
Размер полотна (ВхШ), см:
190x55
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    190 x 55
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Комфорт
  • Материал:
    Шпонированные

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Матовая
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.039
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркас изготовлен из древесины хвойных пород, МДФ панели с фрезеровкой
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Натуральным шпоном ясеня с эмалью.

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Матовая
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.039
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркас изготовлен из древесины хвойных пород, МДФ панели с фрезеровкой

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