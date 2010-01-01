Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Крем, остекленная, сатинат белый художественный, каркасно-щитовая
0,0
14 980 ₽
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Крем, остекленная, сатинат белый художественный, каркасно-щитовая 200x60
Поделиться
Этот товар смотрят 25 человек
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 624474
Этот товар смотрят 17 человек
Фотографии покупателей
Хочу скидку
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|VRDS019
|
Коробка Ш "Т" (RAL 9001 Крем) 2100*75*35 (у.п) М
VRDS019 ⋅ 1 360 ₽
|1 360 ₽
|
|4 080 ₽
|VRDS020
|
Наличник Ш "Т" (RAL 9001 Крем) МДФ Тип-0 2140*70*10
VRDS020 ⋅ 1 020 ₽
|1 020 ₽
|
|5 100 ₽
Показать ещё
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Крем, остекленная, сатинат белый художественный, каркасно-щитовая 200x60
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 60
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Комфорт
-
Материал:Шпонированные
Характеристики
-
Артикул:VRDS0023
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:60
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Комфорт
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Крем
-
Общий цвет:Слоновая кость
-
Стекло:Сатинат белый художественный
-
Вес, кг:22
-
Размер упаковки:201*61*4,1
-
Тип коробки:с уплотнителем
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Матовая
-
Возможность покраски:Да
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокий
-
Уровень шумоизоляции:Средний (24-26 дЦБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Износостойкие
-
Пропускает свет:Нет
-
Объём, м. куб.:0.042
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Каркас изготовлен из древесины хвойных пород, МДФ панели с фрезеровкой
Развернуть Свернуть
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Отделка
Натуральным шпоном ясеня с эмалью.
Характеристики
-
Артикул:VRDS0023
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:60
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Комфорт
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Крем
-
Общий цвет:Слоновая кость
-
Стекло:Сатинат белый художественный
-
Вес, кг:22
-
Размер упаковки:201*61*4,1
-
Тип коробки:с уплотнителем
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Матовая
-
Возможность покраски:Да
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокий
-
Уровень шумоизоляции:Средний (24-26 дЦБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Износостойкие
-
Пропускает свет:Нет
-
Объём, м. куб.:0.042
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Каркас изготовлен из древесины хвойных пород, МДФ панели с фрезеровкой
Отзывы и вопросы о товаре0