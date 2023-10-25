Правильно подобранная межкомнатная дверь – это не только полотно, подходящее по цвету и декору к остальным элементам интерьера. Эта удобная и функциональная дверь разделяет квартиру или дом на отдельные зоны.

Согласитесь, даже самая красивая дверь не будет радовать вас, если при открывании она занимает половину комнаты или совершенно не изолирует помещение от посторонних глаз. Поэтому при покупке межкомнатных дверей стоит особое внимание обратить на вид их открывания. Рассмотрим все существующие варианты.





Распашные межкомнатные двери

Этот вид межкомнатных дверей по способу открывания считается классическим. Простые и надежные распашные двери устанавливаются в офисах, квартирах, загородных домах, театрах и других помещениях.

Пожалуй, невозможно представить себе заведения, в котором эти двери будут неуместны.Конструкции их монтируются быстро и просто: полотно входит в специальный паз в закрытом состоянии. Для повышения герметичности по контуру полотна устанавливается эластичный уплотнитель.

Распашные двери дополняются замками, защелками, могут быть украшены различными витражами, вставками, орнаментами. Такие двери могут быть изготовлены из любого материала и установлены в помещениях практически любого размера.









Раздвижные межкомнатные двери

Раздвижной вид открывания межкомнатных дверей чаще всего используется в условиях ограниченного пространства. Такие полотна также прекрасно разделяют помещения на зоны и часто устанавливаются в больших комнатах или кухнях-столовых. Двери устанавливаются на специальных роликах и двигаются по направляющим по типу шкафа-купе.



Существует огромное количество видов раздвижных дверей. Выпускаются одностворчатые и двустворчатые двери, классические прямоугольные и нестандартные радиусные полотна, каскадные, кассетные двери.

Такие изделия позволяют значительно сэкономить пространство, но включают сложную конструкцию, требующую внимания и ухода. В каталоге компании «Склад дверей 169.ru» вы увидите огромный ассортимент раздвижных дверей, которые подойдут как обладателям маленьких квартир, так и желающим необычно оформить пространство.





Межкомнатные двери-книжки

Еще одним популярным видом межкомнатных дверей по способу открывания являются раскладные двери. Чаще всего такие конструкции устанавливаются в ванных комнатах или в небольших квартирах-студиях, занимая широкие проемы.

Принцип работы распашной двери прост: створки соединяются шарнирами, поворачиваются друг к другу параллельно по вертикальной оси при закрывании. Могут состоять из одной или двух частей в зависимости от размера проема.





Качающиеся (маятниковые) межкомнатные двери

Главным достоинством такого вида открывания межкомнатных дверей является возможность неограниченного перемещения огромного потока людей. Такие конструкции часто устанавливаются в торговых центрах, барах, офисах.

Полотно можно «толкнуть» как в одну, так и в другую сторону. Единственным недостатком качающихся дверей является их низкая герметичность, поэтому они редко устанавливаются в жилых помещениях.

Конюшенные межкомнатные двери

На Западе хозяева нередко выбирают так называемые конюшенные двери. Обычно такой вид межкомнатных дверей по способу открывания устанавливается на кухне. Фото подобных интерьеров нередко украшают английские журналы.

Полотно таких дверей состоит из верхней и нижней половин, притом у каждой должны быть установлены свои петли и замки. Нижняя часть двери может оставаться закрытой, препятствуя проходу детей и животных, а верхняя половина открывается для проветривания помещения или наблюдения за ситуацией в соседней комнате.





Мы перечислили основные виды межкомнатных дверей: выбирайте подходящую модель и наслаждайтесь обновленным интерьером. А если вы все еще сомневаетесь, обращайтесь к менеджерам компании «Склад дверей 169.ru», они подробно расскажут о каждом типе полотен и помогут подобрать лучшие для вашего жилья или офиса двери: +7 (495) 984-16-99. Звоните!