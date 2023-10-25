Арт-винил – современный материал для отделки пола, который отличается простотой монтажа и необычным внешним видом. К преимуществам покрытия можно отнести прочность и высокое качество. При этом в отличие от заливного пола технология арт-винила не избита, она появилась в России сравнительно недавно.

Материал сочетает в себе внешний вид паркета, модульность, влагостойкость и простоту в уборке. Арт-винил вобрал в себя все лучшее от разных типов напольного покрытия, именно поэтому он является сегодня идеальным решением для квартиры, дома или коммерческих помещений.





Особенности арт-винила как напольного покрытия

Для арт-винила характерна многослойная сложная структура. Основание закрыто стеклохолстом, свеху него – основа с декоративным слоем, затем защитный рельефный слой, все закрывается полиуретановой пленкой. Современные производители реализуют арт-виниловые модули по 10 и 15 штук.

Различают прямоугольные и квадратные элементы. Во время монтажа можно комбинировать разные типы модулей, имитируя различные вариации напольной отделки. С помошью этого материала можно имитировать деревянное или каменное покрытие. Арт-винил может прослужить от 15 до 25 лет. Такое напольное покрытие не будет нуждаться в дополнительном уходе.

Применение арт-винила как напольное покрытие

Арт-виниловое покрытие сегодня находит примнение в любых помещениях жилого фонда. Устойчивость к влаге позволяет использовать этот материал даже в мокрых зонах. Безопасность и нетоксичность делает арт-винил идеальным решением для детской комнаты.

Прочность и увеличенный срок эксплуатации позволяет использовать арт-винил в местах большой проходимости людей – не только в жилых, но и в коммерческих помещениях.





Особенности материала арт-винила

При эксплуатации важно учитывать, что арт-винил плохо переносит вохдействие химических веществ. Специалисты не рекомендуют использовать средства с хлором и другими активными компонентами в составе. Острык предметы и усиленное механческое воздействие приведет к возникновению царапин. В отдельных случаях арт-винил может вызывать аллергию.

Также арт-винил подвержен влияни высоких температур – при повышении до +27 градусов материал может выделять токсичные пары. По этой причине следует с осторожностью сочетать его с технологией теплого пола.





Стоимость арт-винилового покрытия – чуть больше, чем у других материалов. Один квадратный метр арт-винилового модуля стоит от 400 до 550 руб. Однако это оправдано улучшенные физическими свойствами и устойчивостью к влиянию факторов внешней среды. Такое покрытие прослужит до 20 лет.

Укладка арт-винила

Желательно укладывать арт-виниловые панели на ровную подготовленную поверхность. Поэтому перед началом работ важно удалить старой покрытие, при необходимо провести повторную стяжку пола и выровнить общий уровень.





Для укладки арт-винила вам потребуется рулетка, карандаш, линейка-угольник, нож-дельфин, шпатель с зубцами для клеевого раствора, притирочная доска и акриловый клей.





Перед тем, как производить укладку пола следует выдержать виниловые панели внутри помещения с температурой +10 в течение 48 часов. Затем на поверхность пола наносится грунтовка. Площадь напольного покрытия делиться на 4 равные части через центр комнаты по осям.

Укладка арт-виниловых модулей производится по секторам от центра. Клей следует нанести на всю поверхность пола, примерный расход материала – от 250 до 350 грамм на квадратный метр. При укладке арт-винила важно обращать внимание на направление рисунка, оно обозначено на обратной стороне стороне панелей. Модули укладываются без зазоров.





Непродолжительное время после укладки арт-винил может источать неприятный химический запах. Пары быстро выветриваются. Причина возникновения подобной проблемы – некачественный клеевой состав.

Правила ухода за напольным покрытием арт-винил

Соблюдение простых правил поможет надолго сохранить первозданный вид арт-винилового покрытия. Специалисты рекомендуют защищать пол от песка и мелких камней. Для уборки арт-винила лучше всего подходит пылесос или влажная тряпка.

Устойчивые загрязнения можно удалить с поверхности при помощи состава без содержания хлора. Также для уборки допустимо применять однодисковые машины. Использование абразивных чистящих на арт-виниловом покрытии недопустимо.





Устойчивое загрязнение может спровоцировать повреждение покрытия. По этой причине следует часто проводить уборку. Также важно следить за тем, чтобы пол не подвергался регулярным физическим воздействиям. Для этого достаточно подложить специальные подкладки под ножки мебели и дополнительно не ставить на напольное покрытие тяжелых предметов.





Арт-виниловое покрытие в интерьере

Арт-винил в интерьере с легкостью заменить дерево, камень или плитку. При этом такое покрытие более неприхотливо к внешним воздействиям, за исключением механического влияния. Материал является аналогом натуральному покрытию в мокрых зонах – арт-винил позволяет воссоздать паркетную кладку или ламинат.





Арт-виниловые модули часто встречаются в современных дизайн-проектах. Их применяют для оформления пола в спальне, детской комнате, гостиной, кухне и столовой. Обилие принтов и визуальных решений, доступных на рынке, позволяет подобрать подходящее покрытие под любую идею.





Фото-идеи оформления пола арт-винилом

Необычные идеи оформления пола при помощи арт-виниловых покрытий можно подсмотреть в представленной фото-подборке.













Выводы

Арт-виниловое покрытие является сравнительно новым материалом для оформления пола. На данный момент его производством занимаются единичные строительные фирмы. Однако арт-винил уже успел полюбиться дизайнерам и профессионалам сферы, его часто применяют в нестандартных проектах. Устойчивость к влаге, повышенная безопасность и нетоксичность существенно расширяют сферу применения арт-винила.

При этом к его недостаткам можно отнести хрупкость и низкую устойчивость к механическому воздействию. Тяжелые предметы могут оставлять заломы и замятины на покрытии. Арт-винил легко царапается и почти не поддается реставрации. Однако при необходимости вы легко сможете заменить отдельные фрагменты покрытия.

Арт-винил – не самое дешевое покрытие. При этом с укладкой такого полна сможет справиться даж новичок, а после установки модули прослужат вам в течение нескольких десятков лет.