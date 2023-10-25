Самостоятельный монтаж напольного покрытия хотят сделать многие собственники жилых помещений. Это поможет сэкономить средства на наёмных рабочих, но чтобы не испортить дорогой материал, нужно внимательно изучить технологию монтажа, которая значительно отличается от других напольных покрытий. Тогда паркет будет радовать красотой, и приносить только приятные тактильные ощущения.

Способы укладки паркетной доски

С помощью паркетной доски можно выложить огромное количество вариантов:

ёлочка и палуба,

квадраты и ромбы,

плетение и художественные разноцветные дизайны.

В зависимости от сложности орнамента на напольном покрытии можно произвести укладку самостоятельно или пригласить специалиста.

Самыми простыми способам считается палуба и ёлочка, но в последнем варианте нужно иметь больший запас материала на срезы, чтобы получить в результате красивую поверхность.

Перед укладкой стоит сразу определить, на что будет фиксироваться паркетная доска: в распоряжении есть несколько вариантов – это клей, кляймеры или специальные крепёжные элементы.

Панели имеют замковые соединения, но их недостаточно, чтобы напольное покрытие служило долго и сохраняло свой внешний вид весь период эксплуатации. При работе с паркетом нужно использовать фиксаторы для каждой панели и плинтуса по периметру комнаты.









Технология подготовки основания для укладки паркета

На бетон паркетную доску можно положить двумя способами:

приклеить,

сделать дополнительный настил фанеры, которая предварительно обрабатывается противогрибковыми составами.

На заливном полу также необходимо использовать специальную подложку, что обеспечит лучшую теплоизоляцию и влагозащиту паркета.

При этом независимо от способа крепления отделочного материала основание должно быть выровнено специальными смесями и грунтовано.

Деревянный пол не оставляет вариантов для выравнивания, поэтому его нужно застелить листовыми материалами. При проведении работ недопустимо оставлять перепады высот более 2 мм, что может значительно снизить срок эксплуатации паркетной доски.

Перед началом работ нужно подготовить полный набор инструментов для резки и приспособлений для монтажа напольного покрытия. Разные рисунки могут укладываться несколькими способами, но чаще всего монтаж паркетной доски начинают с середины или по диагонали комнаты.

Пошаговая инструкция по самостоятельной укладке паркета

Устраните перепады высот на листовых материалах и выемки на бетонном полу, он должен быть максимально ровным. Уберите весь мусор с поверхности основания, желательно воспользоваться пылесосом для избавления от пыли. Черновой пол обязательно обрабатывается грунтом с противогрибковыми присадками. После полного высыхания поверхности раскладывается специальная подложка для паркетной доски. Защитный материал выравнивается тяжёлым валиком. Элементы покрытия начинают укладывать от стены или с середины комнаты, в зависимости от рисунка готового пола. Поэтому при выборе определённого способа монтажа панелей, стоит внимательно ознакомиться с нюансами и тонкостями проведения работ. По периметру комнаты между стеной и напольным покрытием оставляют 5-7 мм технологического зазора, который впоследствии будет закрыт плинтусом. Это обеспечит нормальные условия для расширения и сужения натурального материала при изменении влажности и температуры в помещении. При укладке паркетной доски фиксировать на основании нужно каждую плашку. Если крепление производится на клей или специальную мастику, то состав предварительно наносят на участок, который будет закрыт за период работ. Если был куплен материал без защитного верхнего покрытия, то поверхность предварительно шлифуют и удаляют пыль пылесосом. Далее пол покрывают маслами или лаками в несколько слоёв, каждый из которых просушивается при заявленных производителем условиях и времени. После завершения монтажа напольного покрытия необходимо оставить паркет на вылёживание в течение 1-2 дней, только тогда устанавливать плинтуса.

Допустимо использовать укладку напольного покрытия плавающим способом, крепление которого производится только за счёт замкового соединения, но долговечность материала в данном случае под сомнением.

При применении такой технологии требуется идеально ровная поверхность основания и постоянная влажность и температура в помещении, что контролировать достаточно сложно. Поэтому лучше укладывать паркетную доску на клей или с использованием крепёжных элементов.

Если вы не уверены в своих силах, то для самостоятельного монтажа лучше выбрать самые простые способы и больший размер панелей.

При необходимости создания сложного дизайна паркетной доски специалисты рекомендуют обращаться к профессиональным мастерам, которые создадут напольное покрытие в нужном рисунке и не испортят дорогой отделочный материал.



