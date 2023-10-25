Все чаще дизайнеры начинают отказываться от такого, казалось бы, незаменимого атрибута, как дверь. Многие современные стили построены на объединении пространства, где дверное полотно становится ненужным предметом. Однако полностью отказываться от дверного блока специалисты не торопятся, оставляя дверной проем для разграничения функционала комнат.

Главным доводом отказа от створок служит возможность расширения помещения, ведь обычно распашные двери занимают довольно много места, особенно, когда открываются вовнутрь помещения. Но существует еще несколько плюсов и минусов при замене полноценной двери на задекорированный проем, которые стоит внимательно рассмотреть.

Далеко не всегда отсутствие дверной створки - оправданный шаг. Согласитесь, что ванная, туалет или спальня без двери будут выглядеть неуютно. То же самое можно сказать про личный кабинет или детскую спальню, в общем, про все помещения, в которых требуется создать уединенность и тишину.

Если речь идет о помещениях общего пользования, таких как гостиная, прихожая или кухня, то выбор оставлять ли створку двери остается за вами.

Для того, чтобы отделить одно помещение от другого при условии отсутствия двери, можно использовать шторы или раздвижные ширмы, которые помогут добиться визуального разделения пространства.

Давайте вместе разбираться какие преимущества и недостатки дает отказ от дверного блока.

Преимущества оформления дверного проёма без двери

Несомненно, можно выделить ряд положительных особенностей отсутствия двери, например:

Возможность оформления проема как декоративного элемента, поддерживающего общий стиль интерьера.

Улучшение атмосферы в помещениях за счет лучшей циркуляции воздуха.

Дизайн проема несколько бюджетнее установки хорошей дверной коробки.

Возможность расширения пространства на несколько, но иногда очень нужных, метров за счет отказа от распашных дверей.

Возможность организовать зонирование, но не загромождать помещения, что актуально для квартир со свободной планировкой.

Проще организовать естественное освещение в помещениях, лишенных его, например, прихожих.

Вы избавляетесь от мертвых зон, необходимых для открывания и закрывания двери.

Отсутствие двери позволяет снизить нагрузку на дверную коробку и избежать ее расшатывания.

Возможность придать дверному проему любую сложную форму

Несколько помещений становятся единым целым, в результате чего появляется ощущение простора и свободы.

Улучшается циркуляция воздуха, что особенно важно для квартир.

Недостатки оформления дверных проёмов без двери

Помимо несомненных плюсов у отсутствия дверей в помещении есть несколько весомых минусов, над которыми стоит задуматься:

Для кухни с газовой плитой отсутствие двери – это нарушение закона. Да и в любом случае, если кухня используется по назначению, то лишних запахов и загрязнений избежать не удастся.

Невозможность уединения, особенно в квартире, где проживают несколько человек. Кроме очевидных примеров, как ванная и санузел, где без двери обойтись не получится, иногда необходимо место, где можно побыть наедине с собой. Конечно, полотно можно заменить на занавеси или перегородку, но должного эффекта добиться не удастся.

Лишний шум и сквозняки также могут стать проблемой при открытых проемах.

Стоит отметить, что все проемы должны быть оформлены в общем стиле и оттенках, чтобы собрать весь интерьер воедино. Поэтому необходимо тщательно продумать все нюансы и декорировать квартиру в одном стиле.

Если вы делаете несколько проемов без дверей, то желательно оформлять их в едином стиле и цветовой гамме, добиваясь того, чтобы интерьер не распался на отдельные, не связанные между собой элементы.

Выбор формы дверного проёма без двери

Подбирая форму прохода, ориентируются обычно на стиль интерьера и на те стройматериалы, которые хотят применить для его отделки. Проем может служить связующим звеном в интерьере и дополнять его, а может и сам служить часть декоративной композиции.

Выделяют 2 варианта формы проемов:

прямоугольный

и арочный, который можно разделить еще на несколько подвидов.

Прямоугольный дверной проём

Один из наиболее распространенных вариантов. Все что вам потребуется - демонтировать дверное полотно и коробку. Далее можно либо сохранить существующий габарит проема, либо сделать его шире. После того, как вопрос с размерами решен, периметр проема выравнивается, проводится облицовка необходимым материалом или покраска.

Есть множество вариантов, какой материал выбрать для отделки прямоугольного дверного проема, но главное, помните о том, что он должен сочетаться с интерьером.

Дверной проем должен объединять помещения, делая их единым целым. Если выбрать материалы для отделки неправильно, то проем будет выбиваться из общей картины, внося в интерьер диссонанс.

Дверной проём без двери в форме арки

Универсальный вариант, который применим в большинстве случаев. Если потолки невысокие, то будьте аккуратны, потому что арочная форма, в своем классическом варианте визуально делает потолок ниже.

В зависимости от свода, арочный дверной проем может иметь множество конфигураций, среди которых:

Классическая форма арки. Верхняя часть выполнена в форме полукруга, и обычно он занимает одну треть от всей высоты арки. Поэтому, чтобы обеспечить комфортный проход, высота полотка должны быть более 2,7м, а ширина проема более 1 м. Такой вид арки хорошо сочетается с классическим интерьером и отделкой деревянными панелями.

Портал . Упрощенный вариант классической арки, где не требуется тщательное оформление углов. Но такой проем подходит не к любому стилю интерьера, что затрудняет выбор оформления не только для проема, но и для помещения в целом.

Модерн, или Британская арка. Среднее производное между классической аркой и порталом. Верхняя часть округлена, но более пологая, чем классика. Тем самым, позволяет ее использовать в помещениях с потолками ниже 2,5 м.

Эллипс, или турецкая арка характеризуется отсутствием закруглений в углах проема, что позволяет комбинировать ее с другими элементами декора, например, колоннами. Кроме того, универсальна для любых высот полотка. Часто используется для разделения комнаты на несколько функциональных зон.

Романтика, или славянская арка - что-то среднее между прямоугольником и аркой: прямые линии с чуть скругленными углами, симметричными друг другу. Вершина такой арки параллельна полу. Проем стоит рассматривать, если есть возможность сделать его шириной не менее 2 м, а также осторожно подбирать материалы для отделки, чтобы не перегрузить стены.

Полуарка характеризуется отсутствием симметрии, как вариант, скругленный угол соседствует с прямым углом. Радиус скругления можно выбирать на свой вкус или относительно параметров помещения.

Трапеция. Арка имеет углы, образующие форму трапеции. Лучше всего подходит для разделения маленьких помещений между собой.

Для фантазийных стилей интерьера (поп-арт, модерн) необходимо выбрать предмет необычной формы, что не лучшим образом отражается на его функциональных свойствах.

Таким предметом может стать арка неординарной, извилистой формы. Кроме того, к нетрадиционным аркам можно отнести тайские с закруглением от основания, готические, характеризующиеся стрельчатой формой и мозаичной отделкой, разнообразные восточные в форме сердца, килевидные.

Такие проемы хорошо смотрятся в эклектичных интерьерах, но в более простых к ним сложно подобрать достойное оформление

Оформление дверного проёма в виде портала

Наиболее простой вид арки. Строгий и лаконичный. Дизайн помещения нужно подбирать особенно тщательно, для того, чтобы портал не стал инородным элементом в интерьере. Конечный результат при обустройстве портала, будет во многом зависеть от качества выбранных материалов и профессионализма при монтаже.



Как оформить дверной проём в виде британской арки, или модерна Промежуточный вариант между классикой и порталом. Свод имеет существенно меньших радиус, чем классический вариант. Благодаря меньшему радиусу закругления свода подходит для помещений, где высота потолка составляет менее чем 2,5 метров. Оформление дверного проёма без двери в виде арки-эллипса Аналог модерна с немного большим радиусом закругления свода. Золотая середина, подойдет для использования в помещениях как с высокими, так и низкими потолками. Оформление дверного проёма аркой Романтика Прямоугольная форма дверного прохода с закругленными верхними углами. Наиболее эффектно такой вид арки смотрится при ширине прохода не менее чем 2 метра. Форма дверного проёма в виде полуарки Пример асимметричного дверного проема. Представляет собой классическую арку, но разделенную на две части. Также популярностью пользуются дверные проемы сложной и неправильной формы, в них следует избегать острых углов и изломов. Старайтесь выдерживать плавность, переходов и изящество форм. С помощью каких материалов обустроить дверной проём без двери Для обустройства дверного проема подойдут те же материалы, что и для отделки стен. Выбор здесь действительно впечатляющий, и в нашей статье рассмотрим лишь несколько вариантов: Натуральное дерево Смотрится красиво и изысканно. Особенно шикарно будет выглядеть отделка из редких пород древесины. Отделка проемов таким образом наиболее дорогостоящий и роскошный вариант. В зависимости от выбора породы дерева цена будет значительно отличаться. Тем не менее, этот способ отделки практичен и универсален, ведь дерево можно обработать различными составами, повышающими защитные свойства, а также его можно оформлять на свое усмотрение: покрывать краской, лаком, маслом, воском. Можно выполнить художественную резьбу под заказ или дополнить проем витражным стеклом. Цвет лучше подбирать под оттенки пола или мебели. Панели МДФ Более доступный, но не менее экологичный материал, чем дерево. В отличие от натурального дерева неприхотливы в уходе. Текстурная пленка, которой покрывается каждая панель, надежно защищает ее от физических повреждения, влажности и воздействия ультрафиолета. Чем пленка толще, тем выше степень защиты. Для монтажа МДФ вам не потребуется предварительно подготавливать поверхность, выравнивать и шпатлевать ее. Материал имеет внушительный запас прочности, а его толщина поможет скрыть неровности и шероховатости основы, на которую будет осуществляться монтаж. Разнообразие цветов и фактур позволяет выбрать вариант, подходящий под любой интерьер. Довольно износоустойчивый материал, но все же желательно беречь от влаги, т.к. под ее постоянным действием панели могут деформироваться. Кроме того, обязательно использование наличников, которые скроют места стыковки пленки и сделают вид более эстетичным. Натуральный или искусственный камень Природный вариант, довольно дорогостоящий материал, кроме того, он имеет значительный вес, что усложняет его крепление на стену. Поэтому чаще всего для облицовки проемов используют имитацию, которую очень сложно отличить от натурального материала. Такой вариант прост в уходе, износостоек, долговечен и экологичен. При оформлении проема желательно поддержать такой яркий акцент в декоре комнат и помнить, что он не подойдет для низких и узких проемов. Сайдинг Несмотря на то, что сайдинг считается материалом для уличной отделки, его можно использовать и в помещении. Тем более, что его свойства отлично подойдут для любых комнат. Материал бюджетный и простой в монтаже, но при этой интересно выглядит и может имитировать разнообразную фактуру. Гипсовая лепнина Один из способов создать интерьер в роскошных стилях. Позволит превратить дверной проем в настоящее произведение искусства. Оформление проема таким образом смотрится изысканно, но существенный недостаток не всегда позволяется использовать его для декора. Он массивный, но при этом очень ломкий, не терпит влаги и тяжелый. Поэтому не каждая стена способна выдержать такое украшение, и при монтаже достаточно легко испортить композицию. Если вы решили все же использовать лепнину в своем интерьере, то лучше обратите внимание на изделия из полиуретана. Штукатурка Для оформления проемов лучше всего подойдет декоративная штукатурка, которая помимо особой фактуры обладает и набором прекрасных свойств. Ее можно использовать как самостоятельно, так и в сочетании с другими элементами декора. Недостатком можно назвать необходимость опыта работы с материалом. Полиуретан Отличная альтернатива гипсовой лепнине, обладающая большим количеством преимуществ, главным из которых является небольшой вес изделий. Кроме того, материал долговечен, устойчив к влаге и перепадам температур, эластичен. Благодаря ему его можно видоизменять, представлен широким ассортиментом изделий и легко монтируется с помощью клея. Сложность монтажа полиуретановых конструкций будет заключаться в необходимости подгонять каждый элемент один к другому. Это нудная и кропотливая работа, однако если сделать ее качественно, то результат будет просто фантастическим. Текстиль Один из самых простых, но в тоже время ярких способов оформления прохода. Такой вариант подходит для любого стиля интерьера, его можно менять раз в сезон и тем самым создавать новые акценты. С помощью правильно подобранной фактуры и цвета ткани можно визуально корректировать размеры помещения. Помимо ткани можно использовать различные шторы из ниток, бусин, кусочков древесины. Интересно смотрится комната, в которой окно и дверь декорированы в едином стиле.



Как использовать ненужный дверной проём При перепланировке старых квартир очень часто остаются незадействованные нефункциональные проемы. Самый простой вариант скрыть его – забить, а сверху повесить картину и расположить мебель. Но можно использовать его как нишу. В таком случае зашивается проем только с одной стороны, а с другой, в зависимости от размера и места нахождения, организуется место хранения или какая-либо небольшая зона, например, рабочая.