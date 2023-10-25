Фурнитура для двери-книжки: на что обратить внимание при покупке и как подобрать нужные механизмы

Производители предлагают большое разнообразие модификаций дверей, которые значительно отличаются от распашных полотен и экономят полезную площадь. Особой популярностью пользуется складная конструкция, специальные механизмы в которой исключают возникновение «мертвых зон» в помещении, что позволяет задействовать каждый свободный уголок в комнате и гармонично расставить мебель. Долгую эксплуатацию такого типа межкомнатных дверей обеспечивает фурнитура, от правильного выбора которой зависит комфортность использования складных полотен.

Особенности конструкции двери-книжки и где ее лучше устанавливать

Складной тип дверей не предназначен для монтажа в комнатах с большой проходимостью, где необходимо постоянное открывание и закрывание, например, кухня. Но и этот вариант производители предусмотрели и предлагают оснастить дверь-книжку дополнительным доводчиком, что позволяет быстро и плавно открыть полотно, а закроет его механизм самостоятельно.





Чаще такие конструкции используются в гостиных, где большой проем нуждается в створках, и обычную распашную конструкцию на такой проход не установишь. Также дверь-книжка устанавливается в спальнях, гардеробных и детских комнатах, где обычно есть недостаток в полезной площади. Складная конструкция позволяет полностью изолировать помещение и при этом не занимать свободное пространство.

Еще один вариант использования может помочь зонировать комнату в малогабаритной квартире в виде ширмы. При данном типе установки складную дверь лучше приобретать из легких полупрозрачных материалов, что позволит изолировать часть комнаты, но визуально не уменьшить ее размеры.





Разновидности складных дверей и особенности их фурнитуры

Дверь может состоять из двух-трех элементов, которые соединены между собой петлями. А также существует конструкция в виде гармошки, что позволяет собрать полотно максимально компактно в проеме, такая разновидность изготавливается из легких панелей шириной 15-20 см.





Дверь-книжка

Для перемещения секций конструкции используется верхняя направляющая, нижний элемент несет функцию опоры для массивных конструкций из дерева. Рельсы имеют стопорные механизмы, которые обеспечивают открытие полотна без его деформации.

Если дверь изготовлена из легких материалов, например, ПВХ или МДФ, то в нижней направляющей нет необходимости, и движение конструкции обеспечивает только верхняя фурнитура.





Дверь-гармошка

В данном типе используется шарнирный механизм для сбора панелей в проеме или раздвигания их при закрытии. Дверь-гармошка изготавливается из легких материалов, которые не нуждаются в нижней направляющей. Такая конструкция движется по верхним рельсам с помощью роликов, что обеспечивает плавность и бесшумность хода полотен.





Из каких элементов состоит раздвижная дверь-книжка

Механизмы, которые обеспечивают открытие и закрытие полотен испытывают сильные нагрузки, а если конструкция выполнена из дерева и имеет немалый вес, то к выбору фурнитуры нужно отнестись крайне ответственно. Система обеспечения нормальной работы межкомнатной двери-книжки состоит из целого комплекса элементов. Они не только обеспечивают функциональность и подвижность конструкции, но и несут декорирующую функцию, чтобы рабочей фурнитуры не было видно.





Направляющие для двери-книжки

Эти элементы несут основную нагрузку от веса полотна, потому изготавливаются из прочных сплавов. В большинстве моделей, которые имеют две-три дверные секции, используется только верхняя направляющая, что позволяет отказаться от нижнего элемента, который может доставить некоторые неудобства.

При этом нарушается целостность напольного покрытия при монтаже, а внутренние полости часто забиваются мусором, что препятствует нормальной работе механизма и выводит его из строя.





Ролики для двери-книжки

Элементы имеют металлическую планку, которая крепится на саморезы к верхнему торцу полотна, а колесики фиксирую дверь в направляющей, и дают плавность хода конструкции. Простой механизм может иметь парное или асимметричное расположение роликов.





Для бесшумности хода межкомнатной двери по направляющим на стальные колесики надеваются накладки, которые могут быть изготовлены из резины, тефлона или композитных мягких материалов. В конструкциях с небольшим весом используются пластиковые ролики, но, если речь идет о самостоятельной сборке системы открытия, лучше отдать предпочтение металлическим деталям.

Петельные механизмы для двери-книжки

Такой элемент по виду напоминает обыкновенную дверную петлю, но имеет немного другую форму. Механизм соединяет створки межкомнатных дверей в единое полотно и позволяет ему складываться при необходимости. Петли устанавливаются по две-три штуки на вертикальный торец планки с заглублением, так чтобы металлические части не выступали за пределы полотна.





Зажимы и фиксаторы для двери-книжки

Эти элементы обеспечивают надежное расположение полотна в направляющей. Крайняя створка межкомнатных дверей, независимо от ее типа и материала изготовления всегда прочно зажимается в проеме, что обеспечивает долговечность конструкции и исключает образование люфта при движении. Фиксаторы регулируют возможность хода полотна и не дают ему выйти из направляющих при резком открытии или закрытии.





Уплотнители для двери-книжки

Обязательный элемент, который используется в складных межкомнатных дверях. Уплотнители обеспечивают максимальное прилегание полотен к раме, что исключает сквозняки и обеспечивает относительную шумоизоляцию. Лента изготавливается из каучука, резины или силикона. Такой элемент может высохнуть и деформироваться в процессе эксплуатации, но легко меняется при необходимости и продается во всех строительных и хозяйственных магазина.





Для дверей из дерева лучше использовать уплотнитель из каучука, который обладает такими качествами, как эластичность и износоустойчивость. На стеклянных створках чаще устанавливают силиконовую ленту.

Ручки для дверей с механизмом "книжка"

Как таковые ручки в раздвижных дверях редко используются. В полотно устанавливаются врезные элементы, которые применяются в шкафах для открытия створок. Если двери выполнены из дерева, то допустима установка любых типов ручек, но чаще их устанавливают в комплекте с магнитным замком.

Если толщина сворок не позволяет произвести монтаж полноценного элемента для закрытия двери, то производители фурнитуры предоставляют специальную крепежную систему, которая обеспечивает надежную фиксацию любого типа.





Замки для дверей-книжек

На складных межкомнатных дверях используются врезные замки, которые обеспечивают надежность и эстетичный внешний вид полотна, исключением для такого типа закрывающих элементов являются стеклянные двери.

Особенности конструкции позволяют установить запирающий механизм не только в привычном месте посередине створки, но и внизу, что делает его практически незаметным. Система замка может быть механической или магнитной, второй вариант более удобен в применении и показал свою надежность в эксплуатации.





Особенности использования фурнитуры из разных материалов на дверях с механизмом "книжка"

Все металлические элементы механизма открывания и закрывания обладают достаточной прочностью, но подвержены коррозии. Даже для межкомнатных дверей с нормальной влажностью лучше приобретать фурнитуру с большим содержанием алюминия в составе или со специальным цинковым покрытием. Использование таких элементов гарантирует долгий срок эксплуатации системы.





Желательно выбирать видимую фурнитуру, например, петли, ручки и накладки замков из материалов, которые максимально точно передают цвет полотна. Для стеклянных дверей можно использовать любой композит в тоне бронзы, серебра, меди или хрома, главное, чтобы они гармонично смотрелись на прозрачной поверхности.

Не стоит забывать, что все механизмы межкомнатных дверей нуждаются в регулярном уходе, который обеспечит плавность и бесшумность хода створок. Петли и трущиеся части конструкции нужно смазывать не реже одного раза в год, что продлит срок службы фурнитуры.

Раздвижная дверь-книжка считается отличным выбором как для малогабаритной жилплощади, так и для установки в частных домах. Широкий модельный ряд позволит подобрать межкомнатные полотна к любому дизайну помещения, а простота конструкции установить ее самостоятельно.