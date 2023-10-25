Межкомнатная дверь – довольно сложная конструкция, имеющая разные модификации, типы, стили, назначение, материал изготовления.

Из чего состоит межкомнатная дверь

Каждая межкомнатная дверь состоит из набора следующих составляющих:

Дверного короба – О или П-образной конструкции, на которую крепится полотно двери. Сам дверной короб относится к дверному блоку, неподвижный, устанавливается в проемах стен между комнатами.

Дверного полотна – подвижной отворяющейся части дверного блока, закрепленного к коробке петлями или установленного на систему роликов, скользящих по рельсам.

Брусьев , расположенных по периметру дверей изнутри и являющихся обвязкой дверных полотен. Для бруса обычно используют хвойные породы деревьев со сторонами 50 миллиметров.

Брусьев-средников , которые выполняют роль связных между брусьями внутренней обвязки.

Филенок, части дверной конструкции, которая предназначена для закрытия пространства между брусьями средниками и брусьями, установленными для обвязки дверных полотен.

Калевки – декоративного фасонного профиля, разделяющего дверное полотно на несколько частей. Обычно калевкой обрамляются филенки и стеклянные элементы дверей.

Рамки – тонкой рейки, предназначенной для крепления филенки к брусьям обвязки. Именно рамка способствует созданию надежного каркаса для всех элементов полотна дверей.

Притворной планки – рейки, назначение которой скрыть зазор между двух полотен дверной конструкции.

Наличников – накладных планок, предназначенных для скрытия зазора, образовавшегося между стеной и коробкой двери. Декоративный элемент для обрамления дверей может изготавливаться из разных материалов, иметь плоскую, скругленную, фигурную, телескопическую форму.

Порога , служащего дополнительной тепло- и звукоизоляцией каждой комнаты. Порог относится к основанию дверного короба, закрывает стык напольных покрытий между смежными комнатами, выравнивает уровень перепадов поверхности пола.

Уплотнителей, изготовленных из трубчатых или вспененных материалов, предназначенных для снижения теплопотерь и шума между смежными комнатами. Устанавливаются прокладки по периметру дверной коробки.

Кроме перечисленного в конструкцию дверного блока разных по назначению дверей должна входить дверная фурнитура в виде ручек, защелок, накладок, замков закрывания, фиксаторов и других мелочей. Разобравшись с устройством дверей для установки внутри квартиры, можно рассмотреть правильный выбор по способу их открытия.

Способы открывания межкомнатных дверей

К левосторонним дверным конструкциям относятся те полотна, которые легко открыть по направлению к себе, берясь за ручку двери левой рукой. При этом приспособление для открывания устанавливается на правой подвижной отворяющейся части дверного блока.

Правосторонними считаются те, которые открываются правой рукой человека. Ручка в правостороннем открывании устанавливается на левой части подвижного дверного блока.

Левосторонний или правосторонний тип открывания дверей можно еще определить по петлям, изделиям, участвующим в креплении дверного полотна к коробу. Открывание подвижной части полотна в свою сторону, стержень петли находится со стороны открывания дверного блока, неважно к левому или правому типу он относится.

Исходя из требований, установленных пожарной безопасностью для входных дверей, определено обязательное наружное распахивание дверных полотен, чтобы заблокированный в квартире человек мог легко выбить дверь, освободив проход с квартиры, то для внутрикомнатных дверей таких ограничений не существует.

Главное, они при в открытом состоянии не должны мешать открыванию других дверных створок, не создавая неудобства при их единовременном распахивании.

Открывание дверей согласно даосской практике фен-шуй

Учение фен-шуй уделяет большее внимание притягиванию в квартиру позитивной энергии. От того, в какую из сторон установлено открывание дверей по отношению к комнате зависит распределение важной для жизни обитателей квартиры энергии.

Согласно учению, открывание межкомнатной двери не должно препятствовать обзору помещения, в которое она ведет. Все двери, ведущие в спальню, гостиную, кухонное помещение обязаны иметь левостороннее открывание, то есть створки дверей в открытом состоянии должна находится внутри комнат.

Желанию открыть дверь не должны препятствовать ни перегородки комнат, ни их оснащение. Створки дверей должны быть выставлены так, чтобы их самопроизвольное открытие и закрывание не нарушало потоки энергии, их жизненную циркуляцию.

Как выбрать способ открывания дверей, исходя из соображений удобства

Чаще всего межкомнатные дверные блоки устанавливаются с открытием в середину комнаты. Таким образом створки дверей с открытием в коридор не будут создавать препятствий в переноске громоздких шкафов, музыкальных инструментов и техники больших размеров.

Иногда при заносе, к примеру, габаритного дивана, приходится даже снимать створки дверей, открывающихся в любую сторону, чтобы снова их навесить после установки мебели на место.

Что касается детской игровой комнаты, здесь не должно быть сомнений. Створку дверей в обязательном порядке необходимо установить с открытием внутрь помещения, предназначенного для детей. Это необходимо для того, чтобы ее легче было выбить в случае непредвиденных обстоятельств или при случайном ее закрытии малышом.

При выборе решения на каком из дверных блоков остановится, с правосторонним или левосторонним способом открывания для ванн и туалета, лучше остановиться в выборе открывания в пространство коридора. И вызвано это, не только ограниченной площадью, занимаемой санузлами.

Этого требует техника безопасности. В случае, если человеку станет плохо, он потеряет сознания, то при падении существует вероятность блокировки входа в помещение его телом. В условиях ограниченного пространства, заблокированную телом дверь будет тяжело открыть, а человеку дождаться помощи.

Согласно статистическим данным, одним из самых опасных мест в жилом помещении является кухонное помещение из-за возможности взрыва газа. Исходя из этого двери дверные блоки желательно устанавливать с наружным открытием. И причиной взрыва необязательно должна быть его утечка.

Можно просто забыть выключить чайник с кипящей водой, которая, выливаясь, потушит конфорку. При этом газ начнет заполнять помещение. Достаточно будет включить свет, чтобы произошел взрыв.









Выбирая направление открывания дверных створок, следует учесть, какая из частей комнаты предстанет перед открывающим ее человеком после открытия. Лучше, чтобы это была большая ее часть.

Одним из правил установки дверных блоков является то, что их распахнутый вид не должен препятствовать открытию дверных полотен смежных комнат и перегораживать собой проход по помещению.

Это необходимо учесть, прежде чем приступать к установке дверных блоков. Если сомневаетесь, как поступить, возьмите за ориентир стену близкую к дверному проему.

В условиях размещения дверного проема по центру стены, ориентиром служит обычный включатель электрического освещения. Доступ к нему не должен перекрываться открытой створкой двери. Вошедший человек должен без труда открыв дверь дотягиваться до включателя электрического освещения, не выпуская ручку двери.

При выборе сторон открывания дверных блоков каждой комнаты важно сопоставлять их соседними, установленными в смежных комнатах. Они не должны соприкасаться и мешать проходу в соседнюю комнату.

Решение по открыванию межкомнатных дверей принимаются еще на стадии их покупки или заказе. Ведь от выбора направления открытия дверного полотна зависит оформление проема дверей, врезание петель, замков, защелок.

Для межкомнатных дверей с левой стороной открывания петли выбираются левосторонние, для тех, которые открываются на правую сторону – правосторонней системой открывания.

Отправляясь за покупкой дверной фурнитуры, советуем так же приобрести ограничители для дверей, чтобы защитить стены квартиры от случайных ударов дверной ручкой. При помощи такого приспособления значительно продляется срок службы дверных полотен и отделка поверхности стен. Вам не придется досрочно проводить ремонтные работы и пытаться скрыть поврежденные места.

При выборе системы открывания дверных блоков необходимо учитывать площадь каждой из комнат, их количество, расстояние между проемами дверей рядом расположенных комнат.

Дверная конструкция должна соответствовать дизайнерскому оформлению квартиры, ее цветовой палитре, не идти в разрез с назначением помещения.

Если рассматривать конструкцию межкомнатных дверей, то она бывает комбинирований, глухой, одно и двух дверной. Способ открывания встречается распашной, маятниковый и раздвижной. По форме дверные конструкции делятся на закругленные, прямоугольные и арочные.

Выбирая дверь для своей квартиры, необходимо учитывать все параметры дверей, материал, из которого они изготовлены, количество подвижных частей дверного блока, размер и форму отверстий, необходимых для монтажа.

Под стандартный проем, не превышающий 900 миллиметров, подойдут двери с одной открывающейся створкой, более широкий проем нуждается в моделях с двумя полотнами дверей. Установка широкого дверного полотна может перекрыть своими размерами в распахнутом виде проход по коридору, в который она открывается.