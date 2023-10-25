Производители предлагают огромное количество вариантов полотен из разных материалов. Выбирая межкомнатные двери, покупатели часто смотрят на внешний вид, обращают внимание на ламинированные или шпонированные модели и проходят мимо изделий из неокрашенной сосны, считая, что выглядят они непрезентабельно. У таких полотен огромное количество достоинств, узнав о которых можно изменить своё мнение о массиве.

Преимущества неокрашенных дверей из натуральной сосны

Сосна обладает рядом достоинств, которыми другие изделия похвастаться не могут. Натуральное дерево считается самым стойким к воздействию влаги и прочным из-за большого количества смолы, поэтому такие двери можно устанавливать не только в сухих комнатах, но и на кухне, и в санузлах.

При этом мягкий желтоватый оттенок массива сосны создаёт в интерьере тёплую атмосферу, а если нужно будет видоизменить полотна при долгой эксплуатации, такие конструкции легко окрасить и придать им новый вид.

Достоинства покупки неокрашенных межкомнатных дверей из массива сосны:

Если при проведении ремонта со стилем ещё не определено, то лучше приобрести именно такие полотна, цвет которых можно легко изменить. Массив сосны сам по себе красивый материал, что может стать «изюминкой» интерьера. Применение натурального дерева приветствуется во многих стилях. Если приобретать межкомнатные двери во всю квартиру, то на неокрашенном массиве сосны можно значительно сэкономить. Такие модели стоят дешевле аналогов с отделкой. Межкомнатные двери из массива сосны изготавливаются с разной распиловкой. При этом на поверхности полотна может выражаться горизонтальный или вертикальный рисунок дерева. Дизайнеры рекомендуют обратить внимание на изделия с сучками, которые только подчёркивают уникальность натурального материала. Сосна выделяет полезные вещества, которые называются фитонциды. Они обеззараживают воздух и положительно влияют на состояние здоровья человека.

Помимо этого, неокрашенный массив сосны прекрасно будет смотреться в частном доме, где фактура дерева только преобразит дизайн. Интерьер загородного жилища предусматривает использование натуральных материалов, которые создают ощущение комфорта и уюта.

Если по каким-то причинам не нравится сосна, можно рассмотреть вариант покупки межкомнатной двери из осины или ольхи. Эксплуатационные характеристики у этой древесины одинаковые.

В каких интерьерах можно установить неокрашенную межкомнатную дверь из сосны

Полотна из массива сосны изготавливаются глухими или со стеклянными вставками, что и расширяет возможности установки таких полотен в домах, выполненных в разных стилях. Они подойдут для любого дизайна, где допустимо использовать натуральное дерево в интерьере. Например, если пол оформлен светлой паркетной доской с солнечным оттенком, то такая межкомнатная дверь станет отличным дополнением к отделке.

Дверь из массива сосны в классическом интерьере

Конструкция простых и лаконичных форм, допустимо использование стеклянных вставок и узоров на поверхности полотна или элементов резьбы. Главное в классическом стиле – это натуральная фактура материала, которая должна прослеживаться в изделии, даже если оно будет окрашено. Но для придания дереву аристократичного внешнего вида лучше использовать лаковые составы, которые подчёркивают красоту массива.

Деревянная дверь из сосны в интерьере прованс

Французский стиль допускает окраску межкомнатных дверей в разные цвета, но при этом нужно выбирать такой состав, чтобы не потерялась натуральная фактура сосны. Когда небольшие сучки или характерные полоски будут явно прослеживаться на полотне – это создаст ощущение старины и благородства. В Провансе можно использовать глухие модели или со стеклянными вставками.

Интерьер в стиле кантри с межкомнатными дверями из сосны

В аутентичном деревенском стиле установка несокращенных дверей только приветствуется. При этом полотна должны быть глухими и не иметь вычурных элементов в дизайне. Для дома или квартиры в стиле кантри подойдёт самая простая модель, которая подчеркнёт грубоватую фактуру отделки поверхностей, а если межкомнатная дверь будет выполнена в одном цвете с паркетной доской на полу, то оформление будет полностью завершено.

Двери из массива сосны в интерьере дома в японском стиле

Для воплощения стиля лучше выбрать модель из массива с остеклением квадратной формы. Отлично подойдут раздвижные межкомнатные двери, которые сэкономят полезную площадь и подчеркнут дизайн. Окрашивать конструкцию не рекомендуется, лучше оставить полотно с естественной фактурой и цветом.

Интерьер в стиле хай-тек с межкомнатными дверями из сосны

Подойдут простые конструкции со вставками из матового стекла. Натуральная фактура дерева способна приглушить неординарность стиля и добавить в интерьер «ноту» изысканности. Хай-тек подразумевает использование в отделке разных цветовых сочетаний, а вот межкомнатную дверь лучше оставить в естественном виде.

Как сохранить неокрашенную дверь из массива сосны

Древесина сосны обладает достаточной стойкостью к влаге, но это мягкий материал, который потребует ухода и бережного обращения. Структура массива неустойчива к механическим повреждениям, поэтому на поверхности в период эксплуатации могут образоваться вмятины и царапины. Чтобы сохранить первоначальный внешний вид межкомнатной двери, желательно выполнять рекомендации специалистов.

При покупке конструкции стоит обратить внимание на показатель влажности. Если дверь слишком тяжёлая, то она не соответствует норме, что может отразиться в нарушении геометрии коробки, заедании полотна при открытии и появление трещин на поверхности.

Выбирать изделие из массива сосны лучше в жёсткой конструкции, к которым относятся филёнчатые или каркасно-щитовые модели. А если дверь в процессе эксплуатации перестанет соответствовать эстетическому представлению полотна, то достаточно будет купить в магазине краску или лак. Поверхность после обработки не только будет защищена от появления царапин и вмятин, но и приобретёт вид нового изделия.

Установка межкомнатных дверей из неокрашенного массива пользуется популярностью у покупателей как в квартирах, так и в частных домах. Естественная красота древесины способна подчеркнуть интерьер и создать уютную атмосферу в комнате, а также применение натуральных материалов в доме способствует оздоровлению организма.