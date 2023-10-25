Черные двери в интерьере: причины рассмотреть вариант установки для создания неповторимого дизайна

Стилисты все чаще настаивают вносить в интерьер темные оттенки для придания динамики и создания оригинального оформления. Черный цвет в дизайне – это «нотка» шика и аристократичности, а также он может внести в дом немного необычного, ведь светлые поверхности уже достаточно поднадоели. Входные и межкомнатные двери считаются неотъемлемой частью интерьера, поэтому можно начать с этих полотен, чтобы преобразить дом или квартиру до неузнаваемости.





Черные двери в дизайне: как их можно органично ввести в интерьер



Производители предлагают разную цветовую палитру изделий, но темные оттенки не у всех потребителей пользуются спросом. Люди привыкли, что межкомнатная дверь должна быть окрашена в светлые и пастельные тона, которые создают уютную атмосферу, но те, кто предпочитает лаконичные, агрессивные или неординарные оформления обязательно должны попробовать черный цвет в интерьере. Именно он внесет динамику и может создать шикарный дизайн в помещении с «ноткой» дерзости и неординарности.





Профессиональные оформители могут назвать десятки причин, по которым стоит купить черную дверь, поэтому нужно рассмотреть некоторые из них, чтобы принять окончательное решение о покупке такого элемента в свой дом.



Оригинальный внешний вид черных межкомнатных дверей

Черная дверь может быть выполнена из металла, которая устанавливается в прихожей, или из дерева и стекла и использоваться как межкомнатная, но независимо от материала изготовления такая поверхность будет притягивать к себе внимание.





При этом темный акцент в интерьере требует отклика в отделочных материалах или мебели, поэтому, прежде чем покупать такое полотно нужно найти элемент в своем доме, с чем будет создаваться гармония.

Создание единого пространства с помощью черных дверей

Дизайнеры, для создания яркого оформления часто выбирают насыщенные цвета, которые соединяют в единое целое подходящими оттенками отделочных материалов и мебели. Черный, также можно использовать для создания акцента в интерьере, а дверь волшебным образом соберет все элементы темные воедино.





Особенно часто такой дизайнерский прием используется при оформлении стилей минимализма, современности и хай-тек. Именно в этих направлениях наиболее актуальны черные двери из дерева, металла и пластика в сочетании с зеркалами и стеклами.







Экономия при покупке черной межкомнатной двери

Если нет возможности приобрести полотно из дорогого массива, то черная дверь из ПВХ станет прекрасной альтернативой, чтобы создать стильный интерьер с небольшими финансовыми вложениями. Светлые пластиковые полотна смотрятся дешево и непрезентабельно, но если поставить в квартире темную модель, то выглядеть она будет совершенно по-другому.





Также для достижения цели создания необычного дизайна можно не покупать дорогостоящую конструкцию, достаточно будет покрасить старые двери в черный цвет, что не потребует много времени и денег.







Черная дверь как рама в интерьере

Собственники частных домов часто устанавливают на входной группе глухие конструкции, что не очень красиво, если за ними открывается прекрасный вид на клумбу или фруктовый сад с обилием цветов. Черная входная дверь со стеклянной вставкой способна выполнит роль рамы в виде контрастного элемента, что преобразит прихожую и покажет буйство зеленых красок и нежных соцветий.





А если позволяет размер коридора, то установленный в комнате диван и маленький столик станет местом притяжения всей семьи.

Каким образом черная дверь нивелирует контрасты между отделкой и техникой

Если комната оформлена в светлых оттенках, то большой телевизор на стене, камин и даже не закрытое шторами окно в темное время суток выглядит как недостаток интерьера. Их можно скрасить фасадами мебели или черными межкомнатными дверями.





При этом необязательно приобретать глухое полотно, лучше обратить внимание на изящные модели из дерева или пластика со стеклянными вставками. Такие конструкции не утяжеляют интерьер и способны достойно выполнить функцию сглаживания контрастов.

Эксклюзивный дизайн интерьера с помощью простой черной двери

Полотна из дешевых материалов выглядят не очень презентабельно, но если приобрести конструкцию из МДФ черного или темно-коричневого цвета, то можно значительно сэкономить бюджет и поставить в своем доме красивый элемент.





При выполнении ремонта немногие собственники обращают внимание на то, как будут выглядеть межкомнатные двери в интерьере, но это эта деталь способна как преобразить дизайн, так и испортить его. Если выбрано оформление дома, где допустим черный, то именно этот цвет двери может дополнить стиль.

Уход за черными дверями

За черными дверями легче ухаживать, особенно это касается поверхностей, соседствующих с кухней и прихожей. На светлых конструкциях сразу видны жирные и грязные пятна, оттереть которые бывает достаточно проблематично. Темные конструкции избавят от регулярной утомительной уборки и сэкономят время.





Если есть желание минимизировать уход за черными дверями, то лучше выбирать матовые полотна, на которых практически не видны пятна от пальцев и загрязнения, но в периодическом мытье они все-таки нуждаются. Это будет идеальным решением для жилья холостяка, они придадут не только вид ухоженности и чистоты поверхности, но и станут брутальным акцентом в интерьере.

Отличный тандем черной двери и деревянной отделки



Цвет станет хорошим оттеняющим фактором для натуральной древесины. Это может быть отделка стен панелями стен или паркет на полу, особенно темных тонов, которые часто используются в кабинетах, коридорах и прихожих.





Черные двери придадут такому интерьеру статус элегантности и дороговизны, что просто необходимо людям, которые часто принимают клиентов по работе и гостей в своем доме.

Как смягчить ярко выраженные фактуры и добавить глянца в интерьер с помощью черной двери

С элементами грубой отделки в интерьере, что присуще стилю Скандинавии и лофт, то черными двери со стеклянными способны сгладить ярко выраженные рельефы. В таких оформлениях применение глянца только пойдет на пользу, но не стоит забывать об элементах декора в одном тоне с полотном, которые будут гармонировать друг с другом.





Как влияют черные двери на высоту потолка

Вертикальные темные акценты отлично справляются с задачей расширения пространства, но при условии, что в комнате выдержана светлая палитра стен. Потолок станет казаться выше, если установить черную дверь, а чтобы не утяжелять интерьер можно установить модель со стеклянными вставками.





Как гармонично ввести в интерьер черную дверь

Дизайнеры предлагают разные способы обыграть темный акцент и удачно совместить его с мебелью и отделкой. Если в комнате создан черно-белый стиль минимализма или современности, то такие полотна не внесут дисбаланс в оформление, а в других вариантах отделки стоит прислушаться к советам профессионалов.

Рекомендации дизайнеров, которые помогут обыграть черные двери в комнате:

Темный оттенок должен присутствовать в небольших количествах. Если квартира имеет узкий и длинный коридор, то устанавливать одинаковые модели не рекомендуется – это внесет хаос в помещение и сделает его мрачным. Максимально сгладить черный цвет помогут стеклянные вставки в дверях, которые могут быть выполнены из прозрачного стекла с рисунком. При установке таких конструкций в комнате обязательно должны присутствовать элементы интерьера в черном цвете. Это могут быть подушки на светлом диване, напольная ваза или отделка части стены с темными орнаментами. Если в комнате предусмотрена установка широкой конструкции, то она может сильно изменить впечатление от черного цвета. Чтобы снять утяжеление интерьера, стоит обратить внимание на модели из комбинированных материалов с отдельными элементами и фурнитурой золотых и серебряных оттенков. Если просто покрасить старую дверь, для вашего дома не вариант и хочется создать богатый дизайн нужно обратить внимание на изделия из древесины темных оттенков. Производители предлагают полотна из дуба, венге, темного ореха и палисандра – при специальной обработке они могут иметь черный цвет, который будет потрясающе выглядеть в сочетании со структурой древесины.

Не стоит бояться черных дверей в своем доме. Такие полотна могут внести в дизайн элемент новизны и органичности, они просто необходимы при оформлении стилей минимализма, современности и большинства индустриальных направлений.