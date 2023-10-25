Чем меньше пространство – тем более сложную задачу для планировщика оно представляет. Независимо от предназначения, помещение необходимо оформить так, чтобы оно сохраняло свой функционал и не выглядело загроможденным. Немалую роль в обстановке небольшой комнаты играет правильный выбор двери.

Изделие не должно занимать много пространства, а то и вовсе визуально его расширять. В этой статье мы рассмотрим наиболее актуальные типы дверных полотен, которые гармонично впишутся в интерьер маленького помещения.

Какие моменты следует учесть, выбирая дверь в маленькую комнату

В первую очередь необходимо сфокусироваться на общей стилистике дверного блока, обратить внимание на материал, из которого изготовлено изделие и декоративные элементы. Затем необходимо определиться с цветом и типом конструкции, то есть как будет открываться и закрываться дверь. Рассмотрим основные моменты подробнее.

Материал

Не стоит выбирать слишком массивные двери для небольшого помещения. Металлические полотна или конструкции из натуральной древесины перетягивают на себя внимание, выглядят увесисто и громоздко. Таким образом, дверной блок будет визуально скрадывать пространство и смотреться нелепо, подобно слону в посудной лавке.

Лучше всего остановить выбор на более легких материалах, например экошпон или ПВХ. Такая дверь выглядит более естественно и органично в небольшом помещении, не перегружает пространство.

Декор

Слишком насыщенные декоративные элементы, такие как резьба, рамки, филенки и уровни в условиях ограниченного метража делают дверь приземистой.

Помните, что для роскоши всегда необходим размах, поэтому для скромной комнаты лучше обойтись дверью лаконичной формы с минималистическим дизайном.

Выигрышно смотрятся декоративные вставки из матового стекла. Они пропускают больше света, тем самым зрительно расширяя пространство и придают ему легкости за счет разгрузки конструктивной модели двери.

Цвет

Удачное решение – белая дверь. Светлые оттенки создают видимость простора, критически необходимую для маленького помещения.

Если крашенные блоки вам не по душе, можно выбрать шпонированную дверь с имитацией светлого дерева, например клена, серебристого ясеня, беленого дуба или белой патины.

От ярких и темных цветов лучше отказаться, поскольку они поглощают много света и комната на их фоне сужается и блекнет.

Тип конструкции

В небольшом помещении можно использовать дверные блоки двух типов.

1. Распашные. Такая модификация пользуется наибольшей популярностью у домовладельцев. Однако если в роскошном загородном доме она смотрится уместно, то в тесной квартире она заметно скрадывает пространство.

2. Раздвижные. Именно такая модель эргономично впишется в маленькую комнату. Благодаря тому, что для открывания и закрывания створок не требуется дополнительное место, вы можете найти практическое применение освободившемуся пространству или оставить его нетронутым, зрительно расширив при этом помещение.

Конструкторы предлагают как кассетные, так и классические раздвижные модели. В первом случае ниша для открывания створок вмонтирована прямо в стену, что позволяет максимально сэкономить драгоценные квадратные метры.

Преимущества раздвижных дверей очевидны. Они как никакие другие модели позволяют сохранить максимум свободного места. Тем не менее, их установка требует определенного уровня мастерства, из-за чего ее лучше всего доверить профессионалам.

Дело в том, что для монтажа в стену придется удалить весомую часть межкомнатных перегородок, что небезопасно без квалифицированной помощи специалиста. Вдобавок может возникнуть необходимость в составлении нового плана квартиры, а это, как известно, требует времени и денег.









Какой дизайн уместен для двери в маленьком помещении

В условиях ограниченного пространства очень важно не переборщить с деталями. Чем их меньше, тем зрительно больше кажется ваша комната. Поэтому для двери, используемой в небольшом помещении, лучше всего подойдут декоративные вставки из стекла, которые сделают конструкцию легче, а пространству добавят света и размаха.

Тем не менее, полностью остекленная дверь – не самый лучший вариант для маленького помещения. Дело в том, что она очень хрупкая, легко поддается механическому воздействию и в случае небрежного обращения на ней скоро образуются сколы и трещины.

Более того, полотно скудно подавляет шум и сохраняет тепло, в то время как дверь ПВХ с небольшими фьюзингами из стекла отлично справится с этими задачами.

Важный момент при выборе дизайна дверного блока – единство стилистической концепции. Конструкция должна гармонировать с декором стен, потолков, напольного покрытия или мебели.

Рассмотрим несколько комбинаций.

Дизайн двери сочетается с цветом паркета/ламината. В таком случае выигрышно смотрятся варианты, когда дверь экошпон частично или полностью имитирует деревянное покрытие отделки. Плинтуса при этом следует подобрать в тон. Цвет двери сочетается с оттенком отделки стен. Светлая краска на стенах позволяет зрительно увеличить пространство маленького помещения, а дверь, окрашенная в такой же цвет, создает ощущение непрерывности, благодаря чему границы пространства расширяются. Дверной оттенок гармонирует с мебельной гаммой. Стильный прием – сочетать цвет двери с элементами декора мебели или аксессуарами. Например, выигрышно смотрится тон конструкции, перекликающийся с цветом диванных подушек, ваз, кухонной утвари или шторки в ванной (в зависимости от предназначения комнаты).

С учетом приведенных рекомендаций вы сможете подобрать наиболее подходящую дверь, благодаря которой маленькая комната станет уютнее.



