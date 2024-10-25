Качественные межкомнатные двери препятствуют проникновению шума, запахов (особенно актуально, если выбираются двери на кухню), утечке тепла. Отсюда важные характеристики, на которые следует обратить внимание при выборе: герметичность, шумоизоляция, теплоизоляция. Ориентируемся в первую очередь эти параметры при выборе материала двери.

Материал изготовления межкомнатных дверей

Межкомнатные двери могут быть:

1) Из массива

Универсальная классика. Это всегда престиж и высокий статус. Порода дерева имеет здесь решающее значение.

Сосна – наиболее доступный материал. Однако, покупая двери из сосны, надо учесть, что они плохо переносят перепады температуры и воздействие влаги.

Орех – прочнее сосны и обладает отличным внешним видом.

Ольха – отличается повышенной влагоустойчивостью.

Дуб – можно назвать эталоном. Он прочен, долговечен, устойчив к перепадам температуры.

Гораздо реже встречаются ясень, бук, клен.

Преимущества и недостатки дверей из массива:

Плюсы: экологичность, долговечность, прекрасно справляются с тепло- и шумоизоляцией, имеют привлекательный внешний вид.

Минусы: определяющее значение имеет материал. Самая уязвимая древесина – сосна.

Уход: чтобы дверь как можно дольше сохраняла свою визуальную привлекательность, время от времени ее придется реставрировать.

Обращение с деревянными дверями должно быть не менее бережным. Даже дуб подвержен ударам, царапинам и воздействию агрессивных химических веществ.

Цена: двери из деревянного массива традиционно стоят дорого.

2) Из деревянных панелей

ДСП, МДФ, ЛДСП и так далее. Это более бюджетный вариант. Выглядят они хорошо и могут прослужить долго.

Филенчатые. Филенка – это фанера или тонкая доска, вставленная в раму. Она обычно изготавливается из цельного бруса, но возможно и клееного. Для изготовления филенок используются разные породы дерева. Чаще всего это сосна или береза. Неоспоримые достоинства таких дверей – прочность и долгий срок службы. Минусы – тяжелый каркас и высокая стоимость из-за использования натуральных материалов. Щитовые – наиболее часто покупаемые из-за своей сравнительно низкой цены. А все потому, что внутри они имеют полость, заполняемая картоном или МДФ. Снаружи такие двери могут быть покрыты шпоном, ламинатом, ПВХ и так далее. Они красивы и функциональны. Царговые – это две вертикальные балки, пространство между которыми заполняется поперечными брусками – царгами. Они красиво выглядят, обладают прочностью и долгим сроком службы. Однако, бывают очень тяжелыми, что усложняет их установку. Погонажные – это монолитное полотно, чаще всего деревянное, но здесь используются и другие материалы. Они прочные, легкие в уходе, позволяют нанести на поверхность любой рисунок. Однако, имейте в виду, что они могут быть достаточно тяжелыми и сложными в установке. Доверьте эту процедуру специалисту. Стеклянные. В изготовлении всех вышеперечисленных дверей так или иначе используется дерево. Стеклянные двери изготавливают из стекла. Они могут быть прозрачными, матовыми, цветными. Их существенный плюс – большое разнообразие моделей и большая светопропускная способность. Минусы – стеклянные двери можно разбить, если сильно постараться.

Механизм открывания межкомнатных дверей

По типу открывания двери могут быть:

Распашными – самый распространенный механизм. Дверь на навесных петлях – универсальные и практичные. Представлены в нашем магазине широким разнообразием моделей. Могут быть одностворчатыми и двустворчатыми.

– самый распространенный механизм. Дверь на навесных петлях – универсальные и практичные. Представлены в нашем магазине широким разнообразием моделей. Могут быть одностворчатыми и двустворчатыми. Раздвижными – особенно актуальны в том случае, если вы хотите объединить две комнаты в одну. Полотно двери при этом может убираться в стену или скользить по направляющим вдоль стены. В последнем случае требуется дополнительное пространство.

– особенно актуальны в том случае, если вы хотите объединить две комнаты в одну. Полотно двери при этом может убираться в стену или скользить по направляющим вдоль стены. В последнем случае требуется дополнительное пространство. Складными (двери-гармошка). Они тоже помогают экономить место в квартире, но подходят только для широкого дверного проема.

Наконец, последнее, что надо решить, определяя механизм открывания – будет дверь левой или правой? Больше всего это касается распашных дверей. Межкомнатные двери не должны сталкиваться и мешать друг другу при открывании.

Подбор дверей под интерьер разных комнат

В квартире есть комнаты разного назначения. Двери тоже требуются разные. Совершенно очевидно, что стеклянные не годятся для санузла, а из массива – для ванной комнаты, где повышенная влажность. Для ванной комнаты и для кухни необходимо выбрать модель с хорошей вентиляцией, термо- и влагоустойчивостью.

С другой стороны, эти параметры можно не учитывать, выбирая дверь для гостиной или спальной. Дверь детской может обладать повышенной шумоизоляцией. По той же причине глухая дверь лучше подойдет для спальни или кабинета. Стеклянные модели пропускают много света, поэтому хороши для кабинета, а также для офиса.

Раздвижные стеклянные двери – отличный вариант при совмещении комнат. Складные двери тоже сыграют роль перегородки при зонировании помещения. Широкие двустворчатые двери особенно эффектно будут смотреться в гостиной.

Специалисты нашего магазина всегда рады помочь вам в выборе фасона и материала ваших внутриквартирных дверей.

Подбор межкомнатных дверей под стиль интерьера

Дверь исполняет не только практичную, но и декоративную функцию. Это важная деталь интерьера, а значит, самое время поговорить о стиле и цвете.

1. И начнем мы с актуальной классики

Эти двери никогда не выходят из моды, потому что:

Имеют идеальные пропорции.

Красивую фурнитуру.

Строгие линии.

Благородный вид.

Двери в классическом стиле можно дополнить резьбой, пилястрами, однако они не допускают нагромождения деталей, каждый элемент тщательно продуман. Классические двери, как правило, деревянные – из массива, панелей или филенок.

2. Барокко

Название говорит само за себя. Пышный дворцовый стиль не подойдет для маленькой квартиры, ему нужен простор и соответствующий антураж.

Для этого стиля характерны:

Обильная резьба, лепнина, позолота. Здесь как раз уместны небольшие излишества, лишь бы они не выглядели аляповато.

Большой выбор оттенков – от светлых до темных.

Нарочито крупная массивная фурнитура.

Двери в стиле барокко всегда выполняются из массива дерева, чаще всего это дуб. Такая дверь – произведение искусства и обязательно привлечет внимание.

3. Модерн

Этот стиль вобрал в себя элементы барокко, классики и рококо.

Для него характерны:

Сочетание прямых и изогнутых линий.

Растительные мотивы.

Использование кованых аксессуаров, лепнины, витражей.

Дверь в стиле модерн может содержать большое количество стеклянных вставок, всегда выглядит престижно и дорого.

4. Эко-стиль

Стремительно набирает популярность, поскольку создает иллюзию общения с природой, которого так не хватает нашему предельно урбанизированному существованию. Это современный стиль, и он плохо сочетается, например, с барокко или ампиром.

Однако если предыдущие стили предназначены для вилл и коттеджей, то эко стиль – вариант для городских квартир, в том числе для небольших.

Его особенности:

Исключительно натуральные материалы.

Мягкая естественная цветовая палитра.

Дверь в экостиле выполняется либо из деревянного массива, либо из деревянных панелей, но это должен быть шпон высокого качества. Она отличается нарочитой скромностью – никакой отделки и лишних деталей, дверь не должна бросаться в глаза. Чистые формы, простые линии.

Аскетизм этого стиля можно разнообразить стеклянными вставками. Такая дверь прекрасно впишется и в стиль минимализм.

5. Хай-тек – это конструктивизм и функциональность.

Это подчеркнуто современный стиль, и потому двери должны быть:

Изготовлены из современных высокотехнологичных материалов.

Не иметь броского декора.

Комплектоваться практичной ударопрочной фурнитурой.

Обладать гладкими поверхностями и четкими очертаниями.

Хай-тек – это современная роскошь. Использование дорогих высокотехнологичных материалов обязательно. Цветовая палитра очень разнообразна. Хай-тек любит контрасты.

6. Несколько слов о других стилях: кантри или прованс привнесут в городскую квартиру тепло и уют деревенского дома. Его характерные черты – это естественная палитра и природные материалы. А также этот стиль всегда несет в себе черты той местности, откуда произошел.

7. Если ваш выбор – скандинавский стиль, то это простота и изящество, отсутствие декора и светлые тона.

Двери в квартире должны сочетаться не только по стилю, но и по цвету.

При этом они должны гармонировать:

С полом – гармоничная классика.

Со стенами – помогает визуально расширить помещение.

С мебелью – в этом случае дверь может сыграть роль яркого и эффектного акцента.

Выбор цвета диктуется стилем. Нейтральные оттенки характерны для классики, скандинавского, японского стиля, а также барокко и кантри. Яркие оттенки будут уместны в стиле хай-тек, лофт или модерн.

Ошибки при выборе межкомнатной двери

Дверь – это механизм, не ограничивающийся полотном. Не меньшее значение имеют аксессуары – петли, ручки, направляющие. Это те нюансы, без которых нельзя обойтись.

Что еще надо учесть при выборе двери:

Покупка двери – завершающая стадия ремонта. Приобретайте дверь, когда стилевое и цветовое оформление квартиры решены. Излишняя пестрота. – двери лучше выбирать одного оттенка, особенно если они выходят в одно помещение. Цвет должен гармонировать с интерьером. Недостаточное внимание к качеству полотна, из которого изготовлена дверь. Не стоит на этом экономить, если хотите, чтобы дверь служила многие годы. Непрофессиональная установка. Даже самые красивые двери могут потерять свою презентабельность, если через какое-то время покосятся или будут слетать с петель. Навешивание дверей – достаточно сложная работа, доступная профессионалам.

В завершение мы хотим пригласить вас в наш магазин «169.ru», где к вашим услугам будут не только богатый выбор всевозможных дверей, но и консультации наших профессионалов.