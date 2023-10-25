Начиная капитальный ремонт или финишную отделку только что построенного жилья, владельцы недвижимости хотят получить идеальный результат. Мало обновить обои на стенах или повесить новые дверные полотна – необходимо добиться красивого, эстетически привлекательного результата. А это означает, что все неудобные щели, некрасивые стыки должны быть облицованы, замаскированы и заглажены.

Одним из таких проблемных мест является дверная коробка. При ее установке остается ясно видимая щель, отделяющая от поверхности стены. Даже запененная и заштукатуренная, она создает некрасивый стык. Выход прост: при установке межкомнатных дверных полотен с опорной рамой, место соединения рекомендуется закрывать наличниками.

Для чего нужны дверные наличники

Несмотря на появление новомодных раздвижных дверей, обходящихся без дверного блока, а также популярность открытых арочных проемов, традиционные распашные конструкции остаются актуальными. Именно стальные входные двери на петлях обеспечивают безопасность домов и квартир, а межкомнатные изделия эффективно приглушают звуки и посторонние запахи, дают возможность отдохнуть даже в доме, полном детей. Конструкция таких моделей предусматривает обязательное наличие рамы-блока, которая встраивается в стену. Место стыка и закрывают дверные наличники. Кроме того, они выполняют еще несколько функций:

декоративные панели значительно улучшают внешний вид дверного проема, придают ему особенную «изюминку», идеально сочетающуюся с интерьером комнат, коридоров, фасада здания;

служат дополнительной тепло- и звукоизоляцией;

некоторые конструкции позволяют прятать внутрь провода и кабели от TV, интернета, телефона, чтобы они не мешались под ногами и не портили обстановку.

При выборе дверных наличников важно учитывать не только их размеры и стоимость, но и материалы производства, подходящий к дверям или отделке стен оттенок и дизайн.

Материалы для изготовления дверных наличников

Старшее поколение помнит те времена, когда единственным материалом для производства любых плинтусов и наличников являлся массив дерева. Но, прогресс идет вперед, и сегодня рынок наводнен самыми разнообразными предложениями. Качественно новые, стойкие и простые в монтаже материалы значительно расширили ассортиментный ряд и ценовой диапазон. Люди, желающие оформить помещения в модных интерьерных стилях или в роскошной классике, могут выбирать подходящие материалы:

дерево различных пород;

ламинированная и шпонированная МДФ;

прочные, износостойкие виды пластика – ПВХ, полиуретан.

Для производства деревянных изделий используется сращенная древесина. Так как распространенные, более дешевые лиственные и хвойные породы не отличаются твердостью, знающие хозяева предпочитают потратиться на более дорогостоящий дуб или орех, экзотические сорта. Такая древесина верно служит десятилетиями, не теряя вид от случайных ударов, не рассыхаясь. Ее покрывают прозрачным лаком или окрашивают в нужный цвет. Чаще всего, такие наличники делают гладкими или с простым фигурным рельефом. Дорогостоящие изделия украшают затейливой резьбой, объемными пилястрами, фигурными козырьками и сандриками, расположенными над дверью. Такие элементы привносят в интерьер ощущение роскоши и благополучия, служат выраженными акцентами. Выполняют их в античном, классическом, национальном стилях.

Наличники из МДФ стоят дешевле деревянных. При этом их эксплуатационные качества великолепны. Они не требуют тщательного и кропотливого ухода, в них не заводятся грибки и плесень. Служат долгие годы, не теряя внешний вид, без деформаций и трещин. Единственный минус – необходимость поддержания в помещениях нормального уровня влажности. Но, это в полной мере относится и к деревянным вариантам. Они также представлены в большом ассортименте, от простых, лаконичных моделей, до узорных фрезерованных.

Пластик – самый практичный и дешевый вариант. Такие модели абсолютно равнодушны к влаге и температурным колебаниям, на них не живут болезнетворные микроорганизмы, они крайне просты в уходе. Кроме чисто декоративных наличников, современные производители предлагают изделия с встроенными кабель-каналами, в которых можно спрятать любые провода и кабели.

Выбор формы, размеров и цвета дверных наличников

Достаточно трудно придумать что-то новое, если речь идет о столь привычных элементах дизайна, как дверные наличники. За столетия использования, люди испытали на практике все возможные варианты. Наиболее распространены простые плоские и округлые модели, а также варианты с фигурной фрезеровкой, вырезами-уступами.

При этом их длинные боковые стороны остаются прямыми. Более дорогостоящие резные варианты, изделия ручной работы могут иметь произвольные формы и размеры. Часто они напоминают причудливое кружево значительной ширины, включают изысканные архитектурные и декоративные элементы, позолоту.

Оттенок наличников подбирают индивидуально. Он должен гармонично вписываться в окружающий антураж. Есть несколько популярных вариантов:

в цвет дверного полотна;

в соответствии с отделкой стены;

контрастное решение – в черном или белом цвете;

«окантованная дверь», когда наличники и плинтуса выбирают контрастных оттенков;

в цвет напольного покрытия.

Стандартная ширина наличника составляет 30-80 мм. Чаще всего, выбор зависит от дизайна и размеров двери. Для широких и высоких, массивных моделей подбирают окантовку в 60-80 мм. Изящные стеклянные изделия, а также узкие лаконичные полотна требуют более элегантных решений, а потому им идеально подойдут наличники 30-50 мм. Если же по периметру дверной коробки наблюдаются значительные дефекты стены, трещины или сколы, и прячут за изделиями достаточной ширины. Длина должна соответствовать габаритам проема.

Способы крепления дверных наличников

Изделия крепятся к коробке разными способами:

финишными гвоздиками;

саморезами;

на жидкие гвозди;

крепление шип-паз.

Последние модели выпускаются только в комплекте с дверной коробкой. Они имеют в коробах специальные носики-выступы, которые заводятся в пазы на основании. Такой способ монтажа полностью скрывает некрасивое место соединения стены и дверного блока. При этом произвести монтаж могут даже новички, без специализированных инструментов.

Посадка наличников на гвозди – еще один простой вариант. Для этого выбирают миниатюрные образцы, чей диаметр меньше 1,5 см, а длина достаточна для того, чтобы пройти наличник и войти в массив коробки. Обычно это 4 см. Шляпки гвоздей срезают, после чего прибивают ими окантовку.

Для саморезов необходимо просверлить отверстия, чтобы шляпки не торчали над поверхностью. Маскируют места крепежа специальными пластиковыми накладками, подобранными по цвету.