Кладовая комната есть почти в каждом доме старого жилого фонда. Чаще всего такие небольшие комнаты ломают при перепланировке, объединяя пространство с соседним помещением. Однако дизйнеры предлагают альтернативу: обустроить кладовую и использовать ее по функциональному назначению.







Размещение кладовки в квартире

Чаще всего кладовка расположена в квартире между прихожей и гостиной. Этот вариант характерен для хрущевок. Его отличительной особенностью является наличие двух дверей по разным сторонам небольшой комнаты. Также кладовая может находиться в конце коридора и иметь одну дверь.

Еще один вариант расположения кладовки – по соседству с кухней. Это позволяло хранить продукты в максимальной близости к месту приготовления пищи.

В квартирах средней площади встречаются кладовые, как часто комнаты. В этом случае пространство для хранение огорожено внутренней стеной, в комнату ведет одна дверь. В зависимости от места размещения изменяется и площадь кладовой – эта комната может быть совсем небольшой, 2-3 квадрата, встречаются и более просторные кладовки. Их площадь может варьироваться от4 до 6 квадратных метров.

Идеи использования кладовки в квартире

Раньше кладовка служила местом для хранения продуктов и вещей, полезных в быту.

Сегодня эту комнату также можно использовать для хранения вещей. Кладовая станет отличной гардеробной.





Для этого достаточно избавиться от старой отделки и антрисолей, вмонтировать вешалку и добавить небольшое зеркало. Другой вриант использования пространства – хранение детских вещей. Как часто в детской комнате не хватает места для многочисленного детского гардероба.

Если у вас маленький ребенок – наверняка в шкафу есть множество вещей, которые были приобретены на вырост или уже малы. Чтобы не захламлять пространство, их можно хранить в отдельной комнате.





Чаще всего стиральную машину устанавливают на кухне или в ванной комнате. Однако если площадь мокрых зон ограничена, а кладовая расположена рядом с кухней – вы можете разместить в ней отдельную прачечную. В небольшом пространстве поместиться стиральная машина, сушилка, доска для глажки, утюг и все дополнительные предметы.





Если в вашей семье живет творческая натура, которая любит шить, рисовать, лепить из глины или играть на музыкальных инструментах – в кладовой можно оборудовать персональную мастерскую. Для этого достаточно добавить хороший источник света и поставить в комнату все необходимое для реализации творческих идей.





Те, кто работает дома могут использовать кладовую в качестве личного офиса. Для создания такого интерьера достаточно стола, стула и компьютера. Дополнительным преимуществом в этом случае будет выступать отсутствие отвлекающих факторов в пространстве.





Освещение и вентиляция кладовки в квартире

Главные нюансы, которые необходимо решить при работе с замкнутым пространством – наличие вентиляции и достаточная освещенность. Продумывание этих аспектов зависят от предполагаемого функционала кладовки.

При выборе вентиляции вы можете остановиться на одном из доступных вариантов:



Естественная тяга от окна – подойдет только для помещения с окном;

Вытяжной канал на стене, когда поступление воздуха обеспечивается при помощи клапанов в кладовке и вытяжке, размещенной в другом помещении;

Принудительная вентиляция с выводом трубы на улицу, применяется если нет возможности обеспечить естественное проветривание;

Удаление отработанных воздушных масс приточным клапаном.

В качестве осветительных приборов в кладовой лучше всего будет смотреться центральная люстра небольшого размера, светодиодная лента, размещении точечной подсветки или светильник с регулируемой высотой.





Дизайн кладовки в квартире

Интерьер кладовки также зависит от ее функционала. Перед тем, как приступать к его созданию стоит проложить вентиляцию, электропроводку, сделать розетки, выключатели и обработать поверхность защитой от грибков и бактерий.





Дизайнеры советуют обращать внимание на несколько общих аспектов. К примеру, при выборе отделки лучше отдать предпочтение минимализму. Светлые оттенки и простые фактуру помогут добавить пространству воздуха. В качестве материалов хорошо будет смотреться штукатурка, краска, декоративные панели или минималистичные обои.

При выборе напольного покрытия лучше отдать предпочтение ламинату, плитке или линолеуму. Потолок достаточно обработать белой штукатуркой.



Обустройство систем хранения в кладовке в квартире

Независимо от выбранного назначения кладовой, важно задействовать в ней каждый метр пространства. В этом помогут дополнительные ящики, корзины контейнеры и вешалки. Из-за неровных поверхностей стеллажи подходят не для каждой стены. Оптимальным решением проблемы будет использование подвесных полок.





Проще всего размешать мебель по периметру стен кладовой. Стену с дверным проемом можно оставить свободной. Для комнаты детских вещей или гардеробной также подойдет г-образное размещение. В этом случае по периметру комнаты устанавливаются места для хранения, имитирующее вместительный шкаф.







Для дополнительной экономии пространства вместо стандартной двери можно остановиться на выдвигающимся варианте. Подобно шкафц-купе такая дверь поможет отделить кладовую от общего пространства квартиры, при этом не будет занимать место при открытии и закрытии.

Еще одно преимущество раздвижной конструкции в простоте демонтажа. Если вы остановитесь на этом варианте, стену с дверным проемом придется убрать и заменить его на раздвижную дверь.



Советы по организации кладовки в квартире

Необязательно демонтировать кладовку в квартирах старого жилищного фонда. Вы можете разработать оригинальный дизайн-проект и вдохнуть в пространство новую жизнь. Такой обособленный уголок может служить местом для хранения, рабочей или творческой зоной.





При ремонте кладовой важно обратить внимание на технические нюансы. Освещение и вентиляция во многом зависят от исходных данных пространства. Выбор входной двери определяется площадью кладовки и коридора – если пространство ограничено с обеих сторон лучше отдать предпочтение встроенной выдвижной двери.

Такое решение потребует демонтажа одной стены, при этом сэкономит часть пространства.







Выбор дизайнерского решения во многом зависит от функционала и личных предпочтений. К специфике кладовых стоит отнести отсутствие естественных источников света и малую площадь. По этой причине для этой комнаты больше подойдет светлая палитра и натуральные цвета.

Интересные фото-идеи обустройства кладовки в квартире

Больше интересных идей можно подсмотреть в фото-подборке.





























