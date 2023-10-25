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Как клеить обои на скрытые двери: пошаговая инструкция с красивыми фото-идеями

#Межкомнатные двери #Ремонт #Дизайн #Двери #Своими руками

Межкомнатная дверь – важная часть интерьера. Новый тренд последнего времени – сделать её незаметной. Дверь, которая составляет одну плоскость со стеной и выдаёт своё присутствие только ручкой, и то не всегда. Двери-невидимки становятся всё более популярными.

Достоинства и недостатки скрытых дверей

Преимущества:

  • Практичность. За такой дверью удобно спрятать помещение, куда мы не хотим допустить посторонних.
  • Отсутствие наличников, которые дробят поверхность стены, визуально увеличивают помещение.
  • Делает интерьер свежее и разнообразнее.
  • Удачно подчёркивает тенденции минимализма.
  • Единственно приемлемый вариант для нестандартных проёмов.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.
  • Сложность монтажа.

Скрытая дверь имеет прочный алюминиевый короб, который не деформируется от долгой эксплуатации, и в этом ещё одно её преимущество перед обычными деревянными.

Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, скрытая/глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
10 989
Дверь межкомнатная INVISIBLE-800 Зеркало серебро, кромка-Матовый хром
Дверь межкомнатная Invisible-800 Зеркальные Серебро, скрытая/глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
49 780
Дверь межкомнатная INVISIBLE-800 Зеркало серебро, кромка-Матовый чёрный
Дверь межкомнатная Invisible-800 Зеркальные Серебро, скрытая/глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
52 420
Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовая черный
Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
14 315
Дверь межкомнатная Инвизибл Al Грунт, кромка-черная
Дверь межкомнатная Инвизибл Al Prime Грунт (под окраску) Грунт, глухая/скрытая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
9 100

Разновидности скрытых дверей

Двери-невидимки, так же, как и обычные двери, могут различаться по количеству створок и по способу открывания. Они могут быть одностворчатыми и двустворчатыми и открываться по-разному.

  • Распашные – хорошо знакомая и привычная конструкция. Самая доступная по цене и самая простая в монтаже.
  • Раздвижные двери-невидимки убираются в стену. Это кассетная разновидность. Стало быть, они требуют монтажа специального короба. Зато могут работать абсолютно бесшумно.
  • Рото-двери поворачиваются вокруг своей оси наподобие турникетов в метро. Эту дверь не выдаст фурнитура, она ей просто не нужна. Можно сказать, что по маскировке эти двери лидируют.
  • Маятниковые двери – имеют механизм, позволяющий им открываться в разные стороны. Они крепятся сверху и снизу дверного проёма.

Имейте ввиду, что скрытая дверь и фальш дверь – вещи абсолютно разные. Последняя – это просто декор, имитация дверного проёма, не несущая никакой функциональной нагрузки.

Дверь раздвижная «Твигги-11.3» White Matt остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, царговая
4 763 5 292 ₽ -10%
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Grey Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 Экошпон Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая
3 349 5 152 ₽ -35%
Пенал для раздвижной двери BTD-90x2 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-90x2 (одностворчатый)
27 300

Общие нюансы монтажа скрытой двери

Обычную дверь навешивают после окончания чистовой отделки. Скрытую дверь лучше монтировать на этапе черновой отделки. Вписать её после полного окончания ремонтных работ будет сложнее.

От конструктивной особенности двери зависит сложность монтажа. Проще всего монтировать распашные двери. Наибольшие сложности связаны с раздвижными дверями – поскольку потребуется пробивать стену, чтобы установить внутрь пенал-короб. Маятниковая дверь крепится сверху и снизу, и ей нужны наличники.

Скрытая дверь устанавливается на уровень полностью готового пола, но до завершения чистовых отделочных работ. Ровным должен быть не только пол, но и стены. Минимальная толщина стены должна соответствовать толщине короба.

Стандартная комплектация скрытой двери состоит из:

  • Короб – обязательно алюминиевый.
  • Дверное полотно – оно может быть с отделкой или без.
  • Замок
  • Петли скрытого типа.
  • Фурнитура для монтажа.
  • Документация, инструкция по установке.

В комплектацию могут быть добавлены, доводчики, стопор, скрытая дверная ручка, скрытые пороги и ещё множество других «примочек», впрочем, весьма повышающих стоимость и самой двери и её установки. Все эти дополнительные детали, конечно, увеличивают удобство пользования дверями.

Установка скрытой двери проходит три важнейших этапа:

  • Сначала в дверной проём монтируется алюминиевый короб, в один уровень со стеной.
  • Дверь-невидимка оформляется теми же отделочными материалами, что и стены.
  • Готовая дверь навешивается на скрытые петли.

Раскрываем секреты монтажа более детально.

Дверь межкомнатная "Севилья-2" Бетон тёмный глухая
Дверь межкомнатная Севилья-2 Эмалит Бетон тёмный, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
8 240
Дверь межкомнатная "Севилья-2" Бетон светлый глухая
Дверь межкомнатная Севилья-2 Эмалит Бетон светлый, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
8 240
Дверь межкомнатная "Future-702" Дуб Серена каменно-серый, вставка Лакобель белый, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Future-702 ПВХ Дуб Серена каменно-серый, глухая, декор лакобель белый, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
28 496
Дверь межкомнатная "Concept-703" Медиум грей, вставка Лакобель чёрный, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Медиум грей, глухая, декор лакобель чёрный, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
28 496
Дверь межкомнатная "Future-706" Дуб винчестер серый глухая, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Future-706 ПВХ Дуб винчестер серый, глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
28 496
Дверь межкомнатная "Concept-707" Медиум грей, вставка Белоснежно матовый, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Concept-707 ПВХ Медиум грей, глухая, декор белоснежно матовый, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
28 496
Дверь межкомнатная "Future-711" Дуб винчестер серый, вставка Зеркало, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Future-711 ПВХ Дуб винчестер серый, глухая, декор зеркало, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
28 496
Дверь межкомнатная "Future-711" Дуб Серена каменно-серый, вставка Зеркало, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Future-711 ПВХ Дуб Серена каменно-серый, глухая, декор зеркало, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
28 496

Особенности скрытого монтажа в разные дверные проёмы

Двери-невидимки могут быть установлены в дверные проёмы разного типа, начиная от гипсокартона и заканчивая кирпичом. Лёгкий алюминиевый короб без проблем устанавливается в любой проём.

Первый этап – подготовка дверного проёма. Его ширина и высота должны быть больше дверной коробки соответственно на 10 и 8 сантиметров. Его надо тщательно выровнять, перекосы недопустимы, все стороны должны быть параллельны.

Гипсокартон требует усиленного профиля, а также придания дополнительной жёсткости в вертикальном профиле деревянным брусом параметрами 50х40 мм. Проём из газобетона также необходимо усилить фанерными листами толщиной не менее 20 мм. 

Стены из кирпича никаких усилений для монтажа дверного короба не требуют, но требуют идеально ровных поверхностей, без перекосов.

 

Установка дверной коробки

Второй этап – монтаж дверной коробки.

Для этого:

  • Просверливаем отверстия под крепежи.
  • Устанавливаем короб вровень со стеной
  • Фиксируем крепежами.
  • Теперь можно навесить дверное полотно.
  • Регулируем дверные петли.
  • Выставляем зазоры
  • Щели заделываем строительной пеной.
  • Аккуратно удаляем излишки пены (не повредив поверхность двери и стен!) после того, как она высохнет.

Обращайте внимание на зазоры. Они необходимы, чтобы дверь нормально функционировала в течение долгого времени. Параметры зазоров регулируются стандартами, и этих рекомендаций следует придерживаться. Оптимальный размер зазоров – 2-3 мм.

Петли обычно входят в комплект скрытых дверей. Они отличаются от обычных петель. Предельный вес, который они могут выдержать – 40 кг. Поэтому в комплекте идут не две, а три петли. Дверные петли вкручиваются сначала в полотно двери, а затем навешиваются на короб.

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, остекленная, сатинат белый, царговая
 
7 949 9 352 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
6 997 8 232 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
8 068 9 492 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-21» глухая
Дверь межкомнатная Порта-21 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
5 703 6 132 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-23» остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Порта-23 Массив Под покраску, остекленная, сатинат белый, царговая
 
4 599 6 132 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» сатинато бронзовое художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
10 329 12 152 ₽ -15%

Оформление (маскировка) скрытой двери

Двери-невидимки могут «притвориться» шторами. 

Разместите над дверями карниз и повесьте на него занавески. Это могут быть лёгкие полупрозрачные гардины – в стиле прованс и кантри, или плотные портьеры из дорогих тканей, которые для пущего сходства можно украсить ламбрекенами, подхватами, кистями – для классических интерьеров.

Можно замаскировать дверь под зеркало. Чтобы замаскировать дверь под стену, её окрашивают в тон или оклеивают обоями. Вот об этом – чуть подробнее.

Сначала разберёмся с окраской:

  • Защитите малярным скотчем или каким-либо другим образом места, которые окраске не подлежат.
  • Дверное полотно необходимо тщательно отшлифовать. Губка должна иметь зернистость Р 120-150.
  • Разумеется, дверь надо тщательно очистить – пыль, масло, жир, силикон, какие там ещё могли попасть на неё загрязнения.
  • Через распылитель нанесите полиуретановый грунт.
  • Дайте ему просохнуть при температуре 20 градусов в течение 3-4 часов.
  • Затем снова отшлифуйте дверное полотно более мелкой губкой – Р-150-180.
  • В помещении, в котором вы будете окрашивать дверь, не должна летать пыль, поэтому пройдитесь по нему пылесосом.
  • Теперь можно нанести эмаль.
  • Дверь должна высохнуть при температуре 20 градусов в течение 6 часов.
  • Нанесите финишное покрытие.

Окрашиваем дверь тем же материалом, что и стены.

Какие обои подойдут для скрытых дверей

Теперь – о том, как оклеить двери обоями. Дверь, пригодная для оклеивания обоями, должна быть ровной, без декоративных планок и рельефных выпуклостей.

Годятся для оклейки дверей следующие типы обоев:

  • Бумажные – самый бюджетный вариант, но и наименее долговечный.
  • Виниловые – а вот эти могут прослужить долго. Обладают влаго- и износостойкостью.
  • Самоклеющиеся – самый быстрый и удобный способ. Правда, дешёвым его не назовёшь.
  • Тканевые – тоже обладают хорошей влагостойкостью и большим сроком эксплуатации.
  • Пробковые – недостатков не выявлено, кроме высокой цены. Они выпускаются в форме плиток, и это очень удобно.
  • Фото-обои смотрятся просто потрясающе. Придают помещению объём.

Для оклейки дверей лучше покупать широкие обои, чтобы они покрыли полотно целиком. Тогда на поверхности не будет швов.

Плинтус напольный Тип-0 Riviera Ice
Плинтус напольный Тип-0 Riviera Ice
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Плинтус напольный Тип-0 М Wenge Melinga
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Плинтус напольный Тип-0 Organic Oak
Плинтус напольный Тип-0 Organic Oak
588

Процесс оклейки скрытых дверей обоями

Выбрали обои? Тогда приступаем.

Сначала подготовьте двери:

  • Очистите от старого покрытия, если оно есть.
  • Тщательно отшлифуйте.
  • Обеспыльте дверь.
  • Осмотрите на предмет выявления неровностей. Если таковые обнаружатся, даже самые мелкие вмятинки и царапинки необходимо зашпаклевать.
  • Дайте шпаклёвке высохнуть.
  • Обработайте дверь наждачной бумагой.

Дверь готова к дальнейшему декорированию.

Бумажные, виниловые и пробковые обои клеятся по одному и тому же алгоритму:

  • Разрезать обои на куски по размеру двери. Можно покрывать обоями торцы дверей, а можно нет – ваш личный выбор.
  • Подготовить клей, как указано в инструкции.
  • Нанести клей на дверь (не на обои).
  • Приложить обои и пройтись по ним резиновым валиком, следя за тем, чтобы не образовывались пузырьки.
  • Выступающие за дверь края обоев аккуратно подрежьте канцелярским ножом.
  • Дайте высохнуть клею.

При желании таким же образом можно оклеить и вторую сторону двери.

Фото-обои клеятся таким же образом, но надо соблюсти два условия:

  • Изображение должно быть тщательно подогнано, без стыков, иначе рисунок может разойтись.
  • Не оклеивайте фото-обоями дверные торцы.

Отделка скрытой двери самоклеящимися обоями

Самоклеящуюся плёнку наносят на дверь следующим образом:

  • Разрезают по размеру двери.
  • Снимают не более 10 см защитного слоя с верхней стороны листа.
  • Прикладывают этим местом к двери и плотно прижимают.
  • Разглаживают от центра шпателем или резиновым валиком.
  • Отклеивая по 10-15 см защитного слоя, двигаются вниз, всякий раз тщательно разглаживая и избавляясь от пузырьков воздуха.
  • Выступающие края плёнки аккуратно обрезать столярным ножом.

Как клеить на скрытую дверь тканевые обои

Тканевые обои клеятся, как и любые другие, но смазывать клеем надо не только дверь, но и изнанку обоев.

Чтобы двери, поклеенные обоями, дольше служили, их покрывают бесцветным лаком. 

Для этого:

  • Подождите пока обойный клей полностью высохнет.
  • Покрыть обои прозрачной грунтовкой.
  • Дождаться, пока грунтовка высохнет.
  • Валиком или широкой кистью нанести лак.
  • Дать лаку высохнуть.
  • Нанести второй слой.

Всего рекомендуется нанести два-три слоя лака, а затем отполировать дверь мягкой сухой салфеткой.

Плинтус напольный Cezar Hi-Line Prestige 163 матовый
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352
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Плинтус напольный Cezar матовый ПВХ 154 PL 2500х22х59
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