Тренд в дизайне интерьера с невидимыми дверями уже несколько лет не меняет своей позиции. Воплощаются в реальность идеи разных дизайнов изделия, стилевых решений и функциональных возможностей. Такие двери гармонично вписываются в любой интерьер, их с первого взгляда и не увидишь. Однако монтаж их не такой уж их простой, и если нет специальных навыков, то без помощи специалистов не обойтись.

Что такое скрытые двери

Полотно скрытой двери сливается со стеной. Визуально конструкция практически не просматривается, особенно если ее оформить в тон стены. Такой эффект получается за счет ее особенностей – специфической рамы, отсутствия наличников и расположения в одной плоскости со стеной.

В скрытых дверях коробка не визуализируется, поскольку она занимает отсек дверного проема. Фиксация дверей осуществляется на скрытых петлях. В отличии от классической двери у ее скрытой модификации отсутствуют выступающие элементы наличников, которые маскируют образовавшийся между стеной и коробкой зазор. Он отсутствует в скрытой двери.

Идеи оформления скрытых дверей

Двери со скрытой конструкцией не обязательно должны быть оформлены таким образом, чтобы не выделяться в пространстве. Их название означает только то, что они находятся в одной плоскости со стеной и не выступают за ее пределы. А идей оформления такой конструкции множество.

Рассмотрим некоторые из них:

рисунок в пастельных тонах на фоне, аналогичном базовому, в котором оформлены стены;

оклейка стены и дверей обоями с мелким рисунком, который отвлечет внимание от дверной ручки и от просматриваемого контура;

облицовка стены и дверей деревянными панелями, в результате чего сложно угадать, где находится вход в другое помещение;

оформление стены, на которой расположена дверь в виде полок, что создает ассоциацию единого пространства по типу открытого шкафа;

декорация стены молдингами;

расположение двери в пространстве шкафа – он находится по всей стене, где размещены функциональные дверцы, одной из которых является вход в другое помещение;

выкрашивание двери в цвет стены и акцентирование внимание на крупном элементе, размещенном на ней, которым может быть панно или картина.

Советы от профессионалов по монтажу скрытых дверей

Все модели скрытых дверей устанавливаются после укладки пола. Их нижняя поверхность располагается у его уровня. Если за дело взялись мастера, то они смогут сделать монтаж и без оформленного пола, с применением закладных элементов, которые выведут уровень то планируемого.

Дверь устанавливается в помещение до того, как в нем будут завершены отделочные работы. Если это невозможно, поскольку чистовая отделка уже произведена, то придется вокруг проема снять штукатурный слой, чтобы получить возможность сравнять поверхность короба, который будет скрыт, и стену в единую плоскость.

В месте соединения ее составляющих должны быть прямые углы. Минимальный размер толщины стены, в которую планируется монтаж короба, должен соответствовать его толщине.

Особенности подготовки проема для установки скрытых дверей

Вес дверей, производитель которых заявляет, что после монтажа они становятся невидимыми для визуального восприятия, не большой. Это является их огромным преимуществом, поскольку позволяет интегрировать в стеновые проемы из любого материала.

Для каждого из них предусмотрена отдельная технология монтажа, позволяющая создать прочную и функциональную конструкцию.

Для стеновой поверхности из гипсокартона понадобится создание стоечного профиля. Он будет выполнять функцию дополнительной жесткости.

Для стены из газобетона понадобится дополнительный монтаж фальш- короба, который будет выполнять функцию усиливающего закрепления. Он изготавливается из фанерных листов.

Стена из кирпича не требует дополнительного укрепления. Она в ее проеме получится установить дверь при условии, что стена расположена строго вертикально и в ней отсутствуют сужения и перепады по толщине.

Монтаж осуществляется по довольно простой технологии. Главное правильно подобрать размеры короба под габариты проема.

Пошаговый алгоритм монтажа конструкции скрытой двери

К установке двери можно приступать сразу же после доставки короба. Особенностью такой конструкции является отсутствие необходимости иметь в наличии полотно двери, чтобы приступить к монтажу. Его можно купить немного позже в данном случае это не принципиально несмотря на то, что доставка всего комплекта обойдется дешевле, чем, если заказывать машину для каждого отдельно элемента.

Рассмотрим алгоритм монтажа полнокомплектной конструкции. Основными ориентирами при этом будут заранее подготовленный дверной проем и оформленный уровень пола.

Подготовка проема по технологии, зависящий от вида материала стены. Монтаж в стеновую поверхность проема пластин, которые будут использованы для интеграции в конструкцию короба. Установка короба в проем и его фиксация в верхней части при помощи заранее подготовленных деревянных клиньев. Выставить уровень и выровнять по нему короб с той стороны, с которой будут расположены петли на двери. Фиксация конструкции на уровне пола и с противоположной стороны зоны расположения петель.

Заполнение пустот пеной с одновременным фиксированием короба в том положении, которое было выставлено по уровню и закреплено. Контроль расположения короба по замерам всех плоскостей и уровней после того, как застынет пена – конструкция должна быть стабильной и не менять положение под воздействием нагрузок. Финальная обработка поверхности за счет заполнения оставшихся пустот в конструкции пеной – нужно грамотно дозировать материал, чтобы при расширении, что характерно состоянию высыхания состава, не произошло деформирования всех элементов. Ожидание 12 часов для полного высыхания пены. Удаление деревянных клиньев из конструкции, при помощи которых ранее была осуществлена фиксация короба, методом извлечения или, если с его реализацией возникли проблемы, срезанием по уровню короба. Интеграция в конструкцию монтажных уголков и пластин, при помощи которых осуществляются окончательные мероприятия по фиксации короба в дверном проеме.

Если пренебречь хотя бы одним из пунктов технологии, то уже скоро можно столкнуться с такой проблемой, как люфт. Возникновение расхождений в расположении всех элементов конструкции приведет к растрескиванию поверхности стены, а именно – ее финишной отделки, что неблагоприятно повлияет на внешний вид интерьера и по факту сведет к нулю все старания мастера.

Следует учесть, что все работы по монтажу петель, установки ручек и замков проводятся до этапа отделки. Их перечень зависит от особенностей комплектации модели.

Отделочные работы после установкой скрытых дверей

После того, как решен вопрос с монтажом скрытых дверей, нужно привести в порядок междверное пространство и стены. Чтобы конструкция не выделялась в интерьере, требуется профессиональное заделывание всех швов. Сделать это можно сразу же после установки двери или на этапе финальной отделки стеновых поверхностей.

Задачей мастера является устранение лишней пены и скрытие ее вместе со всеми техническими зазорами и пластинами.

Отделочный материал плохо сцепляется с материалом короба, которым чаще всего выступает алюминиево-содержащие сплавы. Чтобы улучшить этот показатель и облегчить работу мастера, на поверхность короба наносится специальный состав под названием бетоноконтакт.

Он воздействует на нее таким образом, что гладкая и скользкая текстура за считанные минуты преобразуется в шершавую. В таком состоянии она обладает высокими сцепляющими характеристиками и обеспечивает надежную фиксацию.

Дверное полотно для установки в скрытую дверную коробку может продаваться уже с отделкой, тогда вопрос приведения ее в порядок будет снят. Если же приобретена необработанная дверь, то нужно решить, что с ней делать – наносить краску или декоративную штукатурку. В любом случае с полотном придется повозиться.

С его поверхности при помощи наждачной бумаги нужно будет снять слой грунтовки, который наносится в заводских условиях с целью защиты двери от механических повреждений и негативного влияния различных факторов. Следующим шагом будет финальная обработка поверхности двери по одному из выбранных способов.

Это может быть обычная покраска кисточкой или напылением, нанесение декоративного слоя, поклейка обоев или отделочного материала.

Почему стоит задуматься об установке скрытых дверей

Приняв решение заменить в квартире все классические вариации дверей на скрытые, получиться кардинально сменить интерьер помещения. Отсутствие лишних деталей в пространстве позволит визуально его увеличить. Приняв такое решение, владелец квартиры перестает быть ограниченным в возможностях оформления стеновой поверхности, в которой расположена скрытая конструкция.

Полотнище и короб можно оформлять любым материалом, которые гармоничен с базовой отделкой стены. С такими дверями можно беспроблемно скрыть технические помещения в квартире и те пространства, которые не желательно открывать взору гостей.

Двери со скрытой конструкцией идеально вписываются в помещения, оформленные в стиле минимализма. Они могут быть незаметны в пространстве, если их конструкцию оформить в соответствии с общей идеей, которая учтена в общем дизайне интерьера. Двери продаются сразу с коробом, что удобно при их монтаже, поскольку не нужно подбирать элементы под определенные габариты.