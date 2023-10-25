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Скрытые двери в интерьере: фото современных дизайнерских решений

#Межкомнатные двери #Ремонт #Дизайн #Двери #Советы эксперта

Замаскированные под интерьер двери – это современный тренд, который применяется для жилья в минималистичном стиле.

Особенности скрытого монтажа двери

Скрытые двери закрепляются с помощью короба и петель. Благодаря этому можно создать ощущение полной целостности внутренней отделки. Основная задача скрытой двери заключается в создании современного минимализма и визуального расширения пространства.

В коридоре, где есть несколько входов-выходов, открывается просторная и аккуратная комната. В спальне может потребоваться скрыть гардеробную.

Кроме того, метод скрытия дверей целесообразно использовать для оформления кладового помещения или офиса.

Разновидности скрытых дверей

Многие модели дверей подходит для различной отделки. Они легко поддаются маскировке в стене с помощью различных материалов.

Один из классических способов скрытия дверей — использование багета. Они могут устанавливаться на дверях и стене рядом. Таким образом, дверь не выглядит излишне минималистично.

Если дверь окрашивается краской, обычно используется оттенок в цвет стен. Черная краска способна замаскировать недостатки покрытия.

Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, скрытая/глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
10 989
Дверь межкомнатная INVISIBLE-800 Зеркало серебро, кромка-Матовый хром
Дверь межкомнатная Invisible-800 Зеркальные Серебро, скрытая/глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
49 780
Дверь межкомнатная INVISIBLE-800 Зеркало серебро, кромка-Матовый чёрный
Дверь межкомнатная Invisible-800 Зеркальные Серебро, скрытая/глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
52 420
Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовая черный
Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
14 315
Дверь межкомнатная Инвизибл Al Грунт, кромка-черная
Дверь межкомнатная Инвизибл Al Prime Грунт (под окраску) Грунт, глухая/скрытая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
9 100

Положительные и отрицательные моменты выбора скрытых дверей

Скрытые двери имеют ряд плюсов:

  • Компактность. Дверь Коробка двери скрытого монтажа не привлекает внимания и может устанавливаться даже на небольшие и узкие двери.
  • Разнообразие размеров. Модель дверного полотна может иметь различную длину и ширину, что позволяет воплотить любую дизайнерскую задумку.
  • Возможности отделки. Не требуется тщательный подбор цвета, так как дверь можно покрасить в нужный оттенок.
  • Незаметность. Двери с невидимой отделкой позволяют спрятать вход в помещения, такие, как кладовка.

Из отрицательных моментов можно отметить:

  • Высокая стоимость. Полотно двери может стоить дорого, даже несмотря на отсутствие наличников.
  • Ограниченный дизайн. Подходит такой дизайн дверей также для стиля минимализма, лофта. Другие варианты, такие как классика и прованс не сочетаются с минималистичными скрытыми дверями.
  • Эстетичность полотна только с одной стороны. Полностью скрыть дверь можно только с одной стороны. С другой стороны остается заметная выемка, которую нельзя скрыть.
  • Сложность монтажа. Для установки двери скрытого типа потребуется найти мастера, так как не каждый сможет сделать это качественно.
  • Нюансы установки и эксплуатации. Монтаж дверей производится на этапе черновых отделочных работ, тогда как обычные двери можно установить в любой момент.

Конструкция скрытых дверей

  • Готовые двери

Устанавливаются скрытым способом в короб и не требуют дополнительных работ. Но подобрать полностью подходящий оттенок полотна не всегда получается.

  • Двери под отделку

Позволяют создать эффект невидимости с помощью отделки. Таким способом создается эффект невидимости, полностью скрыв дверное полотно.

Двери скрытого типа изготавливаются нестандартной формы, поэтому они незаметны в любом помещении.

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, остекленная, сатинат белый, царговая
 
7 949 9 352 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
6 997 8 232 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
8 068 9 492 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-21» глухая
Дверь межкомнатная Порта-21 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
5 703 6 132 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-23» остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Порта-23 Массив Под покраску, остекленная, сатинат белый, царговая
 
4 599 6 132 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» сатинато бронзовое художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
10 329 12 152 ₽ -15%

Из каких материалов изготавливаются скрытые двери

  • ПФХ

Замаскировать такую дверь сложно, так как она часто оснащается стеклопакетом.

  • Дерево

Дверь похожа на дверцу шкафа.

  • Стекло

Дверь из закаленного стекла можно декорировать обоями, под стены, маскировать акрилом, покрывать пленкой и лаком.

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412
Дверь межкомнатная "Concept-642" Медиум грей, стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная Concept-642 Медиум грей, остекленная, сатинат белый, царговая
16 081
Дверь межкомнатная "Concept-632" Белоснежно матовый, стекло Ромб
Дверь межкомнатная Concept-633 Белоснежно матовый, остекленная, ромб, царговая
16 458
Дверь межкомнатная "Concept-605" Шелл грей, стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная Concept-605 Шелл грей, остекленная, сатинат белый, царговая
14 172
Дверь межкомнатная "Concept-506" Белоснежно матовый, стекло Лакобель чёрное
Дверь межкомнатная Concept-506 Белоснежно матовый, остекленная, лакобель чёрный, царговая
15 002
Дверь межкомнатная "Future-591" Дуб винчестер серый, стекло Сатин белый лак перламутр
Дверь межкомнатная Future-591 ПВХ Дуб винчестер серый, остекленная, сатин белый лак перламутр, царговая
12 416
Дверь межкомнатная "Future-589" Дуб Серена керамика, стекло Сатин бронза бронзовый пигмент
Дверь межкомнатная Future-589 ПВХ Дуб Серена керамика, остекленная, сатин бронза бронзовый пигмент, царговая
17 651

Способы открывания скрытых дверей

  • Распашные. Просто устанавливаются, выглядят незаметно, не выделяясь из стены. Узнать дверь можно только по ручке.
  • Раздвижные. Дверь имеет скрытые петли. Монтаж проводится в стену, затем дверное полотно выдвигается в пенал.
  • Роторные двери — это двери, поворотные, поворачивающиеся вокруг своей оси. Замок магнитный. Дверь открывается и закрывается бесшумно. Можно установить электронный механизм открытия двери.
  • Маятник. Полотно открывается вперед и назад. Может быть оснащено доводчиками. Не отличается звукопроницаемостью.
  • Складные. Двигаются параллельно стене, или задвигаются в нишу. Достаточно просто маскируются под интерьер.

Двери складного типа открываются гармошкой или книжкой. Для балконов и лоджий стоит подобрать модель в виде гармошки. Тип двери-книжки подходит для гостиных и спален, такие двери выглядят привлекательно. Вкладные двери имею недостаток в виде низкой звукоизоляции, но он компенсируется экономией пространства. Также они бесшумно открываются и закрываются.

 

Способы установки скрытых дверей

Скрытые двери имеют полотно без короба, наличников, видимых петель и ручек.

Функциональность обеспечивается установкой:

  • Доводчиков и стопоров. Эти элементы делают процесс открывания двери бесшумным и защищают ручку от ударов.
  • Скрытого порога. Порожек устанавливается таким образом, что при открытой двери он незаметен и не мешает передвижению, и выполняет свои функции только при закрытой двери.
  • Невидимого магнитного замка. Замок полностью скрыт, что позволяет сделать дверной проем незаметным, так как часто именно фурнитура указывает на наличие двери.

Потайные двери подходят для установки в дверные проемы из любого материала. Независимо от этого параметра, установка производится по одному алгоритму:

  • Дверь устанавливается тогда, когда уже есть отделка пола.
  • Сначала монтируется скрытый короб, затем дверное полотно.
  • Снимается полотно для устранения зазоров, затем возвращается на место.
  • На подготовленное полотно наносится краска или другой декор.
Дверь межкомнатная "Future-703" Бетон темно-серый стекло Лакобель чёрный, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Future-703 ПВХ Бетон тёмно-серый, остекленная, лакобель чёрный, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
26 121
Дверь межкомнатная "Future-703" Бетон темно-серый стекло Лакобель белый, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Future-703 ПВХ Бетон тёмно-серый, остекленная, лакобель белый, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
28 496
Дверь межкомнатная "Future-608" Бетон тёмно-серый, Зеркало
Дверь межкомнатная Future-608 ПВХ Бетон тёмно-серый, остекленная, зеркало, царговая
12 916
Дверь межкомнатная "Future-602" Бетон темно-серый, стекло Лакобель черное
Дверь межкомнатная Future-602 ПВХ Бетон тёмно-серый, остекленная, лакобель чёрный, царговая
12 593
Дверь межкомнатная "Future-705" Дуб Серена каменно-серый глухая, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Future-705 ПВХ Дуб Серена каменно-серый, глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
26 121
Дверь межкомнатная "Future-706" Бетон темно-серый глухая, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Future-706 ПВХ Бетон тёмно-серый, глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
26 121
Дверь межкомнатная "Future-706" Бетон темно-серый глухая, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Future-706 ПВХ Бетон тёмно-серый, глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
28 496
Дверь межкомнатная "Concept-707" Медиум грей, вставка Лайт грей, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Concept-707 ПВХ Медиум грей, глухая, декор лайт грей, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
26 121

Как замаскировать скрытое дверное полотно в интерьере

Скрыть дверное полотно можно различными способами. Стандартный подход в оформлении — оклейка обоями и покраска. В некоторых ситуациях может использоваться плитка.

Главная задача при установке потайной двери — сделать так, чтобы она не отличалась от отделки интерьера и не выделялась. Чтобы добиться сочетания с концепцией комнаты, можно использовать разнообразные способы.

1. Скрытая дверь под шкаф

Такой способ является одним из самых популярных вариантов для скрытия двери. Декор может быть дополнен книгами, макетами или настоящими, которые закрепляются на полках. Для создания эффекта в стиле минимализм нужно устанавливать дверное полотно со скрытым коробом.

Способы маскировки двери под шкаф:

  • Оклеить дверь теми же обоями, которыми оформлены стены. Если на обоях есть узор, то на двери он должен быть подогнан.
  • Двери под покраску. Для этого нужно использовать такую же краску, которая применялась для стен.
  • Использовать панели. Для маскировки подойдут панели в цвет стен, тогда дверь будет незаметна.
  • Оформление плиткой. Полотно, отделанное керамической плиткой почти нельзя отличить от стены за счет швов.

Устанавливая и маскируя скрытое дверное полотно, нужно продумать легкое открытие, например магнитный механизм, или врезные ручки.

2. Скрытая дверь в гардеробную комнату

Двери, которые сливаются с интерьером, могут иметь глянцевую поверхность. Глянец отражает предметы комнаты, и двери становятся почти незаметными.

3. Прием панно для маскировки двери

Маскировка двери под панно, за счет своей красочности подходит для детской комнаты и спальни для взрослых. Изображение может быть любое, это зависит от вкуса хозяев комнаты.

4. Глянец для маскировки дверей

Панелями с глянцевым эффектом можно отделать стены, двери в гардероб, спальню, ванную, коридор. Глянец подходит для спальни или детской.

5. Скрытие с помощью декора плиткой

Дверь, которая ведет в ванную комнату или кухню, можно скрыть с помощью плитки. Также этот прием часто применяют для ниш, скрывающих коммуникации и полки с бытовой химией.

6. Декорирование молдингами

Дверь в прихожую можно задекорировать молдингами, благодаря чему полностью скрывается, сливаясь со стеной.

7. Панели из дерева

Деревянными панелями можно оформить закрытую дверь в гардероб. Деревянные панели сливаются со стеной, и найти ее можно только по ручке.

8. Установка невидимой двери в санузел

В санузле скрытое дверное полотно позволит сделать его более просторным, а также скорректирует недочеты стен.

Для защиты двери в ванную от влаги делают облицовку вагонкой, которая устойчива к влаге. С целью защиты также может использоваться грунтовка.

9. Зеркальное полотно для скрытия двери

Еще один популярный способ маскировки – с помощью установки на дверь зеркала. Для этого используются зеркальные накладки на дверное полотно.

Сделать накладку можно следующим способом: из МДФ или ДСП делают основу, на которую наклеивают зеркало, укрепляя конструкцию алюминием. Укрепить дверь можно рамкой, которая также будет использоваться вместо ручки.

10. Дверь-картина

Межкомнатную дверь моно скрыть с помощью установки картины. Для этой цели используются фотообои и другие изображения. Такое оформление двери подходит для гостиной, а также кабинета.

11. Скрытая кухонная дверь

Небольшая кухня станет визуально больше, если дверь сделать скрытой.

Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, закалённое стекло, царговая
 
9 506
Дверь стеклянная межкомнатная "Купе Лайт" Белое Сатинато
Дверь межкомнатная Купе Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
 
10 206
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Дверь межкомнатная Диана Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
7 826
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Бронза Сатинато
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Бронза сатинато, остекленная, закалённое стекло, царговая
 
11 886

Примеры интерьеров с дверями скрытого монтажа

Двери под отделку можно замаскировать различными способами, за счет чего они спрячутся в стене и не будут заметными. Маскировка может быть однотонной или цветной.

Интерьер в классическом стиле можно дополнить дверь композицией из фактурного багета, который закрепляется как на стене, так и на полотне. Это позволит избавиться от эффекта минимализма.

Каждый владелец квартиры сам решает, какие двери использовать в своем жилье. Примеры с фото помогут определиться, каким способом оформить пространство.

Дверь раздвижная «Твигги-11.3» White Matt остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, царговая
4 763 5 292 ₽ -10%
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Grey Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 Экошпон Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая
3 349 5 152 ₽ -35%
Пенал для раздвижной двери BTD-90x2 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-90x2 (одностворчатый)
27 300

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