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  5. Пенал для раздвижной двери BTD-90x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-90x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-90x2 (одностворчатый)
5,0
44 950

Пенал для раздвижной двери BTD-90x2 (одностворчатый)

5,0
Этот товар смотрят 30 человек
Пенал для раздвижной двери BTD-90x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-90x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-90x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-90x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-90x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-90x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-90x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-90x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-90x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-90x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-90x200 (одностворчатый)
Код товара: 98813
Этот товар смотрят 26 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
44 950
В комплект входит верхняя направляющая, комплект роликов. Нижняя направляющая в комплект не входит.
Хочу скидку
Пенал для раздвижной двери BTD-90x2 (одностворчатый)

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Включить в Карту сайта ,43:
    Да
  • Включить в импорт ,42:
    Да
  • Минимальная цена(опт.) ,1863:
    13500
  • КодТовара ,2217:
    98813

Характеристики

  • Артикул:
    btd-standart-pgro-900
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Описание

Пенал BTD для одностворчатой раздвижной двери обеспечивает простой монтаж и безупречное функционирование дверной конструкции. Пенал адаптирован для установки в дверном проеме с последующей отделкой листовым гипсокартоном. Внутри пенала размещается интегрированная раздвижная система, состоящая из роликового механизма, перемещающегося по рельсу. Прочная конструкция надежно защищена от перекосов и деформаций. Доступна возможность замены каретки роликов и верхней направляющей при износе в процессе эксплуатации.

Характеристики

  • Артикул:
    btd-standart-pgro-900
Инструкция по установке пенала Характеристики пенала

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