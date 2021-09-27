Пенал для раздвижной двери BTD-60x200 (одностворчатый)

Пенал BTD для одностворчатой раздвижной двери обеспечивает простой монтаж и безупречное функционирование дверной конструкции. Пенал адаптирован для установки в дверном проеме с последующей отделкой листовым гипсокартоном. Внутри пенала размещается интегрированная раздвижная система, состоящая из роликового механизма, перемещающегося по рельсу. Прочная конструкция надежно защищена от перекосов и деформаций. Доступна возможность замены каретки роликов и верхней направляющей при износе в процессе эксплуатации.
Дверь устанавливали в комнату в общежитии. А так как забрать ее оттуда было бы невозможно, мы выбирали из самых дешевых вариантов. Выбор пал на эту дверь, устанавливали самостоятельно. В дальнейшем сын сказал, что дверь просто замечательная, благодаря ей он спит спокойно, не слыша постоянно слушающих музыку соседей.
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Р
РРуслан Белов
24 марта 2021
4
Комментарий
Дверь покупали в этом магазине, к замку выдали 2 комплекта ключей, с внутренней стороны замок не требуется. Сама дверь отлично вписалась в интерьер, визуально не крадет прос транство, цвет естественный и приятный глазу. Советую вам присмотреться к этой двери.
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Б
ББогдан
24 февраля 2021
5
Комментарий
Дверь достаточно легкая, при использовании не требует особых усилий. Боковые наличники держатся хорошо, и выглядят как новые, хотя покупали дверь уже 4,5 год назад. Можно очень долго перечислять положительные качества нашей новой двери, но лучше в этом убедиться самому.
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