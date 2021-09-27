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  5. Пенал для раздвижной двери BTD-60x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-60x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-60x2 (одностворчатый)
4,3
44 950

Пенал для раздвижной двери BTD-60x2 (одностворчатый)

4,3
Этот товар смотрят 23 человека
Пенал для раздвижной двери BTD-60x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-60x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-60x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-60x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-60x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-60x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-60x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-60x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-60x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-60x200 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-60x200 (одностворчатый)
Код товара: 98810
Этот товар смотрят 20 человек

Фотографии покупателей

4,3
3 отзыва
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
44 950
В комплект входит верхняя направляющая, комплект роликов. Нижняя направляющая в комплект не входит.
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Пенал для раздвижной двери BTD-60x2 (одностворчатый)

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Включить в Карту сайта ,43:
    Да
  • Включить в импорт ,42:
    Да
  • Минимальная цена(опт.) ,1863:
    12000
  • КодТовара ,2217:
    98810

Характеристики

  • Артикул:
    btd-standart-pgro-600
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Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар
Яндекс Сплит - оплата частями

Описание

Пенал BTD для одностворчатой раздвижной двери обеспечивает простой монтаж и безупречное функционирование дверной конструкции. Пенал адаптирован для установки в дверном проеме с последующей отделкой листовым гипсокартоном. Внутри пенала размещается интегрированная раздвижная система, состоящая из роликового механизма, перемещающегося по рельсу. Прочная конструкция надежно защищена от перекосов и деформаций. Доступна возможность замены каретки роликов и верхней направляющей при износе в процессе эксплуатации.

Характеристики

  • Артикул:
    btd-standart-pgro-600
Инструкция по установке пенала Характеристики пенала

Отзывы и вопросы о товаре

7
Фото из отзыва
4.3 / 5На основе 3 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
А Алия
27 сентября 2021
4
Комментарий
Дверь устанавливали в комнату в общежитии. А так как забрать ее оттуда было бы невозможно, мы выбирали из самых дешевых вариантов. Выбор пал на эту дверь, устанавливали самостоятельно. В дальнейшем сын сказал, что дверь просто замечательная, благодаря ей он спит спокойно, не слыша постоянно слушающих музыку соседей.
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Р
Р Руслан Белов
24 марта 2021
4
Комментарий
Дверь покупали в этом магазине, к замку выдали 2 комплекта ключей, с внутренней стороны замок не требуется. Сама дверь отлично вписалась в интерьер, визуально не крадет прос транство, цвет естественный и приятный глазу. Советую вам присмотреться к этой двери.
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Б
Б Богдан
24 февраля 2021
5
Комментарий
Дверь достаточно легкая, при использовании не требует особых усилий. Боковые наличники держатся хорошо, и выглядят как новые, хотя покупали дверь уже 4,5 год назад. Можно очень долго перечислять положительные качества нашей новой двери, но лучше в этом убедиться самому.
Вам помог этот отзыв?
4.3 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
5
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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