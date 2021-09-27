Пенал для раздвижной двери BTD-60x200 (одностворчатый)

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Описание

Пенал BTD для одностворчатой раздвижной двери обеспечивает простой монтаж и безупречное функционирование дверной конструкции. Пенал адаптирован для установки в дверном проеме с последующей отделкой листовым гипсокартоном. Внутри пенала размещается интегрированная раздвижная система, состоящая из роликового механизма, перемещающегося по рельсу. Прочная конструкция надежно защищена от перекосов и деформаций. Доступна возможность замены каретки роликов и верхней направляющей при износе в процессе эксплуатации.