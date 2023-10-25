Этот стиль стал весьма популярен в оформлении интерьеров. Он позволяет придать вещам или поверхностям состаренный вид, вдохнув особую атмосферу в обустраиваемое согласно его канонам помещение.

Использование винтажного стиля в декорировании дверей поможет вернуть их к жизни. При этом вы не только удачно замаскируете дефекты, появившиеся в процессе эксплуатации дверного полотна, но и оформите интерьер в модных тенденциях, приятно удивив родственников и друзей.





Необходимые материалы и инструменты для декорирования двери в стиле винтаж

Перед тем как приступить непосредственно к процессу декорирования, закупите следующие материалы и инструменты:

валики и кисти разных размеров;

грубую наждачную бумагу;

клей монтажный и ПВА;

багет;

вырезки ненужных газет, нотные тетради, старые картинки;

прозрачный лак.

В работе также могут пригодиться специальные текстурные и тонирующие фломастеры, которые с успехом используются при реставрации и декорировании дверных полотен.

Поговорим подробнее о последовательности выполнения работ, которые сродни скорее творчеству, чем ремонту.





Этапы декорирования межкомнатных дверей в стиле винтаж

Подготовительные работы

Дверь аккуратно снимается с петель и все ее дефекты тщательнейшим образом исправляются. Царапины и сколы устраняются при помощи воска, поверхность полотна зачищается и шпаклюется.

Основной этап - декорирование

На этом этапе реставрируемая дверь окрашивается в белый или любой другой цвет. После того, как краска высохнет, полотно необходимо состарить. Для этого потребуется грубая наждачная бумага. Ею нужно потереть дверь, придав последней вид прослужившей лет сто и видавшей виды.

После обработки наждачной бумагой, приступаем к дизайну центральной части и филенок. Заготовленные заранее газеты, нотные тетради, старые рисунки рвутся на небольшие куски или берутся их большие фрагменты.

На дверном полотне вычерчиваются при помощи простого карандаша геометрические фигуры (как правило, квадраты или прямоугольники). Очерченные места нужно хорошо промазать клеем, а затем в хаотическом порядке наклеить на них бумажные заготовки, хорошо пригладив их руками.

Поверх наклеенных обрывков бумаги наносят прозрачный лак. Лак следует накладывать в два слоя.





Получившиеся самодельные обойные вставки по периметру оклеиваются багетом контрастного цвета или в тон.

Этот этап, кстати, можно и опустить. Его с успехом заменят рисование на состаренной поверхности дверного полотна, подготовленной описанным выше способом, или наклеивание декоративных элементов.

Процесс декора межкомнатных дверей в винтажном стиле

Если же описанный выше процесс покажется вам слишком сложным, или вы не особенно доверяете своему вкусу, а творить в этом стиле все-таки очень хочется, можно значительно упростить всю процедуру.

Помимо старых газет и тетрадей, вы можете использовать любой элемент декора в ретро-стиле или же и вовсе воспользоваться готовыми трафаретами. Их продают в специализированных магазинах. Там же можно приобрести молдинги, полубусины и другие элементы декора.

Большой выбор реставрационных материалов, в том числе и клей высокого качества, который необходим для декора двери в стиле винтаж, представлен в специальном разделе интернет-магазина «Склад дверей 169.ru».





В винтажном стиле можно оформлять не только межкомнатные двери, но и мебель. Отлично смотрятся и задекорированные под старину дверцы шкафов. Творите и создавайте в своем доме особую атмосферу, и в нем всегда будет тепло и уютно!

Красивые фото-идеи декора дверей в винтажном стиле