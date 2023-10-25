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Что такое покрытие ПВХ

#Межкомнатные двери

Межкомнатные двери ПВХ относятся к изделиям эконом-класса. Они не имеют ничего общего с пластиковыми дверями, а их поверхность может быть любого цвета. Итак, что же представляет собой ПВХ покрытие?

Двери ПВХ: что это

Это изделия с каркасом брусков из хвойных пород древесины, сотовым наполнением и облицовкой из плит МДФ. На финишном этапе производства двери покрывают пленкой из поливинилхлорида, которая сначала разогревается, а потом под давлением наносится на плиты МДФ.

Технология изготовления пленки ПВХ

Вопреки расхожему мнению, ПВХ покрытие – экологичный материал. Это термопласт, созданный на основе этилена (его доля составляет около 43%) и связанного хлора (его получают из поваренной соли, а его доля в материале 57%). Также в смесь добавляются модификаторы и стабилизаторы, а для придания будущей пленке определенного оттенка – красящие пигменты.

В результате получается прочный трудновоспламеняемый материал, устойчивый к механическим нагрузкам, воздействию ультрафиолета, влаги, а также агрессивных химических сред. 



Преимущества дверей с покрытием ПВХ

Такие двери пользуются популярностью у покупателей, которая объясняется тем, что эти изделия:

  • недорогие;

  • экологичные и безопасные;

  • легкие (это упрощает монтаж и снижает нагрузку на дверную коробку);

  • долговечные (покрытие ПВХ отличается повышенной стойкостью к любым негативным воздействиям);

  • не требуют особого ухода;

  • могут иметь практически любой дизайн, цвет и фактуру (это позволяет подобрать подходящие двери для любого интерьера).


В каталоге «Склада Дверей 169.ru» вы найдете большой выбор межкомнатных дверей ПВХ как классического, так и современного дизайна.

У нас есть:

  • глухие двери различных цветов (венге, миланский орех, белый лен, алюминий),

  • модели с фигурными филенками 

  • и изделия с оригинальными стеклянными вставками (фьюзинг, витраж, сатинированное стекло). 

Выберите понравившуюся вам дверь, а мы организуем ее доставку и установку.  


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