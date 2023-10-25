Межкомнатные двери ПВХ относятся к изделиям эконом-класса. Они не имеют ничего общего с пластиковыми дверями, а их поверхность может быть любого цвета. Итак, что же представляет собой ПВХ покрытие?
Двери ПВХ: что это
Это изделия с каркасом брусков из хвойных пород древесины, сотовым наполнением и облицовкой из плит МДФ. На финишном этапе производства двери покрывают пленкой из поливинилхлорида, которая сначала разогревается, а потом под давлением наносится на плиты МДФ.
Технология изготовления пленки ПВХ
Вопреки расхожему мнению, ПВХ покрытие – экологичный материал. Это термопласт, созданный на основе этилена (его доля составляет около 43%) и связанного хлора (его получают из поваренной соли, а его доля в материале 57%). Также в смесь добавляются модификаторы и стабилизаторы, а для придания будущей пленке определенного оттенка – красящие пигменты.
В результате получается прочный трудновоспламеняемый материал, устойчивый к механическим нагрузкам, воздействию ультрафиолета, влаги, а также агрессивных химических сред.
Преимущества дверей с покрытием ПВХ
Такие двери пользуются популярностью у покупателей, которая объясняется тем, что эти изделия:
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недорогие;
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экологичные и безопасные;
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легкие (это упрощает монтаж и снижает нагрузку на дверную коробку);
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долговечные (покрытие ПВХ отличается повышенной стойкостью к любым негативным воздействиям);
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не требуют особого ухода;
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могут иметь практически любой дизайн, цвет и фактуру (это позволяет подобрать подходящие двери для любого интерьера).
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