Окружающий интерьер оказывает сильное влияние на психологический комфорт, самочувствие людей. Именно поэтому при отделке и ремонте жилых и коммерческих помещений владельцы уделяют особое внимание их дизайну. Кропотливо подбирают цветовые оттенки, предметы декора и общий стиль. Иногда достаточно украсить стену красочным панно или поставить на полку красивую керамическую вазу, чтобы помещение обрело жизнь и особенное настроение.

Современная промышленность предоставляет множество возможностей для создания уникального интерьера в доме, учреждении и офисе солидной компании. Одним из самых удачных, выразительных решений являются капители для дверей.

Они позволяют без особых финансовых затрат придать комнатам или входной группе особенный колорит, удачно подчеркивают выбранный интерьерный стиль.

О том, что такое капители, какими они бывают и как их использовать, рассказывают наши дизайнеры.

Капители для дверей: что это такое

Капители – это наследие древних времен. Название пошло от латинского слова «capitellum», что переводится как «головка, венец». В античной архитектуре так называлась верхняя часть колонны или пилястры, венчающая ее. Чаще всего, ее выполняли в виде объемных геометрических фигур, бутонов папируса или стилизованных цветов, пальмовых листьев.

Капители покрывали причудливыми объемными узорами, раскрашивали в разные цвета, декорировали металлами, камнями. Декоративные венцы, как правило, были объемнее основания-колонны, выступая за ее пределы. Таким образом они обеспечивали плавный, естественный переход к горизонтальному элементу конструкции – антаблементу или абаку.

В современном понимании капитель являет собой декоративный элемент, используемый для украшения верхней части дверного проема.

Своим происхождением деталь обязана античным архитекторам, которые венчали ею колонны, чтобы обеспечить плавное перетекание верхнего основания конструкции в квадратную абаку.

Капитель можно условно разделить на три составляющие:

абаку, то есть плитку квадратной формы с каблучком и полочкой у верхнего края;

эхин, а именно соединительный элемент из трех поясков и шеек;

астрагал, являющий собой выступающий валик с полочкой, который с помощью выкружек крепится к стволу колонны.

Для наглядности можно представить себе элементы капителя в виде таких геометрических фигур:

колонна – цилиндр;

абака – квадратная плита;

эхин – четвертый вал;

астрагал – круг.

Ориентировочно, данные архитектурные конструкции появились в XVI-XV веках до нашей эры. В последующие века элементы входных групп совершенствовались, в них включали новые стилистические и конструкционные решения.

В современной архитектуре капителями украшают входные группы объектов культуры (театров, кинотеатров, музеев), государственных учреждений, университетов.

Их охотно используют частные лица при строительстве своих домов, оформлении квартир. Входные или межкомнатные двери с капителью выглядят по-особенному представительно, создают атмосферу торжественности и благополучия.

Для чего используются дверные капители

В прошлые века великолепные, роскошные входные группы были прерогативой дворцов, особняков высшей аристократии и самых состоятельных людей. Именно поэтому данный вид декора стойко ассоциируется с отличным финансовым положением, благосостоянием, изысканными интерьерами.

До 50-х годов прошлого века капителями украшали все значимые общественные здания, правительственные дачи и прочие солидные объекты. В современном обществе на деталь возложены те же функции.

Наличие капители над парадной дверью подчеркивает высокий статус и финансовое процветание домовладельцев, а также их утонченный аристократический вкус. Капитель можно использовать для декорирования входной или межкомнатной двери или для оформления арочного проема.

Когда на смену классическим стилям пришли минималистические тренды, капители вышли из моды, так как казались излишне вычурными, «мещанскими».

Но мода изменчива, а прогресс не стоит на месте. В 90-х годах, на волне открытия новых отделочных материалов, интерьерные дизайнеры предложили инновационные решения для старинного дверного декора.

Изменилась стилистика, став более строгой, лаконичной. При этом, производители не отбрасывают дизайны, стилизованные под старину. Сегодня не составляет труда подобрать подходящее решение и для интерьера в стиле барокко, и для технологичного хай-тек.

Легкие, долговечные и нетребовательные к условиям эксплуатации материалы покорили сердца потребителей. Сегодня не нужно тщательно ухаживать за капризной древесиной, или учитывать немалый вес мраморных плит. Нужно просто выбрать модель из подходящего к конкретной ситуации материала. Так, для тонких стен, гипсокартонных и деревянных перегородок подойдут изделия из пластика, пенопласта, МДФ.

Конструкции монтируются в считанные минуты, очаровывают великолепным внешним видом, который сохраняется в течение многих лет.

Первый вариант установки предусматривает размещение капители над верхней планкой, в то время как боковые наличники послужат импровизированными колоннами. Таким образом, дверь обретает солидный и презентабельный вид.

Несмотря на то, что капитель – самостоятельный элемент отделки, очень часто она уже укомплектована как дополнение к дверной конструкции. Декоративный элемент преимущественно монтируется с парадного входа. В комплекте также может быть карниз, а если такого нет, капитель подчеркивает обособленность колонн (наличников).

В качестве переходников между дверью и капителью используются перемычки, напоминающие боковые наличники. Иногда хозяева используют капители в роли карнизов.

В последние два десятка лет капители снова стали популярным интерьерным и фасадным решением. Ими охотно обрамляют дверные проемы, арочные проходы, входные группы.

Преимущества качественных капителей для дверей

Хорошие капители не только дополняют интерьер, но также обладают рядом плюсов, среди которых:

изящество;

лаконичность;

экологическая безопасность;

гипоаллергенность и антистатические свойства;

огнеупорность;

простой монтаж;

неприхотливый уход.

Покупая капитель, вы приобретаете эргономичное стилистическое решение, способное подчеркнуть изысканность, эксклюзивность и роскошь вашего интерьера.

Особенности конструкции дверной капители

Как и в давние времена, любая современная капитель для дверей состоит из трех элементов:

Абак – горизонтальная деталь в виде толстой плиты квадратной, прямоугольной или сложной формы. Ее венчают каблучок и полочка, выступающая вперед. Ранее абак нес практическую функцию, в качестве опорной плиты, переносящей вес перекрытий, фронтона на колонны. Сегодня абаки для межкомнатных дверей – чисто декоративный элемент, который может быть выполнен даже из полиуретана;

Эхин – переходная часть от абака к стволу колонны. Традиционно имел округлую форму в виде раковины морского ежа, с тремя поясками и шейкой. Так как современные конструкции не предназначены для серьезных нагрузок, данный элемент стал более декоративным, утонченным, а разнообразие дизайнерских решений вызывает восхищение;

Астрагал (или «шейный позвонок» в переводе с греческого) – это выступающий валик с полочкой. С колонной его соединяют выкружки.

Вся конструкция опирается на две колонны (или наличники-канелюры). Наверху их украшают розетками, а в основании расположены цоколи-подпятники. В зависимости от дизайна, опорные элементы могут быть плоскими, полукруглыми, с продольным рельефом или фигурными, с разнообразной резьбой.

Какие виды дверных капителей бывают

По конструкционным и дизайнерским решениям капители делятся на несколько основных групп:

карниз - с лаконичными, геометрическими формами;

волна - с изображением рельефного вытянуто-округлого узора;

корона - с полукруглым вырезом в центре капители;

романтика - с абаком сложной, дугообразной или пирамидальной формы;

возвышение - с вертикальными рельефными линиями, строго прямоугольной формы;

смешанный - вобравший в себя наиболее удачные элементы всех традиционных дизайнов.

При этом сами группы состоят из огромного ассортимента традиционных моделей, уникальных авторских решений, фирменных разработок известных компаний-производителей. Благодаря такому изобилию, выбрать идеальный вариант для конкретного помещения (или коридора) не составляет труда.

Из каких материалов изготавливают капители для дверей

Различаются капители для дверей и материалами, из которых их производят. Самыми дорогостоящими являются изделия из ценных пород древесины и металла, природного камня. Полимерные конструкции, модели из шпонированного или ламинированного МДФ с фрезеровкой – это бюджетные варианты.

МДФ

По красоте, эстетическим характеристикам данные модели не уступают изделиям из натуральной древесины. Зато их стоимость и эксплуатационные характеристики радуют. MDF нетребователен к уходу, не трескается и не боится влаги, прочен, годами сохраняет великолепный внешний вид.

Массив дерева

Традиционный материал для внутренних помещений. Отличается прочностью, долговечностью, высокой экологичностью и «богатым» внешним видом. Как правило, такие капители украшают вычурной резьбой, сложными объемными деталями, растительными и этническими орнаментами.

Полимерные конструкции

Изготавливают из полиуретана, пенопласта, твердых видов пластика. Имеют легкий вес, поэтому не нагружают стены, их можно просто приклеить к поверхности. Не боятся влаги, крайне просты в уходе. Однако, не выдерживают химических и механических воздействий, быстро теряя парадный внешний вид.

Металлические капители

Устанавливают над входными дверями из стали. Имеют высокую степень прочности, вандалоустойчивости. В отличие от деревянных изделий, их покрытие отлично выдерживает воздействие дождя, снега, легко очищается от пыли и грязи.

Капители из натурального камня

Изготавливают для входных групп в разнообразные учреждения, коммерческие и государственные предприятия, организации. Однако, если есть желание и средства, можно заказать капитель в эксклюзивном исполнении для частного дома, квартиры. При этом необходимо помнить, что каменные плиты имеют значительный вес, и требуют прочного основания и хороших креплений.

Также для внутренних помещений в классическом стиле изготавливают капители из гипса, в комплекте с фальшивыми полуколоннами и прочими элементами декоративного настенного и потолочного декора.

Дверные капители в интерьерах домов и квартир

В течение нескольких десятилетий капители балансировали на грани популярности и абсолютного забвения. Например, в середине прошлого века использование этого декоративного элемента вышло из моды.

На смену античной вычурной роскоши пришел практичный и эргономичный минимализм. Однако уже в конце двадцатого столетия, капители были полностью реабилитированы и продолжают применяться в различных интерьерах до сегодняшнего времени.

В современных интерьерах деталь активно используется для оформления дверных проходов и арок. Капители востребованы в разных направлениях дизайна. Далее мы приводим примеры стилевых направлений, в которых использование дверного украшения наиболее уместно.

Интерьер в классическом стиле

Для традиционных помещений дизайнеры рекомендуют устанавливать капители из натуральных материалов.

Массивы ценных пород дерева, например бука или дуба, придутся весьма кстати. В иных случаях допускается использование качественных заменителей.

Следует отметить, что такие материалы как метал, камень или стекло не подходят для оформления капители, поскольку будут выглядеть неорганично, ведь в классическом интерьере нельзя отступать от канонов – абсолютно необходимо использовать тривиальные цвета, формы и сырье.

Для дополнительной отделки капители можно смело использовать резьбу. Особенно выигрышно смотрятся растительные мотивы.

Помещение в отделке хай-тек

Хай-тек приветствует необычные решения в области форм и материалов. Дизайнеры рекомендуют обратить внимание на модели из алюминия, дерева, гипсокартона. Расцветки – монохромные, строгие, без акцента на дверной проем. Лучше всего использовать белые, черные и серые тона.

Когда нужно декорировать дверь в этом стиле, можно использовать капители разнообразных форм, изготовленные из множества материалов. Наиболее популярными видами сырья являются металл, дерево и гипсокартон.

Цветовую гамму лучше ограничить насыщенными контрастными оттенками в тон мебели, пола и стен. Отметим, что с использованием капителей в направлении хай-тек необходимо быть осторожными, ведь такой акцент в интерьере способен сместить фокус внимания на себя.

Поп-арт-пространство

Данное направление дарует потребителю абсолютную свободу в выборе цвета, формы и размера капителей. Яркие цвета можно смело сочетать, что дает возможность окрасить декоративный элемент по вашему усмотрению. А если вы еще и тонируете дверное полотно контрастным оттенком, дверной блок станет выглядеть еще эффектнее. Не приветствуются в стилистике поп-арт капители из дерева в спокойной гамме.

Вопреки распространенному мнению, современные капители можно использовать не только для античных интерьеров.

Прованс

Для прованса выбирают изящные капители, с простым декором. Актуальны кремовые, белые, пастельные оттенки.

Барокко

Это естественный антураж для богато украшенной, резной дверной капители. Используются только природные материалы, объемные фигуры и изысканная резьба. Такой дизайн гармонично сочетается с фактурными тканями, позолотой, бронзовыми элементами.

Не менее освежающе и великолепно выглядят капители в интерьерных стилях модерн и неоклассика.



