Выбирая дверь в ванную комнату необходимо в первую очередь думать о ее эксплуатационных качествах. Ведь она будет систематически испытывать перепады температур, и подвергаться воздействию влажного воздуха. Сегодня производители предлагают широкий выбор таких дверей.
Двери из массива для ванной
Времена, когда деревянные двери не рекомендовали ставить в ванную комнату, давно миновали. Благодаря современным технологиям, некоторые из таких моделей способны выдерживать высокую влажность санитарных помещений, не подвергаясь деформациям.
Однако при выборе двери из массива необходимо удостовериться в том, что она обработана специальным лаком. Если же уверенности в этом нет, то лучше отказаться от покупки.
Недорогие ламинированные двери для ванной
При невысокой стоимости эти двери отличаются достаточной устойчивостью к влаге и температурным колебаниям. Если вы задумываетесь над тем, какую дверь лучше поставить в ванную, и при этом не имеете возможности рассматривать дорогие модели, то ламинированные двери, несомненно, будут лучшим выбором.
Дополнительное преимущество таких дверей заключается в простоте ухода: ламинированное покрытие легко очищается обычными моющими средствами.
Современные двери ПВХ для ванной комнаты
Межкомнатные двери с отделкой из ПВХ – это легкие и практичные модели, с успехом применяемые для установки в ванные комнаты. Они не боятся ни воды, ни высоких температур, а также прочны и просты в уходе.
Не уступают они дорогим моделям из массива и в плане эстетики. Двери этой серии отлично подойдут к любому интерьеру. Не возникнет особых проблем и с выбором, благодаря огромному количеству самых разнообразных вариантов дизайна, предлагаемых производителями. А что касается долговечности, то в ванной они гарантировано прослужат дольше, нежели их ламинированные конкуренты. Но, правда, и стоить будут дороже.
Влагостойкие двери для ванной
Лучший вариант дверей в ванную комнату. Они производятся из древесно-полимерного композита по специальной "бескромочной" технологии и покрываются антивандальным эко шпоном с защитным лаком. Такие двери эстетичны, удобны и практичны. Они гарантировано прослужат долгие годы даже в сложных условиях, характерных для ванных комнат.
Среди них вы можете выбрать интересную модель с зеркалом в полный рост, устанавливаемым со стороны ванной комнаты. Она особенно хорошо будет смотреться в помещениях большой площади, проектируемых в частных домах. Цвет шпона может быть выбран в соответствии с интерьером квартиры или дома.
Где купить дверь в ванную
Огромное количество дверей, подходящих для установки в ванную комнату, представлено в каталоге компании «Склад дверей 169.ru», успешно развивающейся на рынке с 2009 года.
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- высокий уровень сервиса – здесь ценят каждого клиента и стараются подобрать наилучший вариант, соответствующий конкретным требованиям заказчика;
- профессионализм – любой из менеджеров способен дать подробную консультацию не только по выбору, но также по установке и реставрации дверей;
- широчайший ассортимент – компания продает около десяти различных видов межкомнатных дверей, в каждом из которых представлено огромное количество моделей;
- бесплатный замер при оформлении покупки;
- возможность заказа профессиональной установки двери и врезки замков.
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