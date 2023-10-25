Выбирая дверь в ванную комнату необходимо в первую очередь думать о ее эксплуатационных качествах. Ведь она будет систематически испытывать перепады температур, и подвергаться воздействию влажного воздуха. Сегодня производители предлагают широкий выбор таких дверей.

Двери из массива для ванной

Качественные деревянные двери из массива, покрытые двухкомпонентным полиуретановым лаком, защищающим полотно от вредного воздействия влаги и перепадов температур.

Времена, когда деревянные двери не рекомендовали ставить в ванную комнату, давно миновали. Благодаря современным технологиям, некоторые из таких моделей способны выдерживать высокую влажность санитарных помещений, не подвергаясь деформациям.







Однако при выборе двери из массива необходимо удостовериться в том, что она обработана специальным лаком. Если же уверенности в этом нет, то лучше отказаться от покупки.

Недорогие ламинированные двери для ванной

При невысокой стоимости эти двери отличаются достаточной устойчивостью к влаге и температурным колебаниям. Если вы задумываетесь над тем, какую дверь лучше поставить в ванную, и при этом не имеете возможности рассматривать дорогие модели, то ламинированные двери, несомненно, будут лучшим выбором.

Дополнительное преимущество таких дверей заключается в простоте ухода: ламинированное покрытие легко очищается обычными моющими средствами.





Современные двери ПВХ для ванной комнаты

Межкомнатные двери с отделкой из ПВХ – это легкие и практичные модели, с успехом применяемые для установки в ванные комнаты. Они не боятся ни воды, ни высоких температур, а также прочны и просты в уходе.

Не уступают они дорогим моделям из массива и в плане эстетики. Двери этой серии отлично подойдут к любому интерьеру. Не возникнет особых проблем и с выбором, благодаря огромному количеству самых разнообразных вариантов дизайна, предлагаемых производителями. А что касается долговечности, то в ванной они гарантировано прослужат дольше, нежели их ламинированные конкуренты. Но, правда, и стоить будут дороже.

Влагостойкие двери для ванной

Лучший вариант дверей в ванную комнату. Они производятся из древесно-полимерного композита по специальной "бескромочной" технологии и покрываются антивандальным эко шпоном с защитным лаком. Такие двери эстетичны, удобны и практичны. Они гарантировано прослужат долгие годы даже в сложных условиях, характерных для ванных комнат.

Среди них вы можете выбрать интересную модель с зеркалом в полный рост, устанавливаемым со стороны ванной комнаты. Она особенно хорошо будет смотреться в помещениях большой площади, проектируемых в частных домах. Цвет шпона может быть выбран в соответствии с интерьером квартиры или дома.





Где купить дверь в ванную

Огромное количество дверей, подходящих для установки в ванную комнату, представлено в каталоге компании «Склад дверей 169.ru», успешно развивающейся на рынке с 2009 года.

Среди преимуществ сотрудничества с компанией можно выделить:

высокий уровень сервиса – здесь ценят каждого клиента и стараются подобрать наилучший вариант, соответствующий конкретным требованиям заказчика;

профессионализм – любой из менеджеров способен дать подробную консультацию не только по выбору, но также по установке и реставрации дверей;

широчайший ассортимент – компания продает около десяти различных видов межкомнатных дверей, в каждом из которых представлено огромное количество моделей;

бесплатный замер при оформлении покупки;

возможность заказа профессиональной установки двери и врезки замков.

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