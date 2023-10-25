Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Какую дверь лучше поставить в ванную комнату

Какую дверь лучше поставить в ванную комнату

#Межкомнатные двери #Ремонт #Для ванной #Советы эксперта

Выбирая дверь в ванную комнату необходимо в первую очередь думать о ее эксплуатационных качествах. Ведь она будет систематически испытывать перепады температур, и подвергаться воздействию влажного воздуха. Сегодня производители предлагают широкий выбор таких дверей.

Двери из массива для ванной

Качественные деревянные двери из массива, покрытые двухкомпонентным полиуретановым лаком, защищающим полотно от вредного воздействия влаги и перепадов температур.

Времена, когда деревянные двери не рекомендовали ставить в ванную комнату, давно миновали. Благодаря современным технологиям, некоторые из таких моделей способны выдерживать высокую влажность санитарных помещений, не подвергаясь деформациям.


Однако при выборе двери из массива необходимо удостовериться в том, что она обработана специальным лаком. Если же уверенности в этом нет, то лучше отказаться от покупки.


Недорогие ламинированные двери для ванной

При невысокой стоимости эти двери отличаются достаточной устойчивостью к влаге и температурным колебаниям. Если вы задумываетесь над тем, какую дверь лучше поставить в ванную, и при этом не имеете возможности рассматривать дорогие модели, то ламинированные двери, несомненно, будут лучшим выбором.

Дополнительное преимущество таких дверей заключается в простоте ухода: ламинированное покрытие легко очищается обычными моющими средствами.



Современные двери ПВХ для ванной комнаты

Межкомнатные двери с отделкой из ПВХ – это легкие и практичные модели, с успехом применяемые для установки в ванные комнаты. Они не боятся ни воды, ни высоких температур, а также прочны и просты в уходе. 

Не уступают они дорогим моделям из массива и в плане эстетики. Двери этой серии отлично подойдут к любому интерьеру. Не возникнет особых проблем и с выбором, благодаря огромному количеству самых разнообразных вариантов дизайна, предлагаемых производителями. А что касается долговечности, то в ванной они гарантировано прослужат дольше, нежели их ламинированные конкуренты. Но, правда, и стоить будут дороже.



Влагостойкие двери для ванной

Лучший вариант дверей в ванную комнату. Они производятся из древесно-полимерного композита по специальной "бескромочной" технологии и покрываются антивандальным эко шпоном с защитным лаком. Такие двери эстетичны, удобны и практичны. Они гарантировано прослужат долгие годы даже в сложных условиях, характерных для ванных комнат.

Среди них вы можете выбрать интересную модель с зеркалом в полный рост, устанавливаемым со стороны ванной комнаты. Она особенно хорошо будет смотреться в помещениях большой площади, проектируемых в частных домах. Цвет шпона может быть выбран в соответствии с интерьером квартиры или дома.


Где купить дверь в ванную

Огромное количество дверей, подходящих для установки в ванную комнату, представлено в каталоге компании «Склад дверей 169.ru», успешно развивающейся на рынке с 2009 года.

Среди преимуществ сотрудничества с компанией можно выделить:

  • высокий уровень сервиса – здесь ценят каждого клиента и стараются подобрать наилучший вариант, соответствующий конкретным требованиям заказчика;
  • профессионализм – любой из менеджеров способен дать подробную консультацию не только по выбору, но также по установке и реставрации дверей;
  • широчайший ассортимент – компания продает около десяти различных видов межкомнатных дверей, в каждом из которых представлено огромное количество моделей;
  • бесплатный замер при оформлении покупки;
  • возможность заказа профессиональной установки двери и врезки замков.

Выбрать и купить двери в магазине «Склад дверей 169.ru» – просто, быстро и выгодно, а пользоваться ими – приятно. Оцените все преимущества сотрудничества с компанией, подробно изучив предложения ее каталога!

Вас может заинтересовать
Дверные доборы: что это и зачем они нужны
25.10.2023
2064
Особенности дверей с роторным механизмом
25.10.2023
2843
Как выбрать двери в гостиную
25.10.2023
413
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
55 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 50
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85