Как выбрать двери в гостиную

Межкомнатные двери в зал это безусловно визитная карточка квартиры каждого человека. Это фасад, это зачастую первая дверь в жилище, которая встречает гостей, поэтому именно двери в гостиную могут рассказать о вкусе, удачливости и нраве хозяина. Поэтому выбирать такие двери надо внимательно и вдумчиво.

Выбор межкомнатной двери в гостиную

Для тех, кто любит роскошь и комфорт неважно за какие деньги, отлично подойдут двери из массива. Они экологичны и выглядят так же. Но давайте посмотрим правде в глаза: в первую очередь нам важна стоимость дверного полотна. Поэтому стоит обратить внимания и на модели подешевле, но которые выглядят ничуть не хуже, например двери Экошпон и Еврошпон.

Если вы не дизайнер и не обладаете всеми признанным хорошим вкусом, то стоит изучить материалы в интернете, чтобы удачно подобрать цвет и узор двери. Дизайн должен сочетаться и с залом и с коридором, так как дверь будет присутствовать сразу в нескольких помещениях квартиры.

На рынке огромное количество различных вариаций, обратитесь к консультантам за советом, у них большой опыт в этом деле.





Обратите внимание на сочетаемость двери с потолком, полом и стенами. Золотым стандартом приятного дизайна (если рассматривать установку дверей в квартире), является тот факт, что межкомнатные двери должны быть из одного материала, одной расцветки и похожего дизайна. Поэтому бывает так сложно подобрать нужную модель, с учётом разных величин проёма и габаритов ваших комнат.

Также при выборе, конечно же, стоит обратить внимание на продавца. В 169.ru опытные специалисты и это не просто слова. Можете приехать и сами проверить. Огромныйшоурум и внимательные сотрудники помогут вам наиболее точно понять и удовлетворить ваши потребности.

Обратит внимание, что главные функции двери в гостиную - это:

сохранность;

звукоизоляция и термоизоляция;

дизайн.

Виды полотен межкомнатных дверей, подходящих для гостиной

Классический выбор двери в гостиную - это распашные двери. Уверен, вы понимаете о чём идёт речь, у вас дома точно есть хотя бы одна такая дверь.

Самая стандартная система открывания вовнутрь или наружу. Бывает так, что в гостиную ставят две распашные двери в виде ворот, так называемые двойные или двустворчатые двери.





Также можно поэкспериментировать и поставить раздвижные двери, что очень удобно в ограниченном пространстве комнаты.

Раздвижная дверь скользит вдоль стены с помощью роликов и совсем не занимает открытого пространства гостиной. Есть двери пенал, есть просто раздвижные, (есть и складные двери, но они больше подходят для кухни).

Такая модель добавит изюминки вашей квартире, так как далеко не все хозяева хотят заморачиваться и ставить такие непривычные для народа модели. Но та неповторимость, которую принесёт такая система будет оценена гостями по достоинству.

Межкомнатные двери в гостиную из массива

Материалов, которые используются для дверей в гостиную, ограниченное количество. Модели из естественной древесины (в основном это сосна) всем нам знакомы, они тяжелее и массивнее, но и смотрятся дороже.

Они ценятся хозяевами за тепло и уют, что они несут. Для многих важно чувствовать не безжизненный пластик, а дыхание десятилетий, закованное в бруски и балки дверного полотна.





Также массив экологически чистый и не содержит никаких ядовитых примесей, не отдаёт неприятным запахом. Только природа, только свежесть леса. Недочётов у таких дверей немного, но они есть. Первый и самый главный - это, кончено же, стоимость.

Если ставить подобные модели во всю квартиру, а не только в гостиную, то ваш кошелёк может на вас обидеться. Вторым минусом можно назвать вес дверного полотна. Он намного выше остальных материалов и управляться с такой дверью тяжелее, можно смоделировать ситуацию, когда ребёнку будет тяжело отворить или закрыть дверь, не говоря уже о домашних питомцах.

Межкомнатные двери в гостиную из шпона

Как утверждает Википедия, Шпон — древесный материал, представляющий собой тонкие листы древесины толщиной от 0,1 до 10 мм, который, обычно, клеится на панели (обычно деревянные или ДВП) при производстве мебели, дверей, полов и пр.

Данный материал отлично подходит для всех видов дверей, в частности для дверей в гостиную. Сделаны эти двери из шпона – тонких пластинок из прессованной древесины. При их производстве используют дуб, вишню либо сосну.

Шпонированные двери по виду трудно отличить от натурального дерева. А стоят такие двери заметнее дешевле натурального дерева. В качестве недочёта можно назвать такой момент, если шпонированные двери имеют стеклянные вставки, то в случае дефекта или если треснет стекло, заменить его будет очень проблематично.





Шпон придумали довольно давно. В первый раз его начали использовать ещё в 19 веке, а именно в далёком 1819 году. Двери из шпона начали набирать популярность благодаря лёгкости производства и конечной стоимости относительно моделей из натурального дерева. Также шпонированные двери были более устойчивы к влаге и различного рода деформациям.

Сейчас шпонированные двери - это один из самых популярных продуктов на рынке. Людям нравится их практичность, надёжность и цена. Для дверей в гостиную они подходят идеально. Это своеобразная золотая середина по показателю цена-качество и люди это ценят.

Двери из шпона - это полностью натуральный и экологически чистый продукт. Следовательно, вы можете спокойно выбирать его для вашего дома и быть уверенными, что он безопасен и никаких запахов и летучих газов не будет производиться даже в чрезвычайных ситуациях.

Вдобавок данные модели обладают хорошими влагоустойчивыми свойствами.





Пластиковые межкомнатные двери в гостиную

Пластик - это вообще один из самых популярных материалов в новом тысячелетии. Из него делают абсолютно всё, в том числе и двери. И если двери на балкон, в офис, в магазин из пластика делают очень часто, то двери в гостиную это большая редкость.







Не советуем ставить такие двери в квартиру без особой надобности. Данный материал может удовлетворить специфичные запросы, что актуально далеко не для всех обычных граждан.

Декорирование межкомнатной двери в гостиной комнате

Гостиная - это как приёмная у царей, как зал для балов во дворце. Здесь проходят посиделки и разговоры, здесь отмечают праздники и постоянно ходят туда-сюда, открывают и закрывают двери.

Поэтому вполне логично не делать двери в гостиную глухими, а оформить их со стеклянными вставками или декоративными стёклами. Сейчас на рынке появилось достаточное множество моделей, которые удивят вас своим видом и оставят приятное впечатление.

Можно сочетать цветные вставки с вашими обоями и другими элементами интерьера. Но помните, что дверь в гостиную это ещё и часть прихожей, так что учитывайте данный момент при подборе дизайна двери.





С темными дверным полотном отлично сочетается классический стиль. Это игра контрастов, если дверь тёмная, а мебель светлых тонов, то акцент будет сделан на входе в гостиную, будто это некий портал.

Вообще расцветка и сочетание цветов сильно влияет на настроение данной комнаты, на то как люди будут себя в ней чувствовать. Создавайте то настроение, которое вы сами хотите там увидеть, которое будет органично именно вам. Потому что несмотря на название комнаты "Гостиная", большую часть времени в ней будут проводить хозяева.

Оформление межкомнатной двери в гостиной

Чтобы грамотно и удобно расставить мебель в гостиной, необходимо смоделировать различные житейские ситуации: где будут располагаться хозяева и гости, где они смогут отдохнуть, а также оценить откуда идёт свет, где он будет утром и вечером.

Ваш выбор где расположить телевизор, журнальный столик или стенку с вещами. Мы можем разве что дать несколько советов по убранству данной комнаты с учётом особенности использования дверей.

Если дверь в гостиную распашная, то у ближайшей к ней стенке можно расположить например кресла, полки с книгами, картины. Если дверь раздвижная, то вариативность увеличивается, так как дверь не будет никому и ничему мешать при открывании-закрывании.





Дверь в гостиную можно сочетать с полкой под телевизор, а также сервантом и комодом, если таковые в комнате имеются. Обязательно продумать цвет плинтусов и мягкой мебели. Так как кресла и диван скорее всего будут занимать самую значительную площадь в зале.

Если дверные проемы расположены параллельно друг другу (и комната проходная), то гостиную комнату при помощи мебели можно разделить на две зоны. Они должны быть только условными. Зона для развлечений и зона для отдыха. Дверь, что ближе к зоне для отдыха лучше сделать в тон со стеной, чтобы не было контраста и внимание не заострялось на ней. Тогда человек сможет быстрее расслабиться и отдохнуть.