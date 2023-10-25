Разделение пространства играет немаловажную роль в любом доме. В спальне нужно уединение, кухня будет распространять ароматы на всю квартиру, если не установить в ней межкомнатную дверь и гостиная также периодически нуждается в изоляции, когда там собираются гости.

Двустворчатые полотна отлично справляются со своей задачей, при этом широкий проём даёт больше света и воздуха, что сказывается и на общей атмосфере в доме.

Материал межкомнатных двустворчатых дверей

Производители предлагают огромный ассортимент конструкций, которые можно установить в любое помещение. Двустворчатые межкомнатные двери чаще устанавливают в гостиных и кухнях, где необходим максимально быстрый и удобный проход. Но также такие модели могут использоваться в спальнях и детских, если позволяет ширина проёма.

Независимо от типа открытия конструкция может быть изготовлена практически из любого материала, поэтому выбрать свой вариант не составит труда.

Межкомнатная двустворчатая дверь из массива

Если в квартире или доме широкие проёмы, то первое полотно, которое подразумевается к установке – это натуральное дерево. Дверь из массива выглядит изыскано и элегантно, такой моделью можно украсить как классические, так и современные интерьеры.

Производители дополняют деревянные конструкции стеклянными вставками и элементами резьбы, чем можно подчеркнуть стиль или придать комнате индивидуальность.

Шпонированные межкомнатные двери с двумя створками

Такой способ производства значительно снижает стоимость полотен по сравнению с массивом. Шпонированная дверь внешне мало отличается от изделий из дерева, но имеет меньший вес и большую стойкость к механическим повреждениям и влажности.

Покрытие полотна чаще изготавливается из дорогих пород древесины, которая покрыта лаком для поддержания натуральной фактуры. Конструкции украшаются стеклянными вставками и могут иметь рельефную поверхность.

Двустворчатые двери из МДФ для любого интерьера комнаты

Одни из самых бюджетных полотен, но это не делает их некрасивыми. Поверхность двери из МДФ имитирует разные породы древесины, природные материалы или может иметь разноцветную поверхность.

На такие полотна можно нанести объёмный рисунок или создать любой рельеф. МДФ – это стойкий материал к негативным факторам, изготавливается в широком цветовом диапазоне и также может быть украшен стеклянными элементами.

Ламинированные межкомнатные двери с двумя створками

Такие конструкции считаются более дешёвым аналогом шпона. Покрытие на ламинированную дверь наносится под воздействием пресса и высоких температур, что делает их стойкими к влажности и механическим повреждениям.

Внешняя декоративная плёнка может имитировать любую фактуру и быть изготовлена в разном цветовом диапазоне, часто на поверхность наносят 3D рисунки.

Двустворчатые двери из стекла в комнату

Такие полотна только набирают популярность установки в частных домах или квартирах, но она неуклонна растёт. Чаще стеклянные двустворчатые двери используются в виде раздвижных конструкций, которые значительно экономят свободное пространство и пропускают больше солнечного света.

Прозрачные полотна редко используются в квартирах и домах, большинство моделей украшены пескоструйными рисунками и орнаментами, матированием или разноцветным стеклом, что может преобразить любой интерьер.

Виды конструкций двустворчатых межкомнатных дверей

Полотна классифицируются по типу открытия, и выбирать его надо исходя из площади и особенностей комнаты, где она будет установлена. Если в квартире недостаток свободного пространства – идеальным решением будет раздвижная межкомнатная дверь, в помещениях с достаточной площадью устанавливаются распашные модели. При этом, независимо от типа открытия, полотно может быть изготовлено из любого материала.

Также существуют маятниковые двустворчатые двери, особенность которых заключается, что створки способны открываться в любую сторону. Такие конструкции очень удобны для использования на кухнях и в детских комнатах.

Преимущества установки двустворчатых дверей в интерьере комнат

Если в квартире или доме есть широкие проёмы, то использование парных полотен просто необходимо. Обычную распашную дверь в таких размерах не изготовить, да и открываться она будет с трудом. Двустворчатые конструкции можно также установить и в стандартный проём, если этого требует дизайн помещения.

Совместимость двустворчатых дверей с любыми стилями интерьера

Парные полотна можно установить в помещениях с разным дизайном. Для классических интерьеров – это двери из массива со стеклянными вставками, а в современных стилях можно использовать любые конструкции.

Винтажные и неординарные направления в оформлении можно украсить полотнами с 3D рисунками.

Простота использования двустворчатых межкомнатных дверей

В широких дверных проёмах чаще всего устанавливаются маятниковые системы открытия, которые позволяют не задумываться, куда двигать створки, чтобы выйти из комнаты. Это особенно удобно при проходе между кухней и столовой, гостиной и коридором и в детской.

Для установки таких конструкций многие собственники квартир расширяют дверные проёмы, чтобы в коридор поступало больше естественного освещения.

Межкомнатные двери с двумя створками имеют привлекательный внешний вид

У двустворчатых дверей больше вариантов декорирования конструкции. Размеры полотна позволяют воплотить любую дизайнерскую задумку в жизнь. Деревянные двустворчатые двери выглядят респектабельно и дорого, что, несомненно, скажется на внешнем виде интерьера.

Разнообразные вставки в конструкцию и орнаменты на поверхности способны подчеркнуть любой стиль.

Разнообразие размеров и форм двустворчатых межкомнатных дверей

Если в доме нестандартный дверной проём, то легче найти двустворчатую модель, чем обычную. Производители изготавливаются коробки в широком диапазоне размеров, что позволит купить именно свой вариант. Двустворчатые двери устанавливаются не только внутри жилых помещений, но и на входных группах частных домов.

Особой популярностью пользуются конструкции арочного типа.

Тонкости установки двустворчатой межкомнатной двери

Такой тип конструкции имеет большие размеры и вес по сравнению со стандартными полотнами, поэтому самостоятельный монтаж может вызвать сложности. При неправильной установке двустворчатой двери створки могут самопроизвольно открываться и закрываться, возможно, заедание петель и возникновение посторонних звуков.

Поэтому домовладельцы для монтажа такой конструкции чаще обращаются к специалистам, чем выполняют работы самостоятельно. В большинстве магазинов по продаже межкомнатных дверей предоставляется услуга установки, которая избавит от ошибок и обеспечит нормально функционирование.

Если в доме широкий дверной проём, то лучшей конструкции, чем двустворчатая, ещё не придумали. Такая дверь поможет не только изолировать комнаты, но и дополнить интерьер красивым дизайнерским элементом.