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Двустворчатые двери: выбор межкомнатных конструкций и преимущества их установки

#Межкомнатные двери #Двери #Дизайн

Разделение пространства играет немаловажную роль в любом доме. В спальне нужно уединение, кухня будет распространять ароматы на всю квартиру, если не установить в ней межкомнатную дверь и гостиная также периодически нуждается в изоляции, когда там собираются гости.

Двустворчатые полотна отлично справляются со своей задачей, при этом широкий проём даёт больше света и воздуха, что сказывается и на общей атмосфере в доме.

Материал межкомнатных двустворчатых дверей

Производители предлагают огромный ассортимент конструкций, которые можно установить в любое помещение. Двустворчатые межкомнатные двери чаще устанавливают в гостиных и кухнях, где необходим максимально быстрый и удобный проход. Но также такие модели могут использоваться в спальнях и детских, если позволяет ширина проёма.

Независимо от типа открытия конструкция может быть изготовлена практически из любого материала, поэтому выбрать свой вариант не составит труда.

Межкомнатная двустворчатая дверь из массива

Если в квартире или доме широкие проёмы, то первое полотно, которое подразумевается к установке – это натуральное дерево. Дверь из массива выглядит изыскано и элегантно, такой моделью можно украсить как классические, так и современные интерьеры.

Производители дополняют деревянные конструкции стеклянными вставками и элементами резьбы, чем можно подчеркнуть стиль или придать комнате индивидуальность.

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М7» Т-04 (Медовый) остекление художественное
Дверь межкомнатная М7 Массив Т-04 (Медовый), остекленная, сатинат белый, царговая
10 332
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-13» остекление Сатинато белое художественное
Дверь межкомнатная Классико-13 Массив Под покраску, остекленная, декор багет, сатинат белый художественный, царговая
 
9 212
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» сатинато бронзовое художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
10 329 12 152 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М2» Светлый Лак остекление Белое матовое
Дверь межкомнатная М2 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат белый, царговая
 
12 852
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412

 

Шпонированные межкомнатные двери с двумя створками

Такой способ производства значительно снижает стоимость полотен по сравнению с массивом. Шпонированная дверь внешне мало отличается от изделий из дерева, но имеет меньший вес и большую стойкость к механическим повреждениям и влажности.

Покрытие полотна чаще изготавливается из дорогих пород древесины, которая покрыта лаком для поддержания натуральной фактуры. Конструкции украшаются стеклянными вставками и могут иметь рельефную поверхность.

Двустворчатые двери из МДФ для любого интерьера комнаты

Одни из самых бюджетных полотен, но это не делает их некрасивыми. Поверхность двери из МДФ имитирует разные породы древесины, природные материалы или может иметь разноцветную поверхность.

На такие полотна можно нанести объёмный рисунок или создать любой рельеф. МДФ – это стойкий материал к негативным факторам, изготавливается в широком цветовом диапазоне и также может быть украшен стеклянными элементами.

Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Ф-22 (БелДуб), остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
9 772
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.H» Ф-17 (Шоколад) (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Соло 0.H Шпонированные Ф-17 (Шоколад), глухая, филенчатая
7 812
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Греция Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат бронза художественный, филенчатая
 
8 372
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-2» Grace (Эмаль) глухая
Дверь межкомнатная Граффити-2 Эмаль Grace, глухая, каркасно-щитовая
7 672

 

Ламинированные межкомнатные двери с двумя створками

Такие конструкции считаются более дешёвым аналогом шпона. Покрытие на ламинированную дверь наносится под воздействием пресса и высоких температур, что делает их стойкими к влажности и механическим повреждениям.

Внешняя декоративная плёнка может имитировать любую фактуру и быть изготовлена в разном цветовом диапазоне, часто на поверхность наносят 3D рисунки.

 

Двустворчатые двери из стекла в комнату

Такие полотна только набирают популярность установки в частных домах или квартирах, но она неуклонна растёт. Чаще стеклянные двустворчатые двери используются в виде раздвижных конструкций, которые значительно экономят свободное пространство и пропускают больше солнечного света.

Прозрачные полотна редко используются в квартирах и домах, большинство моделей украшены пескоструйными рисунками и орнаментами, матированием или разноцветным стеклом, что может преобразить любой интерьер.

Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, закалённое стекло, царговая
 
9 506
Дверь стеклянная межкомнатная "Купе Лайт" Белое Сатинато
Дверь межкомнатная Купе Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
 
10 206
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Дверь межкомнатная Диана Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
7 826
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Бронза Сатинато
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Бронза сатинато, остекленная, закалённое стекло, царговая
 
11 886

 

Виды конструкций двустворчатых межкомнатных дверей

Полотна классифицируются по типу открытия, и выбирать его надо исходя из площади и особенностей комнаты, где она будет установлена. Если в квартире недостаток свободного пространства – идеальным решением будет раздвижная межкомнатная дверь, в помещениях с достаточной площадью устанавливаются распашные модели. При этом, независимо от типа открытия, полотно может быть изготовлено из любого материала.

Также существуют маятниковые двустворчатые двери, особенность которых заключается, что створки способны открываться в любую сторону. Такие конструкции очень удобны для использования на кухнях и в детских комнатах.

Преимущества установки двустворчатых дверей в интерьере комнат

Если в квартире или доме есть широкие проёмы, то использование парных полотен просто необходимо. Обычную распашную дверь в таких размерах не изготовить, да и открываться она будет с трудом. Двустворчатые конструкции можно также установить и в стандартный проём, если этого требует дизайн помещения.

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412
Дверь межкомнатная "Concept-642" Медиум грей, стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная Concept-642 Медиум грей, остекленная, сатинат белый, царговая
16 081
Дверь межкомнатная "Concept-632" Белоснежно матовый, стекло Ромб
Дверь межкомнатная Concept-633 Белоснежно матовый, остекленная, ромб, царговая
16 458
Дверь межкомнатная "Concept-605" Шелл грей, стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная Concept-605 Шелл грей, остекленная, сатинат белый, царговая
14 172
Дверь межкомнатная "Concept-506" Белоснежно матовый, стекло Лакобель чёрное
Дверь межкомнатная Concept-506 Белоснежно матовый, остекленная, лакобель чёрный, царговая
15 002
Дверь межкомнатная "Future-591" Дуб винчестер серый, стекло Сатин белый лак перламутр
Дверь межкомнатная Future-591 ПВХ Дуб винчестер серый, остекленная, сатин белый лак перламутр, царговая
12 416
Дверь межкомнатная "Future-589" Дуб Серена керамика, стекло Сатин бронза бронзовый пигмент
Дверь межкомнатная Future-589 ПВХ Дуб Серена керамика, остекленная, сатин бронза бронзовый пигмент, царговая
17 651

 

Совместимость двустворчатых дверей с любыми стилями интерьера

Парные полотна можно установить в помещениях с разным дизайном. Для классических интерьеров – это двери из массива со стеклянными вставками, а в современных стилях можно использовать любые конструкции.

Винтажные и неординарные направления в оформлении можно украсить полотнами с 3D рисунками.

Простота использования двустворчатых межкомнатных дверей

В широких дверных проёмах чаще всего устанавливаются маятниковые системы открытия, которые позволяют не задумываться, куда двигать створки, чтобы выйти из комнаты. Это особенно удобно при проходе между кухней и столовой, гостиной и коридором и в детской.

Для установки таких конструкций многие собственники квартир расширяют дверные проёмы, чтобы в коридор поступало больше естественного освещения.

Дверь межкомнатная шпонированная "Муар" Орех натуральный-2 Стекло фотопечать, тонное
Дверь межкомнатная Муар Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
16 439
Дверь межкомнатная шпонированная "Арес" Орех натуральный-2 стекло фотопечать белое, рисунок золото
Дверь межкомнатная Арес Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
21 371
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" RAL 9001 Крем стекло Сатинато с рисунком
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Крем, остекленная, сатинат белый художественный, каркасно-щитовая
14 742
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" Тон Орех-2 стекло Сатинато бронза с рисунком
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Тон Орех-2, остекленная, сатинат бронза художественный, каркасно-щитовая
9 729 14 968 ₽ -35%

 

Межкомнатные двери с двумя створками имеют привлекательный внешний вид

У двустворчатых дверей больше вариантов декорирования конструкции. Размеры полотна позволяют воплотить любую дизайнерскую задумку в жизнь. Деревянные двустворчатые двери выглядят респектабельно и дорого, что, несомненно, скажется на внешнем виде интерьера.

Разнообразные вставки в конструкцию и орнаменты на поверхности способны подчеркнуть любой стиль.

Разнообразие размеров и форм двустворчатых межкомнатных дверей

Если в доме нестандартный дверной проём, то легче найти двустворчатую модель, чем обычную. Производители изготавливаются коробки в широком диапазоне размеров, что позволит купить именно свой вариант. Двустворчатые двери устанавливаются не только внутри жилых помещений, но и на входных группах частных домов.

Особой популярностью пользуются конструкции арочного типа.

Дверь межкомнатная "Future-583" Бетон темно-серый, стекло Лакобель чёрное, Зеркало
Дверь межкомнатная Future-583 ПВХ Бетон тёмно-серый, остекленная, зеркало, лакобель чёрный, царговая
15 818
Дверь межкомнатная Future-651 Бетон темно-серый Сатинато белое
Дверь межкомнатная Future-651 МДФ Бетон тёмно-серый, остекленная, сатинат белый, царговая
20 226
Дверь межкомнатная "Future-653" Бетон темно-серый стекло Сатинато
Дверь межкомнатная Future-653 ПВХ Бетон тёмно-серый, остекленная, сатинат белый, царговая
14 630
Дверь межкомнатная "Future-641" Бетон тёмно-серый, стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная Future-641 ПВХ Бетон тёмно-серый, остекленная, сатинат белый, царговая
13 734
Дверь межкомнатная "Future-656" Бетон тёмно-серый глухая
Дверь межкомнатная Future-656 ПВХ Бетон тёмно-серый, глухая, царговая
15 480

 

Тонкости установки двустворчатой межкомнатной двери

Такой тип конструкции имеет большие размеры и вес по сравнению со стандартными полотнами, поэтому самостоятельный монтаж может вызвать сложности. При неправильной установке двустворчатой двери створки могут самопроизвольно открываться и закрываться, возможно, заедание петель и возникновение посторонних звуков. 

Поэтому домовладельцы для монтажа такой конструкции чаще обращаются к специалистам, чем выполняют работы самостоятельно. В большинстве магазинов по продаже межкомнатных дверей предоставляется услуга установки, которая избавит от ошибок и обеспечит нормально функционирование.

Если в доме широкий дверной проём, то лучшей конструкции, чем двустворчатая, ещё не придумали. Такая дверь поможет не только изолировать комнаты, но и дополнить интерьер красивым дизайнерским элементом.

 

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